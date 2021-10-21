Йохан Кройф – футболист с самым великим историческим наследием. Философия голландца влияет на футбол до сих пор, ведь теперь ее воспроизводит Пеп Гвардиола. Последним мощным проектом в жизни легенды можно назвать «Аякс»-2019. Команда молодых звезд оказалась результатом менеджерской работы бывшего плеймейкера.

В 2010-м Кройфу надоело смотреть на тусклый «Аякс». Йохан разразился колонкой для Telesport, в которой разгромил руководство клуба. Позднее голландец вернулся к местному управлению, а его план изменил систему работы с амстердамскими воспитанниками.

Кажется, именно Кройф вдохновил Димитара Бербатова на подвиги по окончании карьеры. Бывший форвард «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» рвется к управлению болгарским футболом, хотя начинал с критического выпада в медиа. Экс-нападающему противостоит Борислав Михайлов – некогда вратарь «Левски», «Мюлуза» и «Рединга», а с 2005 года – бессменный президент родной футбольной федерации.

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В октябре 2019 года весь исполком Болгарского футбольного союза, включая президента, ушел в отставку. В апреле 2021-го Михайлов вдруг вернулся. «Наш институт погряз в интригах, клевете и коррупции. Я ушел на пенсию, но коллеги не смогли организовать новые выборы. После отдыха возвращаюсь к работе», – заявил Борислав на первом заседании после перерыва.

Михайлов отметил: главная задача – созвать очередной исполком и провести выборы для всех желающих. Борислав утверждал, что вернуться к должности ему позволили 353 одобрения от представителей болгарских клубов.

Бербатов тоже организовал своеобразный камбэк и вернулся в болгарский футбол в январе 2021-го. Бывший нападающий «МЮ» получил тренерскую лицензию А, последнюю перед PRO, и вошел в штаб «Этара», клуба из общины Велико-Тырново.

Спустя месяц работы Бербатов полез в политику. 28 января Петар Величков, член футбольного союза, намекнул: пока Михайлов работает над новыми выборами, он с Димитаром составляет совместную заявку на президентский пост. «Мы с Бербатовым постоянно говорим о футболе и находим точки соприкосновения. Не удивляйтесь, если мы и дальше двинемся в паре», – предупреждал чиновник.

В марте Бербатов атаковал клан Михайлова, не захотевший оставить работу в футболе. Димитар выпустил колонку на личном сайте, в которой призвал болгарские клубы голосовать против функционеров на готовящихся выборах в исполком. Дерзкой легенде ответил бизнесмен и член федерации Венцеслав Стефанов. Предприниматель заявил, что бывший форвард «Тоттенхэма» не имеет права на критику: он лишь пользовался преимуществами спорта в родной стране и ничего не предоставил взамен.

«Не помню, чтобы Стефанов устраивался моим бухгалтером и следил за банковским счетом. Я представлял болгарский футбол на мировой арене. Но если отбросить вопросы славы и углубиться в финансы, то софийский ЦСКА получил 2,3 млн евро за мой переход в «Байер», а «Пирин» [первый клуб Бербатова – Eurosport] – чуть больше 100 тысяч. После трансфера в «Тоттенхэм» ЦСКА получил чуть меньше 400 тысяч евро, а «Пирин» – 273 тысячи», – парировал Димитар.

Димитар Бербатов Фото: Getty Images

В апреле Бербатов официально баллотировался в президенты футбольного союза. Параллельно Димитар двинул по Болгарии с предвыборной кампанией. В рамках одной из остановок бывший игрок заехал в Пловдив, где посетовал на низкий уровень детско-юношеского футбола. В Петриче кандидат пообещал прозрачную систему помощи любительским лигам. Спустя месяц экс-форвард подтвердил : его команда встречается с представителями клубов, чтобы вместе доработать программу реформ. Спортсмен-политик назвал ее «(Р)еволюцией». Инициативу публично поддержали семь клубов, включая родные для нападающего «Пирин» и ЦСКА, а среди ее организаторов оказались экс-игроки АПЛ Стилиян и Мартин Петровы.

Так Бербатов стал первым человеком, заинтересованным в обещанных выборах в исполком. Только Димитар решил, что голосование должно пройти в 2021-м, а Михайлов откладывал процесс до 2022 года.

По болгарскому закону внеочередные выборы футбольного президента проходят только по воле клубов. Бербатов запустил сбор подписей. Димитар уверен : как только Михайлов узнал о процессе, его команда надавила на болгарские команды, чтобы те отказались от перемен.

Представители Бербатова считают, что запугивание клубов происходило на заседаниях исполкомов. Футбольная федерация как раз отстранила от работы Величкова, члена комитета и соратника Димитара, – видимо, чтобы не мешал.

Давление сработало лишь частично. Бербатов набрал необходимую поддержку, но несколько клубов отозвали документы – как считает Димитар, из-за футбольного союза. Еще часть заявок федерация аннулировала: якобы они не были согласованы со всеми клубными руководителями. Бывший «красный дьявол» вскипел и подал на чиновников в суд.

