Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «Челси» Джорджиньо должен получить «Золотой мяч».
«Мои игроки находятся в списке номинантов на «Золотой мяч» не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он все выиграл и заслуживает этого. Будет странно, если он не получит награду», – приводит слова Манчини Football Italia.
- Джорджиньо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе «Челси» и Евро-2020 со сборной Италии.
- Церемония награждения «Золотого мяча» 2021 года состоится в Париже 5 декабря.
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