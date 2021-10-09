5 декабря в Париже состоится очередная церемония вручения «Золотого мяча». А пока France Football выкатил лонг-лист главных претендентов на лучший индивидуальный приз. Конечно, в фаворитах опять расположились Лионель Месси и Криштиану Роналду, но в 2021-м конкуренция будет невероятно жесткой – на трофей претендует целая сборная достойных игроков. Герои Eurosport разобрались, кто возьмет «Золотой мяч» на этот раз.

Артем Буторин

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За кого: Мохамед Салах

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Про Роналду и Месси спорить смысла нет: одному уже 36, другой уехал в чемпионат Франции – последний раз игрок из Лиги 1 получил «Золотой мяч» в 1991 году. Свежий «ЗМ» должен получить яркий бомбардир, но не из чемпионата Германии: Левандовский и Холанн слишком нагло используют читы для улучшения статистики.

У Мохамеда Салаха лишь один минус – его «Ливерпуль» провалил прошлый сезон и оставил египтянина без наград. А они безумно важны: за кучу трофеев в список, например, попал Джорджиньо.

Но Мо достоин награды за стабильность и высочайший класс. Он играет в самом конкурентном чемпионате и лишь раз за четыре сезона выбили меньше 22 мячей (32, 22, 19, 22). Вы вообще видели, что он сделал в матче против «Манчестер Сити» – одной из лучших команд мира с лучшей обороной в АПЛ?

Достойных кандидатов много, но Салах выделяется: скоростью, дриблингом, ударом, стабильностью. Если бы «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов, то новый «Золотой мяч» превратился в формальность.

Евгений Коростелев

Старший редактор

За кого: Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

В год проведения крупных международных турниров «Мяч» должен получить тот, чья сборная добралась минимум до полуфинала. Поэтому включение в список тридцати номинантов Холанна, Мареза, Модрича и еще десятка других случилось строго для количества.

В идеале на победу претендуют не более восьми футболистов: пятерка чемпионов Европы, Месси с Лаутаро (выиграли Копу) и Неймар. При этом не забываем про влияние клубных успехов – отсеиваются еще несколько человек: Лео провалил сезон с «Барселоной», Бонуччи и Кьеллини – с «Ювентусом». Остается финальная пятерка, и тут с первого взгляда больше всего шансов на победу у Джорджиньо – полузащитник забрал Европу, выиграл ЛЧ и Суперкубок УЕФА с «Челси». Но помним, что помимо успехов команд, за которые выступает номинант, сам футболист должен быть на виду и реально влиять на игру – причем желательно, чтобы это видели не только тактические гики, но и простые болельщики.

Джорджиньо провел выдающийся сезон, но его пыльная работа в опорной зоне «Челси» и сборной Италии вряд ли будет оценена главным личным трофеем года. В отличие от Доннаруммы, чьи заслуги в чемпионстве «скуадры адзурры» и подъеме «Милана» невозможно недооценить. Всего четыре пропущенных на Евро мяча, в том числе во встречах против мощнейших Бельгии, Испании и Англии, две выигранные серии пенальти в полуфинале и финале (три сэйва) – каждый раз это был запоминающийся и определяющий судьбу перфоманс. «Милан» с Джиджи впервые за долгое время забрал медали Серии А, а в Лиге Европы выбыл в топ-противостоянии с «МЮ» – вина вратаря в недобранных очках и победах минимальна.

После летнего перехода в «ПСЖ» Доннарумма продолжил перформить – достаточно вспомнить матч ЛЧ с «Сити». Этот 22-летний парень реально тащит свои команды и заслуживает, чтобы его за это наградили.

Сурен Аванесьян

Автор

За кого: Сесар Аспиликуэта

Сесар Аспиликуэта и Роберто Фирмино в матче «Ливерпуль» – «Челси» Фото: Getty Images

Моя мечта – «Золотой мяч» для Сесара Аспиликуэты. Испанский защитник заслуживает награду, пусть даже вряд ли ее получит.

Аспиликуэта – символ тактических перемен Томаса Тухеля. При Фрэнке Лэмпарде Сесар проигрывал конкуренцию справа Рису Джеймсу, а со сменой тренера вернулся в центр защиты, где блистал под руководством Антонио Конте. Въедливая персональная защита испанца оказалось одним из ключевых факторов для успеха «Челси».

