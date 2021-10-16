Субботние матчи выдались интересными и результативными. «Монако» проиграл без Головина, у «Челси» вновь забил только защитник, чемпион Италии потерпел первое поражение.

Англия: Раньери вернулся в АПЛ и нарвался на 0:5

Возвращение Клаудио Раньери в английскую Премьер-лигу обещало быть грандиозным, а получилось разгромно провальным. «Красные» без труда закатили «Уотфорду» пять безответных мячей. Команда Юргена Клоппа на «Викаридж Роуд» оторвалась по полной. Счет открыл Садио Мане – гол стал для сенегальца 100-м в английском чемпионате. Мане вписал свое имя в один ряд с великими африканскими бомбардирами: Дидье Дрогба и Мохамедом Салахом. Последний, кстати, уничтожил «шершней» прессингом и улучшил и без того внушительную статистику. Мо сделал 1+1 против парней Раньери. В 10 матчах египтянин забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Не остался в стороне от личных достижений и Роберто Фирмино. Игрок вонзил в ворота Бена Фостера три мяча и стал первым бразильцем в Англии, забившим более одного хет-трика. У Роберто их два (первый – Арсеналу в сезоне-2018/19).

Похоже, Раньери придется серьезно подумать, как выжить в АПЛ с такой командой. А пока – поражение 0:5.

Садио Мане и Мохамед Салах Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» устроили жаркую перестрелку. На 19-й минуте «МЮ» повел в счете: Гринвуд не оставил шансов Шмейхелю и мощно вколотил мяч в сетку. «Лисы» решили, что отыгрываться нужно еще до перерыва, и за 10 минут до паузы Тилеманс угостил Де Хеа изысканным парашютиком. Слухи отправляли Чаглара Сёюнджю в мадридский «Реал» не просто так – защитник взбесил Роналду и вывел «Лестер» вперед на 80-й минуте. «Дьяволов» вышел спасать Рэшфорд, забил в одно касание, но тут же проснулся Варди – «Лестер» снова повел. Затем Дака забил первый мяч в АПЛ и убил надежду манкунианцев на Ферги-тайм. «Лисы» провели «МЮ» настоящий мастер-класс – 4:2

Другая команда из Манчестера принимала «Бёрнли». «Горожане» не оставили гостям и шанса на перспективную атаку. Шон Дайч выставил против Гвардиолы пятерых защитников, но и они не сдержали град атак «Ман Сити». Счет открыл Бернарду Силва – сыграл на добивании и выцарапал для команды важнейший мяч. А затем Де Брёйне напомнил о себе и красиво удвоил преимущество хозяев.

«Челси» с трудом обыграл грозный «Брентфорд». Единственный мяч забил Бен Чилуэлл – в конце первого тайма крученым ударом с левой ноги заколотил в девятку. «Челси» забил 19 мячей в сезоне. 15 из них вкрутили защитники. Чалоба и Чилуэлл наряду с Вернером – вторые бомбардиры команды, они забили по два гола. Больше только у Лукаку. Хозяева перехватили инициативу во второй половине встречи, но мяч не шел в ворота. Сначала Мбеумо попал в штангу, а потом Тоуни уничтожил два стопроцентных момента. Лукаку провалил матч, не попадал в створ и совершенно не видел партнеров – его заменили на 75-й минуте.

Германия: «Боруссия» возглавила Бундеслигу

В немецком футболе сегодня тоже интересно. «Боруссия» порадовала фанатов победой над «Майнцем». Уже на 3-й минуте дортмундцы повели: Марко Ройс получил мяч после красивой комбинации и сильно с линии штрафной зарядил в правую девятку. Удвоил преимущество Эрлинг Холанн: с пенальти обманул голкипера и рискованно пробил по центру ворот. Однако гости нашли, чем ответить сопернику, и в самом конце встречи поймали дортмундских защитников на ошибке – Буркардт точно низом пробил в дальний и сократил отставание. Но «Майнцу» этого не хватило даже для того, чтобы надеяться на ничью: Холанн мощнейшей пушкой из-за штрафной поставил точку в противостоянии и отпраздновал гол с фанатом. Эрлинг подарил ему футболку и сфотографировался с поклонником. Стюарды дали парню время сделать фото с норвежцем, а потом выпроводили болельщика. Этот день он запомнит надолго, а в прессе уже вовсю обсуждают красивый жест Холанна. «Боруссия» заняла первое место в таблице, у команды Марко Розе 18 очков, но свои матчи еще не провели «Бавария» и «Байер».

Франция: действующий чемпион влетел «Клермону»

«Лилль» пока не впечатляет фанатов формой и не подтверждает статус чемпиона. На этот раз – проиграл «Клермону». Единственный мяч на 32-й минуте забил Виталь Н’Симба. Арбитр долго просматривал повтор на предмет офсайда, но в итоге зафиксировал гол. «Клермон» прервал 7-матчевую безвыигрышную серию и поднялся на 11-е место, набрав 13 очков. У «Лилля» 14 очков и восьмая строчка.

А еще во Франции:

«Лион» и «Монако» практически до самого конца держали интригу. Обе команды осторожничали и не рисковали. Первый мяч попал в ворота только на 75-й минуте: с пенальти отличился Токо Экамби. Увеличил преимущество хозяев Джейсон Денайер: нарисовал красивую комбинацию с Эмерсоном и спокойно положил в ближний. Монегаскам явно не хватало Головина на поле – креатива в их атаках не было совсем.

Италия: «Верона» пошумела на «Сан-Сиро», но не сохранила преимущество

«Милан» неубедительно стартовал после игр сборных, но реабилитировался. Не прошло и 10 минут, как гости захватили инициативу. Капрари обхитрил Томори и вколотил мяч в ворота. Затем Романьоли в собственной штрафной ударил по ногам Калинича и привез 11-метровый. Барак уверенно реализовал с точки, хотя болельщики «Милана» очень старались светить ему в глаза лазерными указками.

В одном из единоборств защитник «Вероны» Чеккерини разбил губу и до конца тайма не обращался за помощью – судья так и не увидел кровь на его лице. Во втором тайме хозяева перевернули игру: Жиру не промахнулся после точного кросса Леау, а следом Кесси хладнокровно забил с пенальти. Веронцы откровенно поплыли, да так, что стали лупить по собственным воротам. После прострела Кастильехо с правого фланга Гюнтер коряво попал по мячу, с линии вратарской срезав его в собственные ворота – 3:2.

Антонин Барак забивает пенальти «Милану» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Интер» неудачно съездил в гости к бывшей команде своего тренера. Миланцы активно начали, заработали пенальти, который уверенно исполнил Перишич, но потом для «нерадзурри» начался кошмар. Сначала Иммобиле с точки ответил на 11-метровый «Интера», затем Андерсон здорово сыграл на добивании – «Лацио» повел. Точку на 90-й минуте поставил Милинкович-Савич. Первое поражение действующего чемпиона.

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