В офисе председателя Польской футбольной ассоциации Чезария Кулеши обнаружили подслушивающее устройство. Об этом пресс-служба организации сообщила на официальном сайте.
Устройство нашли 8 октября 2021 года во время плановой проверки. Дело передали в органы, которые установили следы и предприняли дальнейшие действия. О прогрессе в деле сообщат дополнительно, отмечает Польская футбольная ассоциация.
  • Чезарий Кулеша стал главой Польской футбольной ассоциации в августе 2021 года.
  • Его предщественник, Збигнев Бонек, перешел на работу вице-президентом УЕФА.
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