Кроме того, Аспиликуэта блеснул на Евро-2020. Переход на трех игроков в первой линии оживил атаку Испании. Реформа состоялась именно благодаря Сесару, а сборная чуть не дошла до финала.

Все это – без упоминания личностных качеств Аспиликуэты: трудолюбия и упорства. С ними Сесар становится идеальным кандидатом на «Золотой мяч».

Артем Никулин

Автор

За кого: Кевин де Брёйне

Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Считаю, что «Золотой мяч» сам мечтает отдаться Кевину де Брёйне. Бельгиец уже шесть лет является лучшим плеймейкером мира, регулярно ставит новые рекорды в АПЛ и получает бесконечные респекты от Пепа Гвардиолы и футбольных экспертов.

Несмотря на тяжелый характер и провал в «Челси», Кевин смог найти себя и стал ключевым механизмом в конвейере голов и трофеев Гвардиолы. Каталонец может бесконечно ротировать состав, убирать и возвращать нападающих, но если Де Брёйне здоров, ни одна безумная идея Пепа не сможет усадить полузащитника в запас.

Кевин стал одним из ключевых факторов выхода «Манчестер Сити» в финал ЛЧ – забил 3 мяча в плей-офф (в том числе красоту в ворота Кейлора Наваса) и стал одним из лидеров турнира по обостряющим передачам. Де Брёйне должен был еще три года назад получить «ЗМ». France Football, пора исправляться!

Василий Легейдо

Автор

За кого: Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш и Поль Погба, «МЮ» Фото: Getty Images

В современном футболе практически невозможно рассчитывать на индивидуальные награды без трофеев на клубном или международном уровнях. Однако Бруну Фернандеш заслужил «Золотой мяч» даже несмотря на отсутствие титулов. За последние полтора года португалец преобразил «Ман Юнайтед» и напомнил другим футболистам, что значит выступать за топ-клуб. Другие звездные новички часто растворялись в хаосе, но Бруну, наоборот, подтянул остальных. Его польза не ограничивается результативными ударами и хитрыми ассистами (хотя и их с начала прошлого сезона набралось 22+13 только в АПЛ). Фернандеш мотивирует партнеров, открывает зоны и замечает свободное пространство, постоянно находится в движении и создает ощущение угрозы, которое исходило от «МЮ» в лучшие времена. По влиянию на команду его можно сравнить только с Кантона – этого уже достаточно, чтобы удостоиться награды от France Football.

Артем Белинин

Автор

За кого: Карим Бензема

Карим Бензема, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

В этом году полно пресных достижений и полуперфомансов, и только Карим Бензема представляет из себя что-то цельное. Во-первых, он наконец всех убедил в своей крутости – люди больше не стесняются называть его лучшим в мире. Это подкрепляется статистикой: у француза 9+7 на старте сезона, а всего за год уже 45 очков – больше, чем у Роналду (38) и чуть меньше, чем у Месси (51). Если Лео продолжит тухнуть в Париже, то как раз к вручению Карим выйдет на первое место. Плюсом к этому, главный личный хайлайт года – возвращение Бензема в сборную. Толпы ликуют, а в тихой гавани Дешама наконец скандалы, токсичность и клановые войны. Бонусом Бензема еще и захватил власть над Мбаппе, как истинный аристократ Версаля. Ну и в конце концов, француз – последняя звезда Ла Лиги. Лучший форвард, старый интриган и хедлайнер некогда великого чемпа – кто еще, кроме Карима?

Дмитрий Панферов

Автор

За кого: Лионель Месси

Лионель Месси, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Золотой мяч» слишком медийный приз, чтобы доставаться кому попало. Лука Модрич в 2018 году был искусственным созданием протеста. И что из этого вышло? Следующие призы все равно укатили к Месси.

Пока Криш (в этом году необоснованно) и Лео (первый серьезный титул со сборной) будут в списке, они будут главными кандидатами. Лео провел сезон явно лучше главного оппонента. Да, аргентинец не взял клубных титулов кроме Кубка Испании, зато наконец сорвал обидное клеймо со сборной. Роналду ответил ничем.

