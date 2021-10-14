В предпоследнем альбоме «Рыночных Отношений» нашлось место 39 футбольным отсылкам. Новый релиз не превзошел эту цифру – в 2021-м мы услышали 18 упоминаний футбола. Собрали и разобрали самые мощные панчи.

«Забитый сектор»

В новом альбоме группы самое околофутбольное название у песни «Забитый сектор». Внутри – припев с упоминанием «Спартака»:

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«Забитый сектор на стадионе,

Тraffic* портфель, в нем краска в баллоне,

И на стене красно-белый ромб»

Traffic – московский андерграундный бренд одежды и аксессуаров.

Сергей «Бразилец» Мишко в группе с самого начала, с детства болеет футболом и «Спартаком». Большинство отсылок к спорту №1 в творчестве «РО» появляются как раз от Брази, наиболее пропитанного игрой участника группы. Творческий псевдоним у Мишко появился в детстве на дворовой коробке, когда парень накручивал соперников в желтой майке сборной Бразилии.

Как болельщик «Спартака» Бразилец упоминает злободневные события красно-белых в треках. В песне «Где же душа?» из прошлогоднего альбома Брази подкалывает Глушакова, ужасается результатами Тедеско и жестко просит Федуна уйти в «Тосно».

«Позывные»

«И я вторым не буду, как после Тедеско Хинкель»

Первая песня нового альбома вместила больше всего футбольных отсылок. Солист «Рыночных Отношений» вспоминает немецкого тренера Андреаса Хинкеля, который в 2019 году стал ассистентом Тедеско в «Спартаке». Вместе с ним в мае 2021-го Хинкель покинул клуб.

«Я ***** (работаю) за РО, как Мостовой за Виго»

Патриотичная отсылка к футбольным успехам Александра Мостового в Испании. «Царь» провел за «Виго» 276 матчей, в которых отличился 70 раз и отдал 20 ассистов. Внушительный пример.

«Если рэп это футбол, то мы – вторая лига»

Сравнение музыкального андерграунда с футбольным подвалом звучит противоречиво по сравнению с мыслью о нежелании быть вторым, как после Тедеско Хинкель. Правда, «Рыночные отношения» уже раскрутились и переросли андерграундный статус. Как РПЛ по сравнению с чемпионатом 90-х и 00-х.

«Грязные рэперы»

«Ты знаешь, только футбол, я не играю в баскет»

В нулевые, когда «Рыночные Отношения» зарождались в квартирных студиях и выпускали острословные треки с плохим звуком, по ту сторону экрана взрывал танцпол хип-хоп и поп-рэп. Широкие штаны, баскетбол и кепки с приподнятым козырьком ассоциировались с американской школой рэпа, противоположной русскому андерграунду.

«Улица»

«Красно-белый сектор, красно-белый матч,

Красно-белый город, красно-белый матч,

Красно-белый минус, красно-белый трек»

Трек записан с Magu, участником дружественной рэп-группы «Черная Экономика». Несмотря на большой околофутбольный подтекст в песнях, Бразилец и Magu признавались, что больше любят смотреть футбол и следить за игрой, чем ходить на трибуну и путешествовать за командой. В альбоме «2021» околофутбольная романтика упоминается в песнях «***** (Чертов) стос» и «Двоемыслие»: забитый сектор, выезда и «стадик» задевают фанатскую душу.

«Параграф»

«Гениальнейших рифм бросаю вслух залп,

У нас все быстро и четко, будто футзал»

«Я покурил, поиграл в приставку

И взял кубок андерграунда, как Пирло-папа»

«Рыночные Отношения» достали из футбольного цитатника чемпионское высказывание Андреа Пирло. Перед финалом чемпионата мира 2006 года Андреа поспал после обеда, поиграл в PlayStation, а вечером взял ЧМ со сборной Италии.

«Голос со МКАДа»

«Пишу текст на рассвете, читаю после заката,

Забиваю их в бит, как в ворота Сапата»

Колумбийский форвард «Аталанты» попал в песню русского андеграунда неслучайно. Бразилец признавался, что следит за бергамасками и симпатизирует дерзкой команде с харизматичным тренером.

