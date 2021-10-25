Из интервью с Арсеном Адамовым вы узнаете:

о впечатлениях от сборной России и Валерия Карпина;

почему Карпин круче Черчесова;

какой сладкий подарок преподнес футболистам коуч;

почему Хабиб – лучший и за кем можно следить после его ухода;

что сделал Кадыров при встрече с ним;

почему уход Месси из «Барселоны» – это хорошо, а «ПСЖ» – плох.

– До вызова было ощущение, что за вами следят из штаба сборной?

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– Мне говорили, что на одну из игр «Урала» в РПЛ кто-то приезжал смотреть. Имен не называли. Тренер подошел, сказал: «Сегодня приезжают из сборной». В общем было ощущение, что наблюдают.

– Как прошла первая встреча со штабом сборной России и Валерием Карпиным?

– Он подошел на обеде, когда мы уже заселились на базе, и сказал, чтобы не волновался, не переживал.

– На какой позиции на тренировках он вас наигрывал, потому что по сезону вы были центральным защитником, опорником, а в 2020-м еще и крайним защитником?

– Так как я профильный правый защитник, то там и играл. Но в «Урале» приходится действовать на другой позиции. Привыкаю, но мне удобнее и комфортнее играть на фланге.

– Из-за потенциальных подключений к атаке?

– Да, я люблю играть с мячом, идти в обводку, а в центре защиты ты получаешь не так много пространства. Не выходит обводить: одна ошибка, и ты можешь гол привезти. А когда подключаешься к атаке, то ты бьешь, подаешь, обыгрываешь. Больше маневров с мячом.

– Все же какой Карпин со сборниками?

– Сильный психолог и мотиватор, постоянно подсказывает, как надо. Даже после одной вроде бы банальной подсказки понимаешь, как это работает. Главное, не орет, ни разу не вышел из себя, очень спокойный. У него получилось сплотить команду. Не думал, что там настолько классная атмосфера, все раскрепощены. Общался с игроками, они говорят, что сейчас намного свободнее, чем при Черчесове. Станислав Саламович более жесткий, на тренировках мог пихать. Валерий Георгиевич спокойнее. После игры со Словакией, так как мы играли в тот вечер не очень, он, конечно, жестче обычного обращался к нам. Со Словенией мы уже реабилитировались.

– Уже легендарное видео с песней «Валера» как раз разлетелось по сети после победы над Словенией. Продолжили дальше праздновать?

– Так как тренер придерживается диеты: ничего сладкого и мучного, – после игры со Словенией он сделал сюрприз. На базу доставили два или три ящика кока-колы, фанты. Так мы и отпраздновали победу. Выпил бутылки две – столько можно, но не больше. На следующий день вновь стали считать калории. Все под жестким контролем. Возможно, больше внимания теперь уделяется не только питанию, но и восстановлению.

– Чему-то Карпин научил вас за эти 10 дней в сборной?

– Банально выходу из обороны. Какие-то детали и моменты подмечает. Самое простое: если у защитника нет адресата, то в сборной он играет через вратаря. Большинство команд РФПЛ выносят на нападающего. Еще Карпин обратил внимание, что я часто беру игру на себя и иду в обыгрыш на своей части поля, следовательно, рискую. Нужно играть надежнее и убирать эти моменты, чтобы закрепиться в составе. С таким тренером мне спокойнее. Если ты потеряешь мяч, он подбодрит, подскажет, а не будет пихать.

– Чего-то боялись, волновались?

– Когда ехал в сборную, стеснялся. Думал, что там невероятный уровень и непростые парни. Но уже на месте пацаны меня поддержали. Особо сдружился с Зелимханом Бакаевым, потому что он ингуш, я – чеченец. Георгий Джикия, Гамид Агаларов, Ильзат Ахмедов из ЦСКА – они особо помогали мне. И после двух дней я адаптировался – все простые, дружелюбные.

– Вы пришли на позицию Марио Фернандеса, который завершил карьеру в сборной. Как оказалось, он ваш кумир. Почему?

– Мне нравится, как он обыгрывает, его работоспособность. Дедушка и брат мне всегда говорили в детстве: «Бери пример с Марио, смотри, как он играет». Ведь Фернандес – один из лучших правых защитников РПЛ. Мой второй кумир – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Хотя они немного разного плана футболисты. Марио больше работает с мячом, чаще обводит и сконцентрирован на защите. Трент – лучший в атаке: навесы, стандарты. Жаль, что Марио завершил карьеру в сборной, хотел с ним поработать, узнать его поближе.

– Вы – первый чеченец в сборной России. К футболистам, как и к бойцам, там такое же пристальное внимание?

– Сейчас больше внимания стали уделять боям без правил. Лига АСА ММА на родине очень набрала популярность. Сам смотрю борьбу, UFC люблю. 30 октября Хамзат Чимаев будет биться, собрался болеть. За Хабиба, конечно, переживал. Но он ушел, поэтому сейчас за Чимаева, Ислама Махачева, Зубайра Тухугова. За всех наших. Но Хабиб, определенно, лучший. Очень умный и щедрый. Таких людей в мире очень мало. Он делает для своего народа многое.

– Никогда не хотелось быть похожим на Хабиба и уйти в профессиональные бои?

– Когда мне было три года, мы переехали сначала в Грозный, потом в Кисловодск. Отец работал в команде, тогда она еще называлась «Терек». В городе борьбы даже еще не было, только футбол. Старший брат начал ходить, и меня туда же отправили. Может, если бы остался в Грозном, пошел на борьбу. Но у нас и преемственность: дед – вице-президент «Ахмата», советник Рамзана Кадырова по спорту. Отец в структуре клуба работает.

– Оба в футболе, но никто особо и не поддерживал вас. Редко хвалили, а лишь требовали дисциплины и порядка. Этого вам мальчишке в детстве не хватало?

– Нет. Если бы меня хвалили, думаю, я не достиг бы того, что имею сейчас. Если тебя каждый раз поддерживают, ты перестаешь работать. У нас менталитет такой. С самого детства нас приучают к тому, чтобы мы не расслаблялись. Не принято, чтобы отец хвалил. И дед говорил: «Если я буду тебя хвалить, ты перестанешь работать».

– Своих детей тоже не будете хвалить?

– Нет, не буду.

– Как устроена академия «Рамзан» в Грозном, где вы начали профессиональный путь футболиста? Какое там отношение тренеров к ученикам?

– В 2012 году нам с братом позвонили из академии и предложили стать учениками, так что мы сразу туда собрались. Тренеры были хорошего уровня, а позже приехали и итальянские специалисты: мой дедушка их лично пригласил. Два подхода слились, так что было сложно привыкать и адаптироваться. Итальянцы все же настаивали на постоянном движении, хотя до этого мы не перемещались так активно. И к этому новому требованию – всегда быть в движении – долго привыкали.

Карпин не позволит, чтобы кто-то из игроков не побежал назад

– Там вы впервые и встретились с Рамзаном Кадыровым? При каких обстоятельствах?

– Дважды с ним лично встречался. В первый раз, когда мне было 10 лет. «Терек» приехал на тренировку в академию, а Кадыров вместе с клубом. Тогда лишь несколько советов нам дал. В 2017-м он уже всех собрал в ресторане: молодежную сборную и основу «Ахмата». Помню, когда мы фотографировались, он слегка ударил меня в живот и спросил в шутку: «Почему у тебя такой слабый пресс?» Посоветовал подкачаться. Запомнил это на всю жизнь. Сейчас как раз набрал нужную форму. За эти шесть лет между нашими встречами Рамзан Ахматович не изменился. Всегда был порядочным, жестким политиком. Посмотрите, что с Грозным сейчас: цветет город.

– Он обычно посещает тренировки, игры команды?

– Раньше чаще посещал. Но если появляется, то идет на личное общение. Может над тобой пошутить или вместе с тобой посмеяться.

– Вы после каждой игры общаетесь с дедом, отцом или братом. Мама участвует в мужском диалоге?

– Да, мама всегда говорит одно: «В стыки не иди!» Проявляет заботу. Сейчас уже всех игроков знает, понимает игру. Когда в отпуске, подключается к нашим просмотрам РПЛ, АПЛ, Испании. Всех знает. Поддерживает нас с братом, ведь мы оба за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге. Но мой клуб №1 – это, конечно, «Барселона».

– Как пережили уход Месси?

– Честно, был рад. Потому что игра у «Барсы» очень слабая. Лионель ничего, в принципе, не мог уже делать один. Потому что ушел Суарес, пришли молодые неопытные игроки. А теперь он в «ПСЖ» с Неймаром, Мбаппе. Но это большая потеря для «Барселоны» и для меня лично. Теперь приходится смотреть игры французов. Хотя до этого ни одной встречи и не видел. Но эта троица, как и команда, не особо результативна, потому что они не дорабатывают в обороне. Сейчас футбол такой: если хотя бы один человек не обороняется, то у тебя будут проблемы в игре. Они как раз втроем в нападении и стоят. Слишком звездные. Хорошо, что в сборной России таких нет. Валерий Георгиевич не позволит, чтобы кто-то из игроков не побежал назад. При нем такого не будет.

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