Опубликовано 18/10/2021 в 10:55 GMT

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил идею организовывать пресс-конференции для арбитров после матчей.

«Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение судей, и я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-то комментировать», – приводит слова Венгера L’Equipe

Ранее Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года.

Венгер завершил тренерскую карьеру в 2018 году после 23 лет работы в «Арсенале».

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