«Слушай сюда»

«******* (Не нужен) глянец клубов, чести взял кубок»

«В РО незаменим, как в «Рубине» Хвича, Шатов»

Результат перезагрузки казанского «Рубина» заметен не только в новом медиаоблике клуба, но и в улучшенных результатах казанского середняка, который стал претендентом на еврокубки. Хвича Кварацхелия – главная звезда команды, грузинец в любой момент может уехать в Европу. А вот отсылка к Олегу Шатову можно объяснить только рифмой. Прошлый сезон атакующий полузащитник закончил невзрачно: один забитый мяч и три ассиста за 21 игру. В текущем розыгрыше Олег очень мало играет из-за травмы и увеличившейся конкуренции в полузащите казанцев – в 10 матчах Шатов провел на поле всего 202 минуты.

«На брендах»

«Я стреляю по углам, будто Тони Кроос»

Немецкий специалист по лонгшотам и крученым ударам переживает спад в карьере, но смаковать его голы можно бесконечно. Пересмотрите розыгрыш штрафного сборной Германии в матче со шведами на ЧМ-2018.

«Базар за жизнь»

«Как в «Реале» Начо, я в защите за РО»

31-летний Начо выступает за «Реал» с юных лет и олицетворяет тип игроков-однолюбов.

«На бис»

«Давно не подаю надежд, как щас Упамекано»

«Бавария» подписала Упамекано из «РБ Лейпцига» в феврале 2021 года за 42,5 миллионов евро. Французский защитник перешел к мюнхенским гигантам, несмотря на большой интерес из АПЛ. Дайо не попадает в основу сборной Франции из-за конкуренции на позицию центрального защитника. 22-летний француз талантлив, но не может раскрыться на максимум. В финале Лиги Наций Упамекано заменил травмированного Варана и привез гол от Испании.

«Слоумоушен»

«Мы наводим кипиш, как Диего Армандо»

Еще один конек «Рыночных Отношений» – внеконтекстные сравнения с футболистами и темами из актуального футбольного фольклора. В прошлых песнях герои «били, как Павар» и «стояли за «РО», как на воротах Кепа».

Кроме отсылок к футболу, в новом альбоме несколько раз упоминается беттинг. В молодости Бразилец испытывал проблемы с азартными играми и был лудоманом, что считывается по текстам и ставочной терминологии. Альбом «2021» стал первым для Брази, записанным после выхода из тюрьмы в ноябре 2020-го (в феврале 2017-го Бразильца и других участников группы осудили на разные сроки за сбыт наркотиков). Даже в заключении солист записывал треки для альбома «2020», который стал у группы самым футбольным.

«Жаркий ноябрь»

8 октября группа анонсировала новый тур по 11 городам релизом песни «Жаркий ноябрь». В ней самые свежие отсылки к футбольной повестке.

«Снова пас, перехват тут, подкат и в девятку,

Вам показываем класс, как «Юнайтед» Роналду»

Без Криштиану никуда. После возвращения из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Криш заколотил пять мячей в шести играх. Дьявольский старт по сравнению со скромным дебютом Лео Месси в «ПСЖ».

«Собираемся на выезд, кроссы отряхну от пыли,

Новый цикл и вчерашние МС поросли былью,

Я ***** (бью) по биту, как по мячу, а «Рынок» – «Миллуолл»,

Фабрика хип-хопа, я хочу врага прихлопнуть,

Зал как сектор оппонента – его глаз ко мне прикован»

Околофутбольный куплет с упоминанием лондонского «Миллуолла», известного страстными и жестокими фанатами. Атмосферу суровых британских дерби и уличных разборок можно прочувствовать в фильмах «Хулиганы Зеленой улицы» и «Фабрика футбола». Ко второму и отсылает «РО» (не к «Фабрике Звезд»).

«Я «Шериф», мы пишем новую главу, в гостях и дома»

Фееричные матчи молдавского «Шерифа» в ЛЧ не прошли мимо футбольных рэперов. Команда Юрия Вернидуба прихлопнула «Шахтер» дома (2:0) и мадридский «Реал» в гостях (2:1).

«Рыночные Отношения» выросли на футбольных сюжетах. Сложно найти еще такую группу, в текстах которой органично сплетаются отсылки к футболу и стадионной атмосфере. Об игре написано много гимнов и песен, но оживить футбольные сюжеты в музыке идеально получилось у дерзкого рэпа.

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