Итог – прокуратора вызвала Михайлова на допрос. Вопреки усилиям Борислава, внеочередной съезд исполкома (а вместе с ним и выборы) был назначен на 12 октября 2021 года. Софийский городской суд признал действительными согласия трети болгарских клубов – такой доли оказалось достаточно для решения в пользу Бербатова.

Футбольная федерация искала спасательный круг, будто утопающий. Чиновники дважды подавали апелляцию – оба раза утверждали, что согласия 189 клубов неправомерны. Власти настаивали на переносе выборов на март 2022 года. Суд отказал.

Тогда Михайлов открыл подготовку к голосованию. Борислав заручился поддержкой 14 клубов – вдвое больше, чем у главного конкурента. В ответ Бербатов опубликовал итоговый текст «(Р)еволюции». Программа Димитара включала борьбу с коррупцией и расхищением дотаций ФИФА и УЕФА, судейские семинары, исключение клубных представителей из исполкома, а также работу против договорных матчей и расизма в фанатской среде.

Борислав Михайлов после переизбрания Фото: Getty Images

Чем ближе становилось роковое 12 октября, тем сильнее кандидаты спорили в прессе. Бербатов раскрыл , что его оппонент давил на экс-тренера сборной Петара Хубчева при выборе состава и называл коуча «деревенщиной» – тот родился в болгарском селе Гложене. Михайлов отрицал проблемы с коррупцией – якобы в футболе слишком мало денег – и подчеркивал, что конкуренту нужен лишь ажиотаж.

За два дня до выборов вице-президент футбольного союза Йордан Лечков усомнился в перспективах Бербатова. «Перемены невозможны, если ты тычешь всем в ошибки», – убеждал экс-футболист «Гамбурга» и «Марселя». Символично, что чиновник дал прагматичное интервью в кепке Gucci. Димитар парировал: «Если выборы будут честными и прозрачными, наша команда победит».

В день голосования футбольный союз обратился к услугам сразу двух охранных предприятий. Сотрудники одного из них патрулировали здание федерации извне, работники другого – внутри. «Не знаю, зачем нам так много охраны. Неужели внутри планируется драка?» – шутил Бербатов.

12 октября с выборов снялись два кандидата – Христо Христов и Георгий Захариев. Михайлов проник в здание федерации через черный ход, а Бербатов зашел через основной, где собрались журналисты. Несмотря на публичность, формально Димитар проиграл.

Теперь – детали. В выборах президента должны были участвовать 483 клубных представителя. Для победы необходимо 242 голоса. Михайлова объявили победителем, хотя он заработал лишь 241.

242 – это 50% плюс один голос. Именно такую формулу победы прописывает болгарский закон. Вместо 483 заявок федерация получила 479. В таком случае, по схеме «половина плюс один» Михайлов должен был получить не 241, а 243 одобрения. Бербатов отстал на 11 и возмутился столь открытой махинации: «Мы спрашивали, почему Борислава объявили победителем, но нам ничего не объяснили. Моя команда вновь обратится в суд. В марте мы должны создать новый исполком. Журналистов не допускают до выборов, фальсификации происходят на глазах УЕФА и ФИФА. Главное – мы одержали моральную победу», – зафиксировал Димитар. «На выборах вообще должны были голосовать 508 человек, но часть из них не пришла. Где прятались недостающие? В туалете?» – ехидничал Лечков (уже без кепки Gucci).

УЕФА и ФИФА признали результаты выборов и публично поздравили Михайлова. «Несмотря на недовольство, я избран новым президентом. Второго тура не будет», – отчеркнул Борислав. Спустя два дня Бербатов обрадовал : болгарские клубы склоняются к новому голосованию. Представителя одной из команд не допустили до выборов из-за отсутствия делегатского билета – документ не выдал футбольный союз, хотя запрос был оформлен по правилам.

Параллельно Михайлов взялся за популизм: например, призвал министра здравоохранения пустить болельщиков на трибуны, хотя в Болгарии это запрещено из-за пандемии. Бербатов ответил списком из семи претензий к Бориславу. Среди них – вопросы по ужинам, которые чиновник устраивал для городских мэров, влиявших на местные клубы. Накануне выборов сторонник Димитара Стилиян Петров заявил : мэр города Симитли Апостол Апостолов подговаривал ближайшие команды голосовать за бывшего президента.

Борьба Михайлова с Бербатовым – сюжет с открытым концом. Хватит ли клубной инициативы, чтобы провести вторые выборы, когда они пройдут и кто на них победит, неизвестно. С одной стороны, болгарский футбол может положиться на давнего чиновника, которого упрекают в превышении полномочий и коррупции. С другой, на неопытную, но энергичную легенду, обстучавшую двери каждого суда.

Схватка болгарских легенд – один из самых мощных сюжетов постсоветского футбола-2021.

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