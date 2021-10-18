Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил идею организовывать пресс-конференции для арбитров после матчей.
«Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение судей, и я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-то комментировать», – приводит слова Венгера L’Equipe.
- Ранее Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года.
- Венгер завершил тренерскую карьеру в 2018 году после 23 лет работы в «Арсенале».
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