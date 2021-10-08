Молодежная сборная России обыграла команду Северной Ирландии в отборочном турнире чемпионата Европы до 21 года.
Команда Михаила Галактионова победила со счетом 1:0, единственный мяч забил защитник «Сочи» Данила Прохин с передачи игрока «Спартака» Руслана Литвинова.
- Сборная России набрала 6 очков в трех матчах и поднялась на вторую строчку в таблице группы С. Столько же баллов у Испании, которая стоит выше за счет личных встреч (победа 4:1 в первом туре). Североирландцы идут на последнем месте и имеют 3 балла.
- Следующий матч российская команда проведет 12 октября на выезде против сверстников из Литвы.
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