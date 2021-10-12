Молодежная сборная России обыграла ровесников из Литвы со счетом 3:0 в квалификации чемпионата Европы до 21 года.
В составе сборной России дубль оформил Константин Тюкавин – форвард «Динамо» отличился на 65-й и 71-й минутах. Еще один мяч в свои ворота вонзил Каролис Узела.
- После четырех матчей команда Михаила Галактионова занимает второе место с девятью очками.
- 12 ноября сборная России-U21 сыграет против Словакии, а 16-го числа встретится с Испанией.
Чемпионат России
Шварц: «Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина – моя инициатива»
Чемпионат России
«Динамо» – главный конкурент «Зенита». Рулят тактика и молодежь
Футбол
Россия U-21 обыграла Северную Ирландию в отборе Евро-2023