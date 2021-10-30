Англия

Сульшер возвращает доверие разгромом «Тоттенхэма»

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Норвежец находится в подвешенном состоянии после унижения от «Ливерпуля» в прошлом туре (0:5). Боссы «МЮ» выделили Уле три матча на исправление ситуации. Матч с «Тоттенхэмом» – один из них. Тренер поменял схему с классических 4-2-3-1 на более надежные 3-4-1-2 с Криштиану Роналду и Эдинсоном Кавани на острие.

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Люк Шоу и Лукас Моура Фото: Getty Images

Тактическая инновация Сульшера сработала – «шпоры» не сумели нанести ни одного удара в створ Давида Де Хеа, а связка Роналду-Кавани соорудила два мяча. Первым счет открыл Криш, который поразил ворота гостей после заброса Бруну Фернандеша. Затем португалец ассистировал Кавани и уругваец забил первый гол в сезоне.

Окончательный счет на табло установил вышедший на замену Маркус Рэшфорд. Оборона хозяев уснула и пригласила англичанина реализовать выход один на один с Уго Льорисом. Реализация не подвела Маркуса.

«МЮ» победил в АПЛ впервые за пять матчей, а Криштиану забил в ворота «шпор» 11-й гол в карьере. Никто из английских команд не страдал от Роналду больше, чем «Тоттенхэм».

А еще в Англии:

«Кристал Пэлас» прервал 8-матчевую серию «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ. Постарались Уилфрид Заха и Коннор Галлахер. Усугубило положение команды Пепа Гвардиола нелепое удаление Эмерика Лапорта в конце первого тайма. Защитник придержал Заха за футболку и был наказан второй желтой карточкой. «Пэлас» не проигрывает в АПЛ уже пять матчей.

«Арсенал» возрождается при Микеле Артете. Лондонцы неожиданно обыграли «Лестер» на выезде благодаря голам Габриэля и Эмиля Смит-Роу. Но главный герой встречи – вратарь Аарон Рамсдейл. Новичок влился в команду, сместил с поста Бернда Лено и вытворяет невообразимые сейвы на поле.

«Брайтон» сенсационно украл очки у «Ливерпуля», отыгравшись с 0:2. В прошлом сезоне мерсисайдцы ни разу не победили команду Грэма Поттера и, судя по всему, вендетта откладывается до ответной встречи в марте. Команда Юргена Клоппа могла и выиграть, но судья отменил два мяча «Ливерпуля» из офсайда.

«Челси» не без труда, но обыграл будущего конкурента за победу в ЛЧ. Лондонцы сломали автобус «Ньюкасла», который половину матча отбивался у своих ворот и по праздникам выбегал в контратаки. Защитник Рис Джеймс включил режим лидера и оформил дубль. Англичанин забил четвертый мяч в сезоне. В данный момент он главный бомбардир «Челси» – опередил даже Ромелу Лукаку.

Рис Джеймс празднует дубль в ворота «Ньюкасла» Фото: Getty Images

Испания

Винисиус украл конспекты у Бензема

Карло Анчелотти превратил Винисиуса из бестолкового дриблера в голевую машину. Бразилец оформил дубль против «Эльче» и забил уже семь мячей в Ла Лиге. Это личный рекорд Жуниора – он никогда столько не забивал за сезон. А ведь сейчас только октябрь!

Первый гол бразилец забил после изящной передачи пяткой от Мариано. Да, он по-прежнему числится в составе «Реала» и иногда выходит на поле. А в конце встречи мадридцы провели роскошную вертикальную атаки, которая завершилась вторым голом Винисиуса. Пере Милья размочил счет после ошибки Каземиро и реализовал выход один на один с Тибо Куртуа.

А еще Винисиус отметил первый гол фирменным жестом блогера Хаби Лейма. Вероятно, с помощью него вингер высказывал недовольство тому, что его не вызвали в сборную Бразилии.

Винисиус Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» избавилась от Роналда Кумана и готовится к приезду Хави. Но пока командой руководит Сержи Бархуан, который играл за каталонцев в 90-х. Уход Кумана пока не преобразил игру «блауграны»: команда потеряла очки с аутсайдером «Алавесом». Началось все с роскошного гола Мемфиса Депая в дальнюю девятку, но буквально через пару минут Луис Риоха сравнял счет, оставив в дураках Тер Стегена. Каталонцы не придумали ничего для второго мяча и не могут победить в Ла Лиге уже три матча подряд.

«Вильярреал» штормит не по-детски. В прошлом туре сыграли вничью с «Кадисом» (3:3), а в этом без шансов влетели «Валенсии». Уго Гильямон мастерски перебросил вратаря с близкого расстояния, а в концовке Альберто Морено небрежной игрой в защите принес «Валенсии» на блюдечке пенальти. Карлос Солер хладнокровно пробил по центру ворот и принес «Валенсии» победу.

