Уикенд закончилась, футболисты из России отстрелялись в Европе. Самое время посмотреть, для кого прошедшие семь дней оказались успешными.

Алексей Миранчук

В воскресенье Миранчуку стукнуло 26 лет, и в честь этого «Аталанта» разгромила «Эмполи» со счетом 4:1. Правда, сам Алексей в пятый раз подряд провел всю игру на скамейке, не выйдя даже на замену – как и в играх против «Сассуоло» (2:1), «Интера» (2:2), «Янг Бойз» (1:0), «Милана» (2:3). В последний раз он появлялся на поле в составе «Аталанты» 18 сентября против «Салернитаны» (1:0) и был заменен в перерыве.

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Александр Головин

Полузащитник «Монако» продолжает восстанавливаться после травмы паха, полученной 3 октября в игре против «Бордо». Поэтому в матче с «Лионом», закончившимся поражением монегасков со счетом 0:2, он помочь команде ничем не мог.

Денис Черышев

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: Getty Images

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас рассказал, что один из героев ЧМ-2018 восстановился от травмы. «Солер, Гайя и Черышев выздоровели на 100%. Игра покажет, сыграют ли они все 90 минут», – заключил он на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной». В сезоне-2021/22 травматичный футболист сыграл лишь четыре матча, сделав две результативных передачи. А потом выбыл из-за растяжения связок левого колена.

Александр Кокорин

Между тем, «Фиорентина» огласила заявку на матч 8-го тура с «Венецией» 18 октября, в котором Александра Кокорина не оказалось. Такое произошло впервые в сезоне.

Никита Хайкин

90 минут

17 октября вратарь из России отыграл против «Сарпсборга 08» в чемпионате Норвегии. Его «Будё-Глимт» победил со счетом 2:1, а у Никиты было немного работы: всего 2 удара в створ его ворот.

Федор Кудряшов

90+4 минуты

Защитник турецкого «Антальяспора» провел на поле весь матч против «Сивасспора» в рамках девятого тура чемпионата Турции. Игра закончилась вничью 2:2, на счету Федора один перехват, два выноса, 53 паса, из них точных – 49.

Магомед-Шапи Сулейманов

74 минуты

Полузащитник турецкого «Гиресунспора» вышел в стартовом составе против «Ризеспора», а на 74-й минуте был заменен на Пелупесси Джоя. «Гиресунспор» победил со счетом 2:0. Шапи совершил четыре навеса, точным из которых оказался лишь один, отдал 42 точных паса и однажды сфолил.

Леон Классен

21 минута, ассист

21-летний защитник «Тироля» вышел на замену в матче 11-го тура австрийской Бундеслиги против «Хартберга» и провел как раз 21 минуту на поле, но и этого хватило ему, чтобы спасти игравшую вдесятером команду от поражения. На 81-й минуте он отдал ассист на Максима Авуджа – 2:2.

Как дела у других футболистов из России

Вратарь Андрей Лунев со скамейки наблюдал, как его коллега Лукас Градецки получает оплеуху за оплеухой от «Баварии» (1:5).

Еще один кипер – Антон Митрюшкин – тоже просидел на скамейке запасных весь матч дрезденского «Динамо» с «Нюрнбергом». Дрезденцы уступили со счетом 0:1. Константин Рауш из «Нюрнберга» также был в запасе.

Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» 17 октября, но помочь выиграть не сумел. Встреча против «Ганзы» закончилась вничью 1:1.

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов провел матч против «Ганновера-96» 15 октября на скамейке запасных. Команда из Гельзенкирхена победила со счетом 1:0.

Воспитанник «Динамо», Владислав Левин, не спас «Богемианс 1905» от разгрома в матче с клубом «Млада-Болеслав» – 1:4. 26-летний полузащитник отбегал 90 минут и получил желтую карточку.

Сердер Сердеров вышел за «Истру» лишь на 87-й минуте – его команда подписала мирный пакт с «Горицей» в чемпионате Хорватии (1:1).

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