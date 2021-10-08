Стал известен список из 30 футболистов, претендующих на премию «Золотой мяч» от France Football в 2021 году.

Вечером 8 октября твиттер издания принялся порциями называть фамилии претендентов на престижную награду, однако чуть раньше произошла утечка: в сеть слили всех 30 футболистов.

На «ЗМ» будут претендовать Сезар Аспиликуэта («Челси»), Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Ювентус»/«МЮ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»), Бруну Фернандеш («МЮ»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д), Джорджиньо («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Роберт Левандовский («Бавария»), Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»).

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Церемония награждения «Золотого мяча» 2021 года состоится в Париже 5 декабря.

В 2020 году вручение «Золотого мяча» не проводилось.

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