На этот раз последний день недели подарил несколько незаурядных схваток. Точнее, даже четыре матча с приставкой топ. Особенно горячо было на «Олд Траффорд».

Англия: худший день «МЮ» в году

Это воскресенье – великий день для «Ливерпуля» и жуткий минимум для половины Манчестера. У «Юнайтеда» тяжелейший календарь, и есть вероятность, что Уле-Гуннар Сульшер вряд ли доработает хотя бы до конца года. На неделе «МЮ» уже был близок к стыдному поражению от «Аталанты» (спасла речь Криша в раздевалке и его победный гол), но с «Ливерпулем» номер не прошел.

Чемпионат Испании Фанаты «Барсы» напали на авто Кумана после поражения в Класико 2 ЧАСА НАЗАД

В самом начале игры отличный шанс был у Бруну Фернандеша, но он им распорядился бездарно. Мгновенно сработало футбольное правило, и Наби Кейта забил с передачи Мо Салаха в ответной атаке. Для полузащитника этот гол уже второй в сезоне (обновил собственный рекорд), а египтянин только разминался.

Такой провал в прямом эфире не проходил спокойно. Уже в компенсированное к первому тайму время психанул Криш – завалил футболиста «Ливерпуля» Кёртиса Джонса, а потом дважды пнул мяч, находившийся возле живота защитника. Со стороны выглядело, будто Роналду безжалостно избивает лежачего, а потому партнеры Джонса налетели на португальца и нехило его затолкали. Как итог – желтая Роналду и второй гол Салаха буквально через пару минут. На перерыв Сульшер уходил с серым лицом и 0:4 на табло.

Казалось, что КриРо раздаст всем в раздевалке живительной мотивации, но нет – «МЮ» вышел на второй тайм таким же никаким. Через пять минут Салах оформил хет-трик (первый в АПЛ в ворота «МЮ» на «Олд Траффорд», потратив на это 17 минут!), через три Рон забил (но отменили), а на 61-й Погба получил удаление. После этого закончилась игра, и, возможно, карьера Сульшера на «Олд Траффорд».

А еще в Англии:

«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и взлетел на четвертую строчку в АПЛ – лигочемпионскую. При этом команда Нуну Эшпириту Санту уже третий раз в сезоне не нанесла ни одного удара по воротам во втором тайме. Кажется, Харри Кейн остался зря.

«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Испания: Класико продолжает деградировать

От матчей «Реала» и «Барсы» вряд ли кто-то уже ждет огня – обе команды переживают не лучшие времена, а Месси и Роналду зажигают в других клубах. Сменившие их футболисты заметно уступают в классе. Формально заменивший Месси по позиции Сержиньо Дест в самом начале матча промазал из отличной позиции, да и в целом скиллы атакующих игроков «Барселоны» вызывали вопросы – у Мемфиса Депая не получалась обводка, Ансу Фати не смог нормально пробить с метра, про острые пасы и xG вообще больно думать.

Немного общую серость скрасил Давид Алаба – защитник «Реала» после одной из атак «Барсы» перехватил мяч, отдал его Винисиусу, а сам убежал на позицию левого вингера. Там он получил передачу от Родриго, и красиво прошил Тер Стегена. Первый гол за «Реал» после первого удара в створ в первом Класико. Красиво.

Второй тайм получился не лучше – каталонцы уныло возились с мячом без всякой остроты, «Реал» тоже не удивлял, но в конце встречи гости воспользовались провалом в обороне – Марко Асенсио убежал один на один с вратарем, Тер Стеген спас, но добил Лукас Васкес. На этом можно было бы заканчивать, но свой первый мяч за «Барсу» решил забить Серхио Агуэро – заработать очки не помогло, зато достижение.

А еще в Испании:

В матче «Атлетико» против «Реала Сосьедад» спор шел за верхние строчки. По итогу ничья, «Сосьедад» на первом месте, а «Атлетико» только четвертый – но Симеоне есть, чем гордиться. Команда набрала 8 очков в матчах, в которых уступала в счете. В матче против басков камбэкнуть помог дубль Луиса Суареса.

Луис Суарес Фото: Getty Images

Италия: «Ювентус» опять узнаваем

Очередное дерби дня – итальянское. В Турин вернулся Массимилиано Аллегри, а вместе с ним и скучный футбол. Против был «Интер» и, в частности, его боснийский новобранец Эдин Джеко – он забил уже на 17-й минуте. У форварда хороший отрезок – за 12 матчей в форме «Интера» он забил уже восемь мячей и отдал три передачи.

Спустя 70 скучнейших минут «Юве» заработал пенальти, его конечно же реализовал Пауло Дибала, и на этом игра завершилась.

А еще в Италии:

Красивейшая со всех позиций история в матче «Вероны» и «Лацио». Во-первых, «Верона» разгромила «орлов», что само по себе неожиданно. Во-вторых, все четыре мяча забил Джованни Симеоне – сын тренера «Атлетико Мадрид», который в свое время провел за «Лацио» почти сотню матчей. Передал привет от папы.

Полное «Гранде, Спалеттонне» в игре «Ромы» и «Наполи». Пускай на табло остались унылые 0:0, важна предыстория. В Италии в начале октября устроили созвон двух тренеров – Спалетти и Моуринью – по видеосвязи. Там они неплохо поиздевались друг над другом – Жозе выдал великое «гранде, Спалеттонне, ты должен проиграть свой следующий матч», а Лучано парировал какими-то амулетами. Штука в том, что «Наполи» на старте сезона не терял очки – но Особенный умеет забирать. Не сработала неаполитанская магия.

Франция: «ПСЖ» пока не оправдывает трат

Каким бы ни был мощным «ПСЖ» по составу, ничего не меняется – игры с «Марселем» всегда проходят тяжело. Французское дерби одно из самых жестких в футболе, поэтому событий на поле было не так много, как за его пределами. Фанаты пели, веселились, кидали бутылки на поле, светили лазерной указкой судье в глаза и провели любопытную акцию на 30-й минуте (номер Месси) – в это время футболисты не били, не забивали и вообще проводили средний матч.

«Марсель» и «ПСЖ» Фото: Getty Images

Из интересного – ВАР отменил по голу у обеих команд, рефери чуть не назначил левый пенальти на Ашрафе Хакими, но после просмотра защитника все-таки справедливо удалил за фол последней надежды. Хотя даже в большинстве «Марсель» не выдавил из себя больше одного удара в створ – на табло так и остались нули.

А еще в Германии:

Патрик Шик мог так и остаться локальной звездой одного Евро, но вместо этого решил стать топ-форвардом. В матче «Кельна» и «Байера» он забил первый мяч «фармацевтов», и это уже восьмой его гол в сезоне. Больше только у Роберта Левандовского и Эрлинга Холанна.

Чемпионат Англии Сульшер забыл о главном оружии «Ливерпуля». Пора увольнять? 2 ЧАСА НАЗАД