«Севилья» принимала на «Рамон Санчес Писхуан» крепкую «Осасуну», которая в прошлом туре украла очки у «Реала». Вторая подряд шалость не удалась: Диего Карлос забил после углового на 40-й минуте, а на 60-й Лукас Окампос воспользовался чудовищной ошибкой вратаря и защитника соперника и забил в пустые. Кстати, этот матч стал 100-м для Окампоса в составе «Севильи».

Италия

«Аталанта» выгрызла ничью у «Лацио»

Маурицио Сарри продолжает прививать «саррибол» римским орлам. Пока что с переменным успехом, ведь «Лацио» располагается на 6-м месте в Серии А. Где-то римляне недостаточно обучены, а где-то им просто не везет, как в прошедшем матче с «Аталантой».

Чиро Иммобиле против «Аталанты» Фото: Getty Images

Чиро Иммобиле регулярно терзал защиту бергамасков прорывами в штрафную. Первый подход завершился добиванием Педро, а другой – голом самого Чиро. «Лацио» мог урвать победу, но хозяева не стушевались и дважды отыгрались. На четвертой компенсированной минуте Мартин де Рон сравнял счет, придумав из ниоткуда гол. Голландец дождался подачи в штрафную и в касание уложил мяч в дальний угол.

Сегодняшний матч падок на рекорды. Иммобиле сравнялся с Сильвио Пиолу по забитым за «Лацио» мячам – ему потребовалось 232 матча, чтобы наколотить 159 банок. А еще Алексей Миранчук побил рекорд по матчам подряд, которые он начал в запасе. Игра с римлянами стала 9-й для россиянина.

А еще в Италии:

Сын Диего Симеоне Джованни похоронил «Ювентус» дублем. Аргентинец забил два мяча туринцам за 14 минут. Гости смогли ответить «Вероне» только голом Уэстона Маккени на 80-й минуте. Похоже, «старая синьора» не особо хочет в Лигу чемпионов. Про чемпионство уж молчим.

А вот у другого туринского клуба дела идут хорошо. «Торино» разделался с прямыми конкурентами из «Сампдории»: помогли голы Денниса Прата, Вилфрида Синго и легенды питерского «Зенита» Андреа Белотти.

Германия

«Бавария» отыгралась на бедном «Унионе» за разгром в Кубке

Роберт Левандовски и Томас Мюллер Фото: Getty Images

Посреди недели прессу взорвала новость о разгромном поражении «Баварии» в Кубке Германии – постаралась гладбахская «Боруссия». Бригада Ади Хюттера забила пять безответных мячей в ворота Мануэля Нойера. Мюнхенцы обязаны были исправиться.

Собственно, это и произошло. Роберт Левандовски оформил будничный дубль (удивительно, что не хет-трик!), а Томас Мюллер отдал три ассиста. Хотя пять голов мюнхенцев не должны ввести в заблуждение, ведь хозяева старались и трижды распечатали Нойера. Но засчитали лишь два, еще один мяч забит из офсайда.

Левандовски вонзил 19-й мяч в 15 матчах сезона, 12 голов пришлись на Бундеслигу – монструозные цифры. Похоже, Роберт очень хочет выиграть «Золотой мяч» в этом году.

А еще в Германии:

Дортмундской «Боруссии» хорошо и без Холлана: команда Марко Розе обыграла дома крепкий «Кёльн». В этом деле как нельзя стати пришлись голы Торгана Азара и Штеффена Тиггеса. Гости были немного ближе к победе и создали больше опасных моментов, но и дортмундцы вышли на поле не в оптимальном составе.

«Лейпциг» до сих пор не может отойти от ухода Юлиана Нагельсманна и сыграла вничью с «Айнтрахтом». Началось для гостей все хорошо – Юссуф Поульсен забил после розыгрыша углового на 35-й минуте. После гола «Лейпциг» продолжал атаковать, но регулярно подводила реализация. А вот «Айнтрахт» один из немногочисленных моментов конвентировал в гол – Лукас Силва Мело воспользовался неразберихой в штрафной «РБ» и в последние секунды пробил Петера Гулачи.

Франция

Петер Бош продолжает проповедовать тотальный футбол во Франции

«Лиону» тяжеловато в нынешнем сезоне Лиги 1. Петер Бош настроил атакующую игру, но, судя по всему, забыл о защите. Тем не менее, этого хватило для победы над крепким «Лансом», который неожиданно метит в Лигу чемпионов. Карл Токо-Экамби открыл счет на 25-й минуте ударом с 11-ти метровой отметки, а под конец тайма отличился Уссем Ауар, которого летом не отправили в «Арсенал». Гостей хватило только на гол 19-летнего янгстера Арно Калимуэндо, который пришел в клуб из «ПСЖ». Несмотря на поражение, «Ланс» остался на втором месте в турнирной таблице, а «Лион» поднялся на пятую строчку.

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