Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Диего Марадоны. Адвокат аргентинского футболиста Матиас Морла после дачи показаний в качестве свидетеля озвучил вероятную причину смерти подзащитного. Он считает, что ею могла стать плохо оказанная медицинская помощь.

«Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв», – приводит слова адвоката ТАСС

Морла заявил, что в больнице, где Марадоне за три недели до смерти сделали операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, но родственники футболиста не согласились и разместили Диего в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.

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«Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице», – считает произошедшее фатальной ошибкой Морла, видевший Марадону последний раз 16 ноября прошлого года, за неделю до смерти. Он отметил, что во время встречи у того был странный голос, как у робота.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность, в результате которой развился отек легких.

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