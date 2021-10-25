Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Самое время проверить, насколько успешно парни ее провели.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Против «МЮ» – 23 минуты, против «Удинезе» – 27 минут

Чемпионат Италии Агент Миранчука рассказал о вероятном уходе из «Аталанты» зимой 3 ЧАСА НАЗАД

Ничего не получается у Алексея в Бергамо. Сначала Джан Пьеро Гасперини доверил ему четверть часа игры с «МЮ», но «Аталанта» позорно проиграла, упустив преимущество в два мяча. Миранчук лишь однажды пробил по воротам (удар заблокирован), а всего сделал 12 касаний. В матче с «Удинезе» Алексей чаще владел мячом и здорово направлял атаки, но не брал на себя инициативу. Миранчук по-прежнему не делает результат.

Как дела у других футболистов из России?

Головин попал в заявку «Монако» после травмы паха, но не вышел на поле. На прошедшей неделе монегаски одолели ПСВ и «Монпелье» без помощи Александра – ждем от русского футболиста голов и ассистов в играх с «Брестом» и в ответке с голландцами.

попал в заявку «Монако» после травмы паха, но не вышел на поле. На прошедшей неделе монегаски одолели ПСВ и «Монпелье» без помощи Александра – ждем от русского футболиста голов и ассистов в играх с «Брестом» и в ответке с голландцами. Денис Черышев после топового перфоманса в матче с «Барселоной» (0 касаний за 16 минут) пропустил матч с «Мальоркой» (2:2) из-за повреждения.

после топового перфоманса в матче с «Барселоной» (0 касаний за 16 минут) пропустил матч с «Мальоркой» (2:2) из-за повреждения. Александр Кокорин пропустил два матча на неделе – против «Венеции» и «Кальяри». Флорентийцы проиграли, а затем выиграли, но вряд ли результат изменился бы, выйди Александр на 10 минут в конце встречи.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

«Антальяспор» уступил «Истанбулу», а Федор Кудряшов сыграл против бывшей команды. Защитник провел на поле 74 минуты и ушел при счете 1:1 – победный гол «Башакшехира» команда «Антальяспор» пропустил уже без Кудряшова.

сыграл против бывшей команды. Защитник провел на поле 74 минуты и ушел при счете 1:1 – победный гол «Башакшехира» команда «Антальяспор» пропустил уже без Кудряшова. В матче «Гиресунспора» и «Газиантепа» (1:1) Магомед-Шапи Сулейманов вышел на полчаса и успел получить желтую карточку.

вышел на полчаса и успел получить желтую карточку. Никаких подвижек в карьере Андрея Лунева : несмотря на разгром 1:5 от «Баварии», в воротах «Байера» против «Бетиса» (1:1) и «Кёльна» (2:2) играл Лукас Градецки.

: несмотря на разгром 1:5 от «Баварии», в воротах «Байера» против «Бетиса» (1:1) и «Кёльна» (2:2) играл Лукас Градецки. «Зандхаузен» сыграл вничью с «Вердером», а Александр Жиров провел полный матч и заработал желтую карточку.

провел полный матч и заработал желтую карточку. Тренеры дрезденского «Динамо» упорно игнорируют Антона Митрюшкина : очередной матч в запасе. При этом команда с Кевином Броллем в воротах проиграла «Шальке» со счетом 0:3.

: очередной матч в запасе. При этом команда с Кевином Броллем в воротах проиграла «Шальке» со счетом 0:3. Зато в той же встрече за гильзенкирхенцев в основе вышел Ярослав Михайлов . Арендованный у «Зенита» полузащитник получил желтую и отправился на скамейку на 65-й минуте.

. Арендованный у «Зенита» полузащитник получил желтую и отправился на скамейку на 65-й минуте. Константин Рауш попал в немилость к тренеру «Нюрнберга» после поражения 0:7 от «Ингольштадта». С того момента экс-игрок сборной пропустил два матча, и оба нюрнбергцы выиграли.

попал в немилость к тренеру «Нюрнберга» после поражения 0:7 от «Ингольштадта». С того момента экс-игрок сборной пропустил два матча, и оба нюрнбергцы выиграли. У Ивана Злобина ничего нового: опять не заявлен на игру «Фамаликана». Команда и без него способна одолеть «Санта Клару» (2:0).

