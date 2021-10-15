ФИФА помогла эвакуировать из Афганистана около 100 беженцев, в том числе игроков женской национальной сборной. Об этом Международная федерация футбола сообщила на официальном сайте.

«ФИФА подтверждает, что после сложных переговоров она при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти 100 членов футбольной семьи, включая игроков женского пола. ФИФА хотела бы выразить искреннюю благодарность правительству Катара за поддержку, способствовавшую широкому обсуждению, и за обеспечение безопасного проезда этих лиц, которые, подвергались наибольшему риску, на чартерный рейс Qatar Airways из Кабула в Доху. С августа руководство ФИФА тесно координирует с правительством Катара эвакуацию группы и будет продолжать тесно работать над безопасной эвакуацией других членов спортивной семьи в будущем», – гласит сообщение на сайте

В августе произошло обострение ситуации в Афганистане. По многочисленным сообщениям медиа, движение Талибан (запрещен на территории РФ) провело наступление на крупные города и захватило все пограничные переходы.

В сентябре игрок «Байера» Надьем Амири пригласил беженцев из Афганистана на матч отбора ЧМ-2022 между Германией и Арменией.

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