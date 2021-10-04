Редакция сайта Eurosport.ru выбрала любимые тексты Павла Городницкого, пролистав примерно 1500 материалов в профиле автора за восемь лет. По разным причинам (техническим и не очень) не все материалы сохранились, но мы выбрали самые забойные, резонирующие и тупо красивые.

Павел никогда не скрывал клубных пристрастий, а свою лавстори с «Реалом» он раскрыл в 2016 году. «Моя любовь к футболу вытекла из увлечения супергероями, поэтому сначала я всегда болел за добрых и хороших», – как вы догадались, это не про Мадрид.

ЧМ. Квалификация. Европа Головин не сыграет за сборную в октябре и пропустит 2-3 недели ЧАС НАЗАД

В 2018 году Рамзан Кадыров много говорил про ММА и невольно стал человеком, который круто повлиял на этот вид спорта в России.

Хабиб Нурмагомедов и Рамзан Кадыров Фото: Eurosport

«Запомнил как пример, что запретных тем, на самом деле, нет – нужно только подобрать правильную тональность, и пиши о чем хочешь», – резюмировал текст автор Данил Тармасинов.

«19 сентября 2015 года, когда болтающийся в середине таблице «Ливерпуль» только подумывал о Юргене Клоппе, Павел уже четко разъяснил, почему харизматичному немцу нужно именно на «Энфилд».

Поностальгировать стоит и ради заключительных слов: «Сколотить бесстрашную группировку под сумасшедший рев трибун. Рвать тех, кто тратит 150 миллионов за одно окно. Укрощать британских журналистов. Доставать Моуринью. Кататься по Ливерпулю в открытом автобусе, потряхивая золотыми медалями, – первыми с 1990 года. Ко всему этому Юрген Клопп готовился еще год назад, когда ласково стучал по табличке «Это «Энфилд», – вспомнил выпускающий редактор Eurosport.ru Джамал Аль-Ханаки.

«Люблю ретроспективные тексты, в особенности про Моуринью – одного из символов футбола нулевых. И особенно люблю такие тексты от Паши, при прочтении которых чувствуется ламповость и ощущение, будто историю рассказывает не автор Eurosport, а друг-болельщик, с которым ты отдыхаешь в баре», – выбор Артема Никулина, автора и ведущего текстовых трансляций на сайте.

Воспоминание в подробностях об одной из главных футбольных реклам нашей молодости в середине 2000-х.

Играй красиво. Почему Joga Bonito – самая великая футбольная реклама в истории Фото: Eurosport

Этот текст выбрал Андрей Литвинов, шеф соцсетей Eurosport.ru: «За годы работы Павел наизусть выучил статистику сайта «Футбол на Куличках» и знает, на каком месте был ФК «Москва» в сезоне-2007. Но его стиль так и остался Joga Bonito, а не кривой удар с пыру. Желаю, чтобы в Гатчине назвали улицу в его честь, Кержакова в «Зените», Петржелы в «Спартаке», выиграть джекпот в лотерее «Столото» и красоты во всем».

«Паша постоянно писал с заходами, которые меня бесили и с которыми я не соглашался, но это не мешало мне открывать их вновь и вновь. Я знаю, что внутри будут смешно поданные язвительные строчки и мне это нравится».

«Все знают Пашу по футбольным заголовкам, которые источают клики, даже если на них не нажимать, но есть и другой Городницкий – который оформляет расследования, исследует русские MMA, воссоздает забытые истории и даже делает интервью», – ниже выбор шеф-редактора Eurosport.ru Миши Бирюкова.

Павел сфокусировал внимание на одном из самых странных матчей в сезоне РФПЛ-2005: есть все зацепки считать его мутным, но никто ничего не сделал.

Удивительно, что на финал Кубка УЕФА футболисты «Зенита» вышли без мыслей о своих неудачных вложениях: в середине 00-х лидеров питерского клуба знатно развели.

Иван Саенко Фото: Eurosport

Павел выясняет, как Иван Саенко скатился до шарлатанства и действительно ли он достоин называться бомжом.

Несколько лет назад гимнастка Татьяну Гуцу выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес партнера по сборной СНГ Виталия Щербо – Павел погружается в прошлое и удивляется, почему жертва молчала больше 20 лет.

Великий спортсмен из эпохи Юрия Гагарина, о котором незаслуженно забыли в СССР и России, но помнят в США.

Тексты про братьев Емельяненко

Редакция Eurosport.ru благодарит Пашу за годы работы на сайте, желает добиваться успехов и быть вечно мотивированным, как Роналду!

Чемпионат Франции Мбаппе: «Я заявил о желании уйти из «ПСЖ» еще в июле» 2 ЧАСА НАЗАД