Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч завершился со счетом 1:0, единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота вонзил Андриас Эдмундссон.

В конце первого тайма украинская команда имела шанс удвоить счет. Судья назначил пенальти, который подошел исполнять Георгий Судаков. Однако вместо удара футболист «Шахтера» слегка катнул мяч вперед, сделав пас на одноклубника по донецкой команде Артема Бондаренко. Тот бросился к мячу, но не забил благодаря игре вратаря на выходе.

Футбол Потрясный гол украинского самородка: он обманул пятерых защитников и закатил мячик в сетку 07/09/2018 В 18:35

В 2016 году игроки «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес разыграли похожий пенальти, но качество исполнения оказалось гораздо выше, чем у украинцев.

После четырех матчей Украина идет на втором месте в таблице группы Н с девятью очками.

В ноябре команда сыграет против Северной Македонии и Сербии.

Чемпионат Франции «Реал» хочет купить одноклубника Головина (Marca) 2 ЧАСА НАЗАД