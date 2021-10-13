Тяжело осознавать, что почти год назад из жизни ушел Диего Марадона. Здоровье аргентинца не могло вечно терпеть праздный образ жизни и бесконечный кутеж. 20 ноября 2020 года его сердце не выдержало и остановилось.

Даже после смерти Диего вернулся на первые полосы газет из-за скандалов. Аргентинский король не оставил никакого завещания, из-за чего недавно разгорелась настоящая война по поводу его многомиллионного состояния. Около 16 человек подали заявку на получение наследства. Среди них – семь непризнанных детей Марадоны.

Больше денег Диего обожал лишь женщин. Пересчитать его любовниц невозможно. В начале октября объявилась очередная дама сердца – Мавис Альварес, обнародовавшая в СМИ историю взаимоотношений с Марадоной.

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Началось все так: после завершения карьеры в 1998 году аргентинец привыкал к жизни вне футбольного поля. Диего работал телекомментатором на ЧМ-1998 для аргентинского телевидения, а также просился на пост тренера в «Кристал Пэлас».

У Марадоны была еще одна неизлечимая страсть помимо футбола – наркотики. Они чуть не отправили аргентинца в уругвайскую тюрьму. В 2000 году Диего устроил вечеринку в курортном городе Пунте-дель-Эсте. Разумеется, не без запрещенных веществ. На следующий день тусовщика госпитализировали с сердечным приступом. Представитель Диего Гильермо Коппола пытался отмазать клиента, но анализы показали наличие кокаина в крови аргентинца.

Уругвайская полиция хотела арестовать Марадону, но все же вскоре отпустила. Вместо тюрьмы Диего отправили в элитный кубинский отель. Там он должен был пройти очередной реабилитационный курс от наркозависимости.

Спустя несколько месяцев лечение признали успешным. Марадона готовился отчалить в родной Буэнос-Айрес, когда в отеле ему приглянулась молоденькая 16-летняя кубинка Мавис Альварес. Кубинское законодательство запрещало гражданам контактировать с иностранцами, но Марадона был исключением.

Аргентинский альфа-самец предложил Мавис провести с ним вечер в номере. «Это была самая большая ошибка в жизни. Я была невинной девочкой. А он – богатым незнакомцем, обратившим на меня внимание. Я не смогла отказать», – вспоминает Альварес. На тот момент Мавис было всего 16 лет, но Диего это неволновало. Он отвез ее в гаванскую квартиру, познакомил с кокаином и оставил жить.

Диего Марадона Фото: Eurosport

Мавис приняла несколько условий Диего, в том числе бросила десятый класс. Также он потребовал от нее прекратить общение с родителями. «Мама стучалась в дверь, плакала, просила меня выйти, а он [Марадона] прикрывал мне рот и не открывал», – вспоминает Альварес.

В начале 2001 года Марадона перевез Мавис на три месяца в Буэнос-Айрес без согласия родителей. Там футболист удерживал ее в отеле и заставил увеличить грудь. Альварес ощущала себя рабыней: Марадона ограничил перемещения любовницы в Аргентине, разрешив посещать только магазины и зоопарки. «Мне не разрешали выходить одной на улицу. Всегда были люди, следящие за моими действиями», – рассказала Мавис в суде.

Также Альварес регулярно становилась жертвой домашнего насилия. Однажды девушка ответила на звонок Клаудии Вильяфаньи, жены Диего. Экс-футболист яростно швырнул телефон на пол и избил Мавис.

Всплывает логичный вопрос: почему девушка рассказала об этом только сейчас? Альварес объяснила это боязнью кубинских репрессий. Однажды Марадона познакомил ее с президентом Кубы Фиделем Кастро. Тот обнял ее и спросил Диего, как он познакомился со столь прекрасной девушкой.

Знакомство с кубинским правительством помогло Альварес покинуть страну для посещения прощального матча Марадоны, который прошел в конце года в Буэнос-Айресе. Гражданам Кубы запрещали покидать остров, но для Мавис сделали исключение. В остальном дружба Диего с Фиделем только пугала девушку. У аргентинца были мощные связи, которые позволяли ему творить дичь и не бояться тюрьмы. В том числе безнаказанно устраивать потасовки в барах.

Боязнь рассказать правду оставила Альварес только после кончины Фиделя. Девушка выступила на судебном заседании против подельников Марадоны. Их обвиняли в торговле людьми, и Альварес стала фигурантом дела – потерпевшей.

Мавис предоставила несколько видеозаписей, на которых она запечатлена с Марадоной. В архивах можно увидеть, как Диего с девушкой лежат на кровати на фоне трансляции футбольного матча. На другой записи голый Коппола (представитель Марадоны) достал перед Альварес секс-игрушку и имитировал микрофон.

Несмотря на тяжелые отношения, Диего хотел от Альварес детей. Но спустя пару месяцев их отношения подошли к концу. Любовь к Марадоне привела Мавис к наркотической зависимости, которая затем сменилась на алкогольную.

«Спустя столько лет мне стыдно за себя, зная, что в 16 лет я была частью этого. Это был жизненный опыт. Мы не всегда выбираем, что произойдет с нами. Я была неплохой девушкой. Я не могла отказать [Марадоне]. Для меня было честью стать его девушкой», – заключила Альварес.

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