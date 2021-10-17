Англия

2 игрока «Тоттенхэма» спасли жизнь фанату, у «Ньюкасла» 0 побед

Харри Кейн, «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

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«Ньюкасл» остается самым интересным футбольным стартапом планеты, но ноль побед в семи турах и предпоследнее место в АПЛ точно приближали тренера Стива Брюса к поганой метле. На радостях от 1000-го матча коуча по главе клуба разбогатевшие «сороки» даже забили быстрый мяч «Тоттенхэму» – Каллум Уилсон подставил голову из-под Кристиана Ромеро на второй минуте.

Конечно, пропущенный мяч стал дефибриллятором для «ТТХ» – Танги Ндомбеле шустренько сравнял счет, а Харри Кейн впервые забил в АПЛ и вывел «шпор» вперед. Но в конце тайма электричество для сердца понадобилось уже по-настоящему. Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, фанаты привлекли внимание Эрика Дайера и Серхио Регилона, футболисты позвали врача команды на помощь. Состояние дядечки стабилизировали, а его самого увезли в больницу.

Матч экстренно прервали, пауза затянулась за 20 минут, а в компенсированное время Хынмин Сон с передачи Кейна вонзил третью пулю в тельце «Ньюкасла». Хозяева «Сент-Джеймс Парка» остались в меньшинстве (спасибо двум желтым Джонджо Шелви), сократили разницу и героически пали со счетом 2:3. И круто, что награду MVP матча на Sky Sports разделили между Регилоном и Дайером – они наравне с врачом «ТТХ» настоящие герои.

А еще в Англии:

В воскресенье Премьер-лига разродилась двумя афишами, и вторую («Эвертон» – «Вест Хэм») лучше всего иллюстрируют две фотографии. Первый кадр – это бутылка с водой Джордана Пикфорда, на которую вратарь «ирисок» клеит направление ударов вражеских пенальтистов.

Второй – личико Томаша Соучека. Центрхаву «Вест Хэма» опять досталось по мордасам, поэтому скулу с переносицей снова пришлось зашивать. «Еще одни швы в коллекции», – лишь посмеялся чех.

Испания

Мемфис, Фати и Коутиньо отняли у Черышева 3 очка

Мемфис Депай и Жерар Пике, «Барселона» – «Валенсия» Фото: Getty Images

«Барселона» с «Валенсией» начали бодро – два гола за 13 минут, оба выложили на футбольный сабреддит с пометкой Great Goal. Вечная трансферная цель «Барсы» Хосе Гайя дослужился в родном клубе до капитанской повязки и классно попал из-за штрафной на подборе. Ансу Фати сравнял счет в стиле прошлой 10-ки «сине-гранатовых» – накрутил защитника на левом краю, отдал-открылся в полуфланг и классно пробил в дальний угол.

Фати же заработал пенальти в первом тайме, и Мемфис Депай без разбега чуть не порвал сетку с 11-метрового. «Блауграна» привычно катала мяч почти без моментов и проснулась только тогда, когда ее спасла штанга – Солер вторым касанием вжарил в левую от себя трубу из штрафной. И это напрягло каталонцев, ведь «лос че» забивали по два мяча в шести последних очных матчах.

«Валенсия» выжала из себя еще один-два момента без особенного страха для голкипера, тренер Бордалас впрыснул с лавки Дениса Черышева, но уже через 10 минут свободный Филиппе Коутиньо расстрелял ворота с пары метров. Для Фила этот гол стал первым с ноября 2020-го, то есть первым за 11 месяцев. 3:1 – «Барселона» победила после двух позорных поражений и подтянулась на седьмое место в Ла Лиге. Дальше в чемпионате – домашнее Класико с «Реалом».

А еще:

Мемфис Депай, «Барселона» – «Валенсия» Фото: Getty Images

Мемфис Депай забил и отдал в одном матче впервые с августа 2019 года – больше двух лет назад от рычащего голландца досталось «Анже».

Серхио Агуэро наконец-то дебютировал за «Барселону». Кун вышел на поле на 87-й минуте и показал чисто кокоринскую статистику – три касания мяча, ноль ударов, 100% точных передач.

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А еще в Испании:

Коллекционер ничьих и обладатель Кубка УЕФА «Вильярреал» потерпел первое поражение в Примере-2021/22. «Субмарина» висела на воротах «Осасуны» 72% времени, Альфонсо Педраса саданул в перекладину, но из этого получился только один гол Жерара Морено, а гости забили два с двух ударов в створ. 1:2 – памплонцы уже пятые в Ла Лиге и претендуют даже на зону ЛЧ.

«Севилья» тоже уступила по владению и выстрелам в створ, но забрала три очка в Виго – 1:0, Рафа Мир на 54-й минуте принес андалусийцам победу над «Сельтой».