Победа Месси на Копа Америка в паре с любовью к аргентинцу весит даже больше, чем двойной триумф того же Джорджиньо. Итальянец всего лишь элемент в работающих системах, давать ему главный индивидуальный приз было бы абсурдом. Плюс, ему явно не хватает медийки. Вот выиграй ЧЕ Н’Голо Канте, уверен, что приз достался бы ему. По медиавесу француз в разы выше итальянца.

Еще один кандидат от народа Роберт Левандовский должен был получить «ЗМ» в 2020-м, и никто не виноват, что приз не вручали. Поощрять поляка за заслуги позапрошлого сезона – вздор. Только если во France Football не решат выдать два приза одновременно.

Кстати, о France Football. Месси переехал в Париж и теперь у издания наконец-то есть шанс выдать награду представителю Лиги 1. Нужно пользоваться.

Денис Ельфин

Автор

За кого: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Смешно рассчитывать, что «Золотой мяч» в этом году получит кто-то кроме Криштиану Роналду. Сначала португалец стал лучшим бомбардиром Евро-2020: наколотил за 4 игры 5 мячей и отличился ассистом. Затем – потряс футбольное сообщество побегом из «Юве». Легендарное возвращение Криштиану в «Манчестер Юнайтед» стало второй инфобомбой после трансфера Месси. Но, в отличие от Лео, Криш не засох в новой команде и забивает практически в каждом матче (3 гола в 4 встречах). В первом же месяце в Англии Рон получил приз лучшему игроку АПЛ.

Подарить Роналду «ЗМ» за хорошее выступление на ЧЕ-2020 и классный старт в «МЮ» – слишком просто для France Football, нужна еще хотя бы одна причина. И тут снова вспоминаем про Месси. Единственный шанс освободить «ЗМ» для других сильных футболистов в будущем – отдать его в этом году Роналду. Тогда у португальца и аргентинца будет по 6 трофеев. France Football шикарно закроет тему вечного соперничества, признав каждого одинаково великим, и развяжет руки журналистам в выборе новых обладателей трофея. После 2021 года ни Роналду, ни Месси «Золотой мяч» уже не получат.

Илья Егоров

Автор

За кого: Роберт Левандовский

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Открываем кандидатов на «Золотой мяч» и дружно офигеваем. Ну какие еще Месси и Роналду? Почему тут Аспиликуэта, Марез, Педри и Кьер? Кажется, сейчас у Де Брёйне, Левандовского и еще какого-то крепкого третьего есть реальные шансы закуситься за награду.

Ставлю на Левандовского, потому что сердечко по-другому не дает.

France Football не вручал «Золотой мяч» в прошлом году, поэтому я оценю Роберта по двум сезонам сразу. Там победы в Бундеслиге, Кубке Германии, Суперкубках страны и УЕФА и в Лиге чемпионов. Левадовский побил рекорд Герда Мюллера, установил невероятные голевые серии, подкачался, вышел на метауровень, ел на завтрак планеты и стал альфой.

Левандовски – самый стабильный и мощный форвард за последние два года. «Золотой мяч» уже давно не котируется как главная награда, но она нужна Роберту, чтобы окончательно подчеркнуть величие.

Александр Менакер

Редактор соцсетей

За кого: Джорджиньо

Джорджиньо Фото: Getty Images

Джорджиньо – самый очевидный претендент на «Золотой мяч». Победитель Лиги чемпионов и Евро заберет главный индивидуальный трофей именно по этим двум причинам. Плюс итальянец зацепил Суперкубок Европы и титул лучшего игрока года по версии УЕФА.

Джорджиньо был лучшим в «Челси» и сборной Италии: отбегал каждую минуту в ЛЧ (ответку с «Атлетико» пропустил из-за перебора желтых) и на Евро, доминировал в центре поля, был стабильным и выполнил ключевую роль в обоих победах. Спросите Тухеля или Манчини: этот реджиста незаменим.

Джорджиньо провел сильный год за клуб и сборную, как Модрич в 2018-м. Даже если итальянец не возьмет «Золотой мяч» (у него нет монструозной статистики и пачки голов в ворота леганесов или аугсбургов), то быть в тройке лучших он просто обязан. Мужчина выиграл все самое важное в этом году.

КТО ВЫИГРАЕТ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»? Месси Роналду Левандовский Неймар Салах Де Брёйне Джорджиньо Бензема Канте Кто-то другой

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