ничего нового: опять не заявлен на игру «Фамаликана». Команда и без него способна одолеть «Санта Клару» (2:0). Защитник юношеской сборной России Леон Классен остался в запасе «Тироля» в матче с «Адмирой». Тирольцы победили со счетом 1:0, а у Леона еще наверняка все впереди.

остался в запасе «Тироля» в матче с «Адмирой». Тирольцы победили со счетом 1:0, а у Леона еще наверняка все впереди. Голкипер «Зенита» Александр Васютин проводит сезоне в аренде в «Юргордене». Игрок только что восстановился от травмы, но пока тренер не готов выпускать его на поле, а шведский клуб все равно победил «Кальмар» в чемпионате (3:2).

проводит сезоне в аренде в «Юргордене». Игрок только что восстановился от травмы, но пока тренер не готов выпускать его на поле, а шведский клуб все равно победил «Кальмар» в чемпионате (3:2). Владислав Левин провел полный матч за «Богемианс» против «Словацко», но не помог команде набрать очки (0:1).

провел полный матч за «Богемианс» против «Словацко», но не помог команде набрать очки (0:1). Один из главных героев недели – вратарь Никита Хайкин : его «Будё/Глимт» уничтожил «Рому» со счетом 6:1 в Лиге конференций. После такого рассказывать о матче в чемпионате Норвегии нет смысла, но мы все же упомянем, что «Будё» сыграл вничью со «Стрёмсгодсетом» (1:1).

: его «Будё/Глимт» уничтожил «Рому» со счетом 6:1 в Лиге конференций. После такого рассказывать о матче в чемпионате Норвегии нет смысла, но мы все же упомянем, что «Будё» сыграл вничью со «Стрёмсгодсетом» (1:1). Юрий Лодыгин пять матчей подряд не побеждает в Греции. В последней игре «Яннина» уступила «Аполлону» со счетом 0:1.

Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин Фото: Getty Images

Некогда перспективный Михаил Меркулов не получает шанс в Хорватии. Защитник сидит в глухом запасе «Риеки». Команда – один из лидеров чемпионата.

не получает шанс в Хорватии. Защитник сидит в глухом запасе «Риеки». Команда – один из лидеров чемпионата. Сердер Сердеров вышел на четыре минуты матча «Истры» и «Динамо Загреб». Толку от такой замены никакого, но «Истра» сумела сохранить ничью (1:1).

вышел на четыре минуты матча «Истры» и «Динамо Загреб». Толку от такой замены никакого, но «Истра» сумела сохранить ничью (1:1). Главный философ российского футбола Евгений Башкиров продолжает восстанавливаться после травмы, пока его «Заглембе» мучается в середине таблицы чемпионата Польши. Зато вовсю играет Илья Жигулев . Выкручивать позвонки некому, поэтому Илья провел полный матч с «Краковией» (1:1), но отметился лишь желтой карточкой.

продолжает восстанавливаться после травмы, пока его «Заглембе» мучается в середине таблицы чемпионата Польши. Зато вовсю играет . Выкручивать позвонки некому, поэтому Илья провел полный матч с «Краковией» (1:1), но отметился лишь желтой карточкой. Футболист голландского «Телстара» Роман Тугаринов лечится от повреждения. Пока непонятно, есть ли у защитника шансы на будущее в «Эспаньоле», которому принадлежат права на россиянина.

лечится от повреждения. Пока непонятно, есть ли у защитника шансы на будущее в «Эспаньоле», которому принадлежат права на россиянина. Николай Обольский отыграл час за «Леонесу» против «Ферроли», но команда российского игрока забила только после его ухода с поля.

отыграл час за «Леонесу» против «Ферроли», но команда российского игрока забила только после его ухода с поля. Никита Иосифов пока не выходил за основу «Вильярреала», но, похоже, бывший футболист «Локо» близок к цели. Он часто тренируется со взрослой командой, а его хвалит сам Унаи Эмери.

пока не выходил за основу «Вильярреала», но, похоже, бывший футболист «Локо» близок к цели. Он часто тренируется со взрослой командой, а его хвалит сам Унаи Эмери. Нет практики в Ла Лиге и у Эдгара Севикяна. Нападающий довольствуется выступлениями за дубль «Леванте».

Лига конференций УЕФА «Рома» сгорела 1:6 в Норвегии. Самое крупное поражение Моуринью 21/10/2021 В 19:55