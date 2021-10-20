Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резкие высказывания Андрея Канчельскиса, который заявил, что Черчесов брал деньги за вызов игроков в сборную России.

«С Канчельскисом мы вместе выступали за сборную, он был великолепным игроком. Но мы не общались уже много времени, поэтому я был реально удивлен его высказываниям. Я понимаю футбольную критику по выбору состава и тактики на матчи. Чтобы понять его обвинительные слова по другим вопросам, то нужно узнать у первоисточника – что же он имел в виду. А уже потом общаться и выстраивать отношения в правовом поле, если понадобится. Деликатность отойдет на второй план в этом вопросе», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс»

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.

Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, но неудачно сыграла на Евро-2020, не сумев выйти из группы, после чего Черчесов ушел в отставку.

Чемпионат России Канчельскис предположил, что Черчесов брал деньги за игру в сборной 17/10/2021 В 13:07

ЧМ. Квалификация. Европа Черчесов прокомментировал игру сборной России 16/10/2021 В 16:38