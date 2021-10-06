24 футболистки сборной Венесуэлы обвиняют бывшего тренера команды Кеннета Шеремету в сексуальном насилии.

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«Мы, игроки национальной сборной Венесуэлы решили прервать молчание, чтобы предотвратить ситуации насилия, а также физического, психологического и сексуального домогательства со стороны футбольного тренера Кеннета Шереметы.

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В прошлом году один из наших товарищей по команде призналась, что подверглась сексуальному насилию в возрасте 14 лет со стороны тренера Шереметы. Это издевательство продолжалось, пока его не уволили. Его сообщником во всем этом был Уильямс Пино», – гласит заявление, опубликованное игроком «Атлетико» Дейной Кастелланос.

Отмечается, Шеремета, домогался и до других девушек, делал неуместные приглашения в гости, делал подарки без повода, предлагал массаж и создавал ситуации, которые, по словам девушек, они не могли понять.

В письме также указывается, что бывший тренер получил полную поддержку со стороны некоторых игроков, когда его собирались уволить. Спортсменки утверждают, что ими манипулировали: «Сегодня большинство этих футболисток не имеют отношений с бывшим тренером». Заявление заканчивается просьбой к ФИФА, конфедерациям, федерациям и лигам не разрешать Кеннету Шеремете работать тренером в женском футболе.

Шеремета был женским тренером в сборных U-15 и U-17, с которыми он участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он также тренировал венесуэльский клуб «Депортиво Тачира».

Коуча уволили в 2017 году после того, как он заявил, что игроки недоедают из-за экономического кризиса в стране.

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