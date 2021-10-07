Тео Эрнандес – новый герой сборной Франции. Левый защитник провел всего второй матч за национальную команду и принес ей путевку в финал Лиги наций роскошным голом на 90-й минуте. 24-летний француз третий сезон сверкает в «Милане», а до этого пробовался в мадридском «Реале», но вызов в сборную получил только в сентябре 2021-го. Тео быстро обосновался, однако его путь был сложным.

Тео и Люка Эрнандесы – первые братья во французской сборной с 1932 года. Огромную заслугу в этом имеет их мать. В 2000-м семейство переехало в Испанию, где уже больше года выступал отец братьев Жан-Франсуа Эрнандес. 31-летний защитник пылил за «Райо Вальекано», в его карьере присутствовали и большие клубы: мадридский «Атлетико», «Марсель». После завершения карьеры в 2002-м папаша бросил семью и оборвал с ней любые связи, матери двоих сыновей он не оставил даже нового адреса.

Жан-Франсуа легко забыл прежнюю семью и женился на испанской модели Соне Молдес. А вся забота о Люке и Тео навалилась на мать будущих футболистов. Лоренс Пи работала косметологом по 10 часов в день, чтобы покрывать расходы семейства, но при этом она оставалась вовлечена в жизнь сыновей и контролировала ее.

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Тео и Люка Эрнандес Фото: Eurosport

Женщина отправила сыновей в футбольную школу «Райо Махадаонда» – маленькой мадридской команды. Лоренс выбрала академию из-за близости к собственному месту работы, ведь кроме нее, Тео и Люку никто не мог больше забирать с тренировок. Пацаны постепенно прогрессировали, но тренера больше отмечали способности младшего.

Мадридский «Атлетико» пригласил 9-летнего Тео на просмотр. Туда же случайно попал и Люка: матери не с кем было оставить старшего брата, и она взяла его с собой на просмотр Тео. Люка со скуки играл с мячом за воротами, его заметили тренеры и пригласили на основное поле. В итоге взяли обоих. Мать постоянно была рядом с сыновьями и направляла их футбольную карьеру на старте. Именно поэтому они благодарят ее в своих успехах.

«Они полностью осознают все, что я для них сделала. Они часто говорят мне, что, если бы я не была рядом, у них не было карьеры. Всегда приходилось ходить на тренировки, присутствовать на всех матчах в выходные. Это было непросто, но я всегда делала все, чтобы они были в лучших условиях. Мне пришлось все делать самостоятельно, ведь вся моя семья осталась во Франции», – вспоминала Лоренс.

Повзрослевший Тео и уже дошедший до хорошего профессионального уровня все равно не отделался от проблем. Только теперь они переросли в скандальные ситуации. За спиной левого защитника есть подозрение в изнасиловании. В 2017-м году российско-испанская модель Луиза Кремлева обвинила футболиста в домогательствах и побоях на парковке у ночного клуба в Марбелье.

Девушка утверждала, что Тео силой завел ее в машину, где изнасиловал, а после вытолкнул наружу. По такому серьезному делу футболиста даже приглашали в суд, но там легко доказали его невиновность и отпустили на свободу. На видеозаписях с камер стоянки видно, что Эрнандес не проявлял агрессии по отношению к Лиузе, к тому же после выхода из машины они вместе отправились обратно в ночной клуб.

В 2020-м неугомонная девушка сама оказалась подсудимой по делу с Тео Эрнандесом. Девушка продолжала обвинять футболиста в насилии, и тогда испанский суд возбудил против нее дело о клевете, по которому ей грозило даже тюремное заключение. Сейчас Эрнандес мощно прогрессирует в «Милане», а теперь стал героем для сборной Франции. Его футбольная карьера рванула вверх благодаря заботе матери и собственным усилиям.

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