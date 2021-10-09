В офисе председателя Польской футбольной ассоциации Чезария Кулеши обнаружили подслушивающее устройство. Об этом пресс-служба организации сообщила на официальном сайте.

Устройство нашли 8 октября 2021 года во время плановой проверки. Дело передали в органы, которые установили следы и предприняли дальнейшие действия. О прогрессе в деле сообщат дополнительно, отмечает Польская футбольная ассоциация.

Чезарий Кулеша стал главой Польской футбольной ассоциации в августе 2021 года.

Его предщественник, Збигнев Бонек, перешел на работу вице-президентом УЕФА.

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