Тоже высоко – на шестой строчке – идет «Райо Вальекано» после волевого успеха с «Эльче» (2:1 после пропущенного мяча на 14-й минуте). В таблице Примеры сейчас неразбериха из-за переносов игр, но пока лидирует «Сосьедад», за ним плетутся «Мадрид», «Севилья» и «Атлетико» с матчем в запасе.

Италия

«Юве» додержал дежурную победу над «Ромой» Моуринью

Пять последних матчей «Ювентуса» при Аллегри заканчивались минимальной победой над «Ромой» – римляне регулярно выгребали обидные 1:0 от Макса. Первый гол «бьянконери» тоже пришел быстро и как будто из ниоткуда – Де Шильо навесил с правого фланга, Мойзе Кин перепрыгнул двух защитников и кивнул в ближний на дальней штанге.

«Рома» освоилась в прессинге, но так и не переходила центр поля. Матч бы так и скатился к шахматам экстрасенсов, если бы не чудовищный привоз Кьеллини. Кривоносый центрбек напортачил на своей трети, Абрахам внес мяч в сетку с метра, но до этого Шченсному пришлось фолить на Мхитаряне во вратарской. И польский голкипер тут же взял удар с точки от Верету – для француза это второй промах в 29 попытках в Серии А.

Во втором тайме вышел типичный «Ювентус» Аллегри – бешеная уверенность и скучнейшая сухость на газоне. Да, римляне четырежды пробили в створ за финальные 45 минут, но максимум наиграли на полумоменты (всего 0,56 xG за половину). «Юве» с Максом снова минимально разбил «Рому», и этих трех очков туринцам не хватало с Сарри и Пирло. Экс-чемпионы Италии взяли пятый матч подряд, три – всухую и после вялого старта отстает от топ-4 Серии А всего на одно очко.

А еще в Италии:

Лоренцо Инсинье, «Наполи» Фото: Imago

«Наполи» совсем обалдел и нацелился на скудетто – восемь побед в восьми турах. С «Торино» «партенопеи» не были лучше на поле, не создали ожидаемых голов больше соперника (0,72 xG против 0,96), но все же забрали нужные три очка. Виктор Осимхен взлетел над штрафной и принес «Неаполю» решающий мяч – 1:0.

Лучано Спаллетти уже повторил лучший старт клуба, достигнутый четыре года назад при Маурицио Сарри и лидирует в таблице Серии А. «Наполи» остается единственным клубом в топ-5 лигах без потерянных баллов, но через неделю «Рома» Жозе Моуринью.

«Аталанта» без Малиновского и Миранчука распяла «Эмполи» – 4:1. Йосип Иличич сделал дубль за полтайма, середняк Серии А довез ТБ (2,5) еще до перерыва, а во второй половине бергамаски довели матч до крупной победы. Странно, что по ударам в створ «Эмполи» особо не отстал – 6:7, но на табло горели разгромные цифры. Алексей Миранчук так и не поднялся с банки, а забивший четвертый мяч Дуван Сапата стал первым колумбийцем с 100 голами в чемпионате Италии.

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Германия

«Бавария» закинула конкуренту Лунева 5 мячей

«Бавария» – «Байер» Фото: Getty Images

«Байер» с «Баварией» подходили с равными очками к встрече в Леверкузене, и у каждой были статистические шансы на победу: «аспириновые» шли на пятиматчевом вин-стрике, а «Мюнхен» забрал четыре очные игры подряд. Но Роберта Левандовского волнуют только одни цифры – минуты, на которых он забьет. В этот раз ему хватило 180 секунд – поляк подставил ногу в штрафной под прострел Упамекано и открыл счет.

30 стартовых минут «Бавария» уминала хозяев – при 50% владения короли Бундеслиги восемь раз пробили по воротам, четырежды попали в створ и еще разок в штангу Градецки. Но после получаса «Байер» сдался, словно его бросили в воду от головной боли. В течение следующих восьми минут мюнхенский суперклуб забил четыре мяча, сделал счет 5:0 и в принципе порадовал Андрея Лунева – реальный шанс выйти, хуже бы уже не стало.

На вторую половину игроки «Баварии» вышли по заветам Джигана (на расслабоне, на чилле) и потому пропустили клевую комбинацию – Виртц отдал, Шик влетел внутрь, мяч чиркнул о штангу и оказался в сетке. Но гол чеха оказался единственным – 5:1, «Мюнхен» повторил свой же рекорд по голам на этом отрезке сезона (29 банок в восьми турах), а Левандовский сравнялся с Эрлингом Холанном по забитым мячам в чемпионате.

А еще в Германии:

«Арминия» спаслась от поражения в матче с «Аугсбургом» на 77-й минуте. Оба клуба идут в зоне вылета и/или переходных матчей, так что наверняка до этого абзаца дожили только самые преданные фанаты и гики Бундеслиги.

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