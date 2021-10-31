Александр Головин, «Монако»

32 минуты против «Бреста»

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Флагман среди российских легионеров пропустил прошлую игру и не засиял в этот раз. Головин вернулся после травмы и провел блеклый матч, а монегаски уступили аутсайдеру со счетом 0:2. За полчаса Головин ни разу не выстрелил по воротам и сделал лишь одну обостряющую передачу. Александр совершил всего 15 касаний мяча – неудивительно, почему у него не было моментов.

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Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

Александр Жиров, «Зандхаузен»

90 минут против «Динамо»

Отличный матч провел капитан «Зандхаузена» – вместе с партнерами по обороне он получил лучшие оценки от WhoScored (7,7 и 7,6) и сохранил ворота в безопасности, а команда победила дрезденское «Динамо» со счетом 1:0. «Дрезден» имел преимущество по ходу всего матча, поэтому у Жирова было много работы: он восемь раз вынес мяч из штрафной, дважды выиграл борьбу в воздухе и совершил два перехвата.

Ярослав Михайлов, «Шальке»

77 минут против «Мюнхена 1860», в запасе против «Хайденхайма»

Не очень удачная неделька выдалась у молодого игрока «Зенита». 18-летний полузащитник провел 77 минут в матче 1/16 Кубка Германии против «Мюнхена 1860». Гельзенкирхенцы проиграли, но Михайлов выступил неплохо: 85% точных передач, два удара по воротам и один отбор мяча. Цифры не самые легендарные, но сложно что-то придумывать в атаке, когда команда играет в меньшинстве почти весь второй тайм. Причина неизвестна, но на игру Бундеслиги тренер россиянина не выпустил – возможно, просто дал передышку после двух подряд насыщенных встреч.

Ярослав Михайлов, «Шальке» Фото: Getty Images

Леон Классен, «Тироль»

45 минут против ЛАСК, 90 минут против «Аустрии»

Левый защитник молодежной сборной России неплохо выглядит в Австрии. За неделю Леон провел два матча. Сначала в Кубке вышел спасать «Тироль» от ЛАСК, когда команда горела 0:2 после перерыва. Затем провел полный матч с «Аустрией» в чемпионате. Статистика 21-летнего Классена пока далека от идеальной: в игре с «Аустрией» он сделал лишь 67% точных передач. Зато выиграл позицию пять раз из шести. Всего в 12 матчах у него уже три ассиста – неплохой результат.

Владислав Левин, «Богемианс»

90 минут против «Высочины»

Российский футболист стабильно выходит в основе чешской команды – в этот раз он помог «Богемианс» пробиться в четвертьфинал Кубка Чехии. Левин – полузащитник, но тренер часто ставит его в центр защиты. Так случилось и в этой встрече. Левин справился: «Высочина» лишь однажды сподобилась на удар в створ.

Никита Хайкин, «Будё/Глимт»

90 минут против «Мольде»

Новый вратарь сборной России здорово помог «Будё» в фактически чемпионском матче. Никита стал лучшим игроком матча с оценкой 8,0. Он сделал пять сэйвов, три из них – в пределах штрафной. Вратарь тащит команду весь сезон – вполне возможно, станет игроком года.

Юрий Лодыгин, «ПАС Яннина»

120 минут и серия пенальти против «Ларисы»

Бывший голкипер «Зенита» пережил серьезный стресс в Кубке Греции. Лодыгин достойно держался, но не справился с задачей спасти команду. Сначала вратарь пропустил с 11-метровой еще во время матча, а затем – трижды во время серии. Один из ударов Юрий отразил, при этом направления всех пропущенных мячей Юрий угадал, но немного не хватило.

Илья Жигулев, «Заглембе»

24 минуты против «Лодзя», 59 минут против «Гурника»

Жигулев неплохо смотрелся в игре с «Гурником» в чемпионате Польши. Илья выдал 38 передач – 88% точности. Еще две из двух обводок завершились успешно. При этом ровно половину единборств, шесть из трех, Жигулев также выиграл. Но главное – футболисту удалось побегать по одному газону с Лукасом Подольски, который сейчас выступает за «Гурник».

Никита Иосифов, «Вильярреал Б»

35 минут и желтая карточка против «Кастильи»

Бывший футболист «Локомотива» пока только на словах ценится главным тренером «Вильярреала» Унаи Эмери. На деле он продолжает рубиться за дубль, причем не полные матчи. В игре со второй командой мадридского «Реала» Никита вышел на замену на 56-й минуте и отметился желтой карточкой, а «Вильярреал Б» проиграл впервые в сезоне. Все голы случились до появления Иосифова – последний мяч Никита забил 10 октября.

Как дела у других футболистов из России?

Денис Черышев пропустил победный матч «Валенсии» с «Вильярреалом» (2:0) из-за травмы. 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена в игре с «Осасуной».

Александр Кокорин не сыграл за «Фиорентину» в матчах с «Лацио» (0:1) и «Специей» (3:0) – у футболиста мышечное растяжение. Правда, большой вопрос, можно ли назвать повреждение главной причиной неучастия россиянина в играх.

Самый неутомимый российский легионер Евгений Башкиров продолжает восстанавливаться после травмы, а потому не помог «Заглембе» в играх с «Лодзем» (1:0) и «Гурником» (0:0).

Константин Рауш сыграл за «Нюрнберг» жалкие семь минут, а его команда уступила «Дармштадту 98» со счетом 0:2.

Николай Обольский отыграл 15 минут за «Леонесу», но никак не повлиял на матч с «Туделано»: он так и закончился 1:1.

На скамейках остались Алексей Миранчук («Аталанта»), Андрей Лунев («Байер»), Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден), Иван Злобин («Фамаликан»), Александр Васютин («Юргорден»), Сердер Сердеров («Истра»), Эдгар Севикян («Леванте»).

Посмотреть на Миранчука хотел Юрий Семин, но коуча не пустили на стадион. В чем дело?

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