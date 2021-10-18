Журналист Алексей Ярошевский дал интервью журналисту Eurosport.ru Анару Ибрагимову. Ниже – главные цитаты. Полностью интервью Ярошевского – на ютьюб-канале «Eurosport Интервью»

Об инсайде о переходе Мхитаряна в «Ливерпуль»

Это был момент величайшей славы и величайшего позора. У нас с Артуром Петросяном была из разных мест своя информация. У него из Армении, у меня – из Украины. Я потом уже понял, что нас с ним в каком-то смысле использовали для того, чтобы «Боруссия» включилась. Я после этого решил, что больше никогда не буду давать никаких инсайдов. Даже если знаю железобетонную информацию.

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Артур бабахает информацию: «Мхитарян на пороге того, чтобы стать игроком «Ливерпуля». А я на основе этой информации говорю более конкретно: «Мхитарян в течение 72-х часов станет игроком Ливерпуля». Твит как пожар расходится. Самое смешное было после срыва сделки. Мне один человек написал: «Если сделка не свершится, я буду избивать свою кошку, крича твое имя».

Генрих Мхитарян, «Рома» Фото: Getty Images

О посещении FIFA The Best

«Я прихожу туда и понимаю: там все. Просто все. Если там кого-то нет – значит, это не звезда. Меня сажают в самом центре зала, справа – президент Федерации футбола Нигерии, слева – президент Федерации футбола Узбекистана. И там же Роналду, Месси, Неймар, Марадона, Зидан, Лэмпард, Джеррард. А началось с того, что я захожу в концертный зал и вижу Петера Шмейхеля, который стоит и болтает с Маурисио Почеттино. Он поворачивается и говорит: «Маурисио, это мой друг Алексей, болельщик «Ливерпуля». А за 2-3 дня до церемонии «Ливерпуль» сгорел «Тоттенхэму» на «Уэмбли» со счетом 1:4. На что Почеттино говорит: «Ну, извините».

О встрече с Буффоном в туалете

«После разговора со Шмейхелем и Почеттино я захожу в уборную. Там никого не было, и я занял второй от стенки писуар. И тут я слышу нарастающий гул – люди начинают выходить из зала и заходят в туалет. Я продолжаю стоять, не поднимая глаз. Но периферийным зрением вижу, что меня кто-то обходит и встает справа. Поворачиваю голову – рядом стоит Буффон. А с другой стороны – Бонуччи. И они между собой: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла».

Когда я рассказывал эту историю в кулуарах, меня всегда спрашивали: «А ты вниз-то посмотрел, как там?» Я отвечал: «Вы охренели? Какая мне разница. Наверное, там все нормально». Но сам факт, что я пописал между двумя легендами итальянского футбола, один из которых теперь еще и чемпион Европы...

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

О пьяном Гуллите

После матча Аргентины и Франции в Казани. Я бегу с одного прямого эфира на другой и понимаю, что потерял паспорт. Бегу обратно на медиатрибуну. Ко мне подходит красотка-стюард, я прошу ее помочь, объясняю свой маршрут и где я сидел. Она находит паспорт и я довольный возвращаюсь обратно. Стадион уже пустой. Я решил спуститься на лифте. Нажимаю кнопку, а там стоит пошатывающийся Руд Гуллит.

Мы поздоровались, после чего он произнес какую-то матерную тираду. Я спрашиваю: «Что такое, Руд? Все нормально?» Он отвечает: «Я отработал сумасшедший матч, мне коллеги налили стакан водки и спросили, смогу ли я его выпить. И я ответил: «Могу». На что я спросил: «А что скажет твой агент?» А я знаю его агента, Карин, потому что работал со Шмейхелем. И он это понял и говорит: «Она не должна знать, что я пью на работе». Я ответил: «Ладно, матч уже закончился».

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