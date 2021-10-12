Молодежная сборная России обыграла ровесников из Литвы со счетом 3:0 в квалификации чемпионата Европы до 21 года.

В составе сборной России дубль оформил Константин Тюкавин – форвард «Динамо» отличился на 65-й и 71-й минутах. Еще один мяч в свои ворота вонзил Каролис Узела.

После четырех матчей команда Михаила Галактионова занимает второе место с девятью очками.

12 ноября сборная России-U21 сыграет против Словакии, а 16-го числа встретится с Испанией.

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