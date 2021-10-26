Талантливых юниоров выбирают журналисты и скауты каждой страны и пишут небольшую заметку об их игровых качествах, роли на поле и развитии карьеры. Профиль каждого футболиста с видеонарезкой игры ежегодно дополняется информацией о профессиональном развитии.

Впервые рейтинг опубликовали в 2014 году. В тот список попали еще нераскрывшиеся Усман Дембеле, Доминик Соланке, Рубен Невеш, Юри Тилеманс, Никола Влашич и Тимур Жамалетдинов.

Кто попал в топ-2021?

Чемпионат России Пиняев – в топ-60 самых талантливых игроков мира 07/10/2021 В 14:35

Из 60 лучших игроков 2004 года рождения вы вряд ли увидите много знакомых лиц. Вот некоторые из тех, кто уже заявил о себе на футбольном поле и инфополе.

Испания. Гави, «Барселона», 17 лет, полузащитник

Гави в полуфинале Лиги наций Фото: Getty Images

17-летний воспитанник «Барселоны» дебютировал за основную команду в конце августа, а в октябре получил вызов в сборную от Луиса Энрике на финальные матчи Лиги наций. Карьерный прыжок Гави оказался стремительным: его карточки нет в FIFA 22, а на сайте «Барсы» отсутствует профиль футболиста.

Воспитанник «Ла Масии» стал самым юным дебютантом сборной Испании, когда вышел на поле в игре с Италией в 17 лет и 62 дня. За две игры в составе «Фурии рохи» Гави отыграл 158 минут и выдал сильный перформанс в полузащите: выгрызал в обороне и креативно развивал атаки в слаженном механизме Энрике.

Коуч «Барсы» Куман доверяет испанцу. Полузащитник выходил в старте в каждом матче каталонцев в Лиге чемпионов, провел 7 матчей в Ла Лиге (1 ассист) и стал самым молодым участником Эль Класико в 21 веке.

Гави – универсальный полузащитник, может сыграть в центре, слева и справа, и ближе к нападению.

Германия. Юссуфа Мукоко, «Боруссия Дортмунд», 16 лет, нападающий

Юссуфа Мукоко Фото: Getty Images

Любителям Бундеслиги уже привычно видеть 17-летнего Мукоко в старте «Боруссии». Юссуфа – футбольный вундеркинд. В 14 лет нападающий играл за юношескую команду «Дортмунда» с 17-летними одноклубниками и наколотил 90 мячей в 56 играх. Все верно, не наоборот. Штаб основной команды дортмундцев пригласил Мукоко играть в Бундеслиге, когда ему было 15, но по правилам чемпионата нужно было подождать еще год. Юссуфа дебютировал в чемпионате в 16, на следующий день после дня рождения, и стал самым молодым по этому показателю. Через 17 дней форвард дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Зенитом» на «Газпром Арене».

Россия. Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 16 лет, вингер

Сергей Пиняев Фото: Instagram

Воспитанник «Чертаново» в 16 лет дебютировал в РПЛ, сделал первый ассист в чемпионате и закрепился в ротации «Крыльев». Путь Сергея чем-то похож на карьеру Мукоко. Пиняев дебютировал в ФНЛ в 15 лет и отыграл за «Чертаново» 30 матчей против крепких мужиков из первого дивизиона, забил два мяча и сделал 5 голевых передач. Летом 2021 года Сергей перешел в «Крылья Советов», отыграл за самарцев 109 минут в РПЛ и стал самым молодым автором голевой передачи в истории турнира (16 лет 10 дней).

В 2019 году Пиняев ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», тренировался на базе клуба с юношами и основными игроками «красных дьяволов». По слухам, «Юнайтед» хочет подписать Пиняева, но до совершеннолетия этого сделать не получится. Остается надеяться, что манчестерскую футболку с номером вундеркинда можно будет увидеть не только в ролике «Красавы».

Редактор специальных проектов The Guardian Маркус Кристенсон объяснил, что идеей проекта было «показать, как сложно стать профессиональным футболистом, несмотря на статус лучшего в своей стране в 16-17 лет». Из первого списка топ-20 английских футболистов только трое сейчас играют в АПЛ: Маркус Рэшфорд, Доминик Соланке и Хамза Чоудури.

Кто выбирает россиян?

Ресерчем талантов в Восточной Европе занимается российский скаут и журналист Артур Петросян. В 2021 году он написал про Пиняева и украинского полузащитника «Днепра» Егора Ярмолюка. Мы поговорили с Артуром и узнали все тонкости отбора талантов в список Next Gen.

– Как проходит выбор игроков?

– Отбор проходит достаточно просто – у The Guardian в каждой стране есть журналисты/скауты, которые раз в год сообщают, есть ли у них те, кто заслуживает оказаться в числе лучших. После этого происходит уже редакционный отбор, и в конечном списке оказываются 60 футболистов. Я отвечаю за Россию и страны СНГ. На этот раз предложил двоих игроков 2004 года – Пиняева от России и Ярмолюка от Украины. Оба оказались в окончательном списке.

– Кто из россиян, по вашему мнению, добился большего прогресса с момента существования Next Gen?

– Пожалуй, Захарян и Уткин. Про Захаряна написал в прошлом году, когда он еще играл за «Динамо-2» во втором дивизионе. Когда обратил внимание на Уткина, он играл в молодежной команде «Краснодара», и в интернете еще не было ни одного видео с его участием.

Захаряна, думаю, уже сейчас можно назвать одним из самых талантливых и многообещающих игроков страны. У Уткина же был яркий период, подъем, но затем последовал спад. Но думаю и надеюсь, что у него еще все впереди.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Из не россиян особенно горд за «открытие» Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили, когда оба еще играли в Грузии.

– Почему в списке лучших нет вратарей?

– К 17 годам легче распознать игроков других амплуа. Легче всего с футболистами атакующего плана – у них зачастую видны необходимые атрибуты и невооруженным взглядом. Гораздо сложнее с ребятами средней линии – «шестерками» и «восьмерками». Углядеть футбольный мозг у молодого игрока – задача непростая, но очень интересная. Захарян, например, уже в 15-16 лет выделялся не по годам развитым пониманием игры и подкреплял это мастерским исполнением. Да и физически он, когда играл box-to-box, был отлично готов.

Ну а с вратарями к этому возрасту определиться еще сложнее. Во-первых, они еще физически не до конца сформировались, ну а во-вторых, для вратарей важны не только физические данные, навыки и реакция, но и опыт, и характер, и устойчивая психология. А это все в 99% случаев проявляется позднее.

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