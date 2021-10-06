В УЕФА объяснили решение представить Крым как часть Украины на презентации логотипа Евро-2024.
«Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», – сообщает Eurostavka со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
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- УЕФА изобразил Крым как часть Украины во время презентации бренда, логотипа и слогана Евро-2024.
- 17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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