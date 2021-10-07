Игроки команд Национальной женской футбольной лиги (NSWL) «Скай Блю» и «Вашингтон Спирит» прервали матч на шестой минуте ради акции протеста против сексуального насилия.

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«Игроки выразили солидарность в центральном круге, чтобы вспомнить те шесть лет, которые потребовались Мане Шим, Шинейд Фаррелли и всем тем, кто слишком долго боролся за то, чтобы быть услышанными», – гласит заявление союза футболисток.

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Ранее сайт The Athletic опубликовал информацию о тренере клуба «Норт Каролина Кураж» Поле Райли. Его обвиняют в нескольких случаях сексуального насилия в разных клубах за последние 10 лет.

Футболистки Шинейд Фаррелли и Мана Шим сообщали о Райли в 2015 году, когда он был их тренером в «Портленд-Торнс», но реакции не последовало.

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