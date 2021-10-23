Еще один жаркий футбольный день завершен. Субботние матчи выдались жаркими и интересными. «Челси» грохнул «Норвич», «Валенсия» без Черышева не смогла победить «Мальорку», а Левандовский захватил лидерство в бомбардирской гонке.

Англия: «Челси» поиздевался над «Норвичем»

«Канарейки» неудачно заехали в гости на «Стэмфорд Бридж». Даниэль Фарке по старой дружбе влетел Тухелю со счетом 0:7. Историческим достижением отметился Бен Чилуэлл. Игрок «синих» забил в четвертом матче английской Премьер-лиги подряд и повторил рекорд Эдена Азара.

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Для Мэйсона Маунта день выдался не менее результативным. Полузащитник отличился первым хет-триком за «Челси». Маунт не забивал за лондонцев в АПЛ с апреля, а тут сразу 3+1!

Кажется, в этой встрече было абсолютно все: быстрый гол, хет-трик, удаление (Гибсон получил вторую желтую на 65-й минуте), пенальти. Гости не нанесли по воротам «Челси» ни одного удара. Норвич занимает последнюю строчку в чемпионате, а разница забитых и пропущенных просто катастрофическая – минус 21.

«Челси» – «Норвич» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Пеп Гвардиола решил не отставать от разгромной тенденции и приложил «Брайтон». «Горожане» выиграли со счетом 4:1, точным ударом счет открыл Гюндоган, дубль оформил Фил Фоден. Точку в противостоянии поставил Рияд Марез, вонзив мяч в сетку после передачи Фодена. «Сити» на 2 балла отстает от «Челси» и устремляется в погоню за 1 строчкой таблицы АПЛ.

Испания: «Валенсия» отскочила против «Мальорки»

После удачного старта «Валенсия» продолжает падение в таблице. В 10-м туре «летучим мышам» явно не хватало Дениса Черышева. Луис Анхель забил на 32-й минуте, а вскоре Дьякоби решил закатить в свои. Почти сразу после перерыва «Мальорка» осталась в меньшинстве, но сохранила победный счет в основное время. А вот на последних минутах «Валенсия» совершила чудо, отыграв оба мяча. Героями «Местальи» стали Гонсалу Гуэдеш и Хосе Гайя. «Валенсия» с большим трудом вырвала ничью у «Мальорки» – 2:2.

Германия: «Бавария» продолжает зажигать, Левандовский – лучший

Очередной разгром от команды Юлиана Нагельсмана. На этот раз «Хоффенхайм» не устоял под сокрушительной атакой «Баварии» – 4:0 Третью встречу подряд клуб из Мюнхена выигрывает с разгромным счетом. Роберт Левандовский отличился на 30-й минуте и вырвался в лидеры бомбардирской гонки. Лечащийся Эрлинг Холанн отстает от 33-летнего поляка на 1 мяч.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» продолжает погоню за первой строчкой Бундеслиги. В девятом туре «шмели» в гостях обыграли «Майнц» со счетом 3:1. Хозяева ничего не смогли противопоставить атаке «Боруссии», кроме реализованного пенальти на последних минутах встречи. «Дортмунд» набрал 21 балл и по сумме уступает только «Баварии» с 22 очками.

Италия: Златан бил по своим и по чужим

«Милан» в большинстве расправился с «Болоньей»: за фол последней надежды раньше времени отправился отдыхать защитник хозяев Сумаоро, а во втором тайме с красной карточкой поле покинул и форвард «Болоньи». Леау уже на 16-й минуте открыл счет с передачи Ибрагимовича, а увеличил преимущество Калабрия – на подступах к штрафной получил мяч и зарядил по воротам.

Но после перерыва хозяева неожиданно отыгрались вдесятером, а больше всего болельщикам запомнится удар Ибрагимовича... по собственным воротам. И уже через 2 минуты Барроу сравнял счет – отправил мяч в сетку с передачи Арнаутовича. «Милан» все-таки дожал соперника: на 84-й Беннасер хлестко пробил в дальний угол, а в добавленное время перед трибунами реабилитировался Ибра – положил корпус и зарядил точно в цель. Тяжелая победа «Милана» – 4:2

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

Франция: действующий чемпион теряет очки

«Лилль» совсем не по-чемпионски начал сезон-2021/22. Матч с «Брестом» тоже не удался. Дэвид Джонатан добыл для хозяев первый мяч, но «Лилль» не удержан преимущества и десяти минут – игроки «Бреста» напором взяли ворота Иво, а Февр Ромен хладнокровно с правой ноги занес мяч в сетку. Очередная потеря очков для чемпиона – 1:1. «Лилль» с 15 баллами идет 9-м, отрыв «ПСЖ» от «догов» в воскресенье может стать двукратным.

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