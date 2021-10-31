Англия

«Вест Хэм» разнес «Астон Виллу» и удержался в топ-4

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В девятом туре «Вест Хэм» на фоне провалов конкурентов ворвался в топ-4, после разгрома «Астон Виллы» (4:1) в 10-м команда Дэвида Мойеса там удержалась. «Молотобойцы» повели еще в первом тайме, но после перерыва бирмингемцы облегчили жизнь сопернику: Эзри Конса сорвал выход один на один и после просмотра арбитром ВАР получил прямую красную. «Вест Хэм» легко воспользовался численным преимуществом и до конца матча вколотил еще два.

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«Вест Хэм» сравнялся по очкам с «Манчестер Сити», который за счет дополнительных показателей удержался на третьем месте. В следующем туре «молотобойцам» предстоит сразиться с другим топ-клубом – «Ливерпулем».

А еще в Англии:

«Лидс» сломал «Норвич» в битве аутсайдеров (2:1) и удержался на 17-м месте в трех очках от зоны вылета. Все голы в матче команды забили за четыре минуты.

«Вест Хэм» набрал 20 очков после 10 туров. С тех пор, как за победу начисляют три очка, «молотобойцы» стартовали лучше только в сезоне-1975/76 – тогда набрали 21 балл.

Испания

«Атлетико» разгромил «Бетис» и сменил его в топ-4

«Бетис» неожиданно мощно начал сезон и к очному матчу с «Атлетико» в 12-м туре оказался в таблице выше чемпиона. «Индейцы» без проблем исправили положение и смяли севильцев дома 3:0. Команда Диего Симеоне поднялась на четвертую строчку и скинула «Бетис» на пятое.

Отличный матч провел вингер «Атлетико» Янник Карраско. Бельгиец на 26-й минуте вонзил первый мяч в игре и ассистировал Жоуа Феликсу на 80-й: порутгалец прервал 948-минутную безголевую серию за клуб во всех турнирах. К голевым действиям Карраско добавил 13 попыток обводок, восемь из которых оказались успешными. Он первый игрок в этом сезоне Ла Лиги, который оформил за игру 1+1 и пошел хотя бы в 10 обводок.

А еще в Испании:

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком», но все равно поднялся на первое место в Ла Лиге. Сан-себастьянцы сыграли на игру больше конкурентов, из-за чего опередили конкурентов на очко.

Последняя команда Ла Лиги «Хетафе» наконец одержала первую победу в сезоне. Аутсайдер дожал «Эспаньол» (2:1) благодаря дублю турка Энеса Унала. Нападающий – первый игрок «Хетафе» с сентября 2020 года, оформивший дубль в домашней игре чемпионата.

Италия

Ибрагимович казнил «Рому» 400-м мячом в национальных чемпионатах

«Милан» не проиграл «Роме» в Серии А уже четвертый матч подряд и во второй раз оформил победу со счетом 2:1. Решающую роль в триумфе «россонери» сыграл Златан Ибрагимович: швед вонзил первый мяч со штрафного на 25-й минуте. Этот гол стал для ветерана 400-м в рамках национальных чемпионатов и 150-м в Серии А. Во втором тайме Златан заработал пенальти, который реализовал Франк Кесси. Ибра мог набрать больше результативных действий: в первой половине он из офсайда ассистировал на Рафаэля Леау, а во втором забил из положения вне игры.

«Рома» оживилась только после удаления Тео Эрнандеса, который получил вторую желтую карточку на 66-й минуте. Команда Жозе Моуринью заперла соперника в обороне, но вскрыла только в компенсированное время: экс-игрок «Милана» Стефан Эль-Шаарави забил за пару минут до финального свистка. «Россонери» набрали 31 очко и продолжили лидировать в Серии А вместе с «Наполи».

. А еще в Италии:

«Наполи» с трудом обыграл «Салернитану» (1:0) благодаря голу Петра Зелиньского. Поляк в 2021-м воткнул уже семь мячей в чемпионате на выезде – больше всех полузащитников лиги. Команды доигрывали игру в меньшинстве: новичок Серии А лишился игрока на 70-й минуте, неаполитанцы – на 77-й.

«Интер» разобрался с «Удинезе» (2:0) благодаря дублю Хоакина Корреа. Чемпион продолжил преследование «Наполи» и «Милана» на третьей строчке, отставание – семь очков.

«Ювентус» вывалился из чемпионской гонки. «Бьянконери» в субботу проиграли «Вероне» (0:2), а после воскресных побед «Наполи» и «Милана» отставание от них возросло до 16 очков.

Германия

«Боруссия» Мёнхенгладбах разобрала «Бохум» и приподнялась на 10-ю строчку

Гладбахская «Боруссия» прикончила в Кубке Гремании «Баварию» (5:0), а после обыграла в Бундеслиге «Бохум» (2:0). Несмотря, на разгром мюнхенцев в Кубке, в чемпионате «Боруссия» выступает слабо. После 10 туров команда расположилась на 10-й строчке, победа над новичком Бундеслиги позволила не провалиться еще ниже.

А еще в Германии:

«Аугсбург» прорвало в игре против «Штутгарта»: команда впервые в сезоне забила больше одного мяча и отпраздновала это разгромом 4:1. «Фуггеры» оторвались на четыре очка от мест с прямыми путевками из элитного дивизиона.

Бриль Эмболо, «Боруссия» Мёнхенгладбах Фото: Getty Images

Франция

«Монако» проиграло команде из зоны вылета

«Монако» продолжает нестабильно выступать в Лиге 1 и теперь проиграло «Бресту» из зоны вылета (0:2). Аутсайдер оформил первую победу в сезоне и набрал девять очков, благодаря чему закрепился на 18-й позиции, которая телепортирует в стыковые матчи. Александр Головин выпорхнул на замену на 58-й минуте, но после его выхода «Монако» только пропустило.

А еще во Франции:

«Марсель» прервал серию из двух матчей без побед, дожав «Клермон» 1:0. «Южане» закрепились на третьем месте в Лиге 1, выше только «Ницца» и «ПСЖ».

«Ницца» вымучила победу над «Анже» и удержалась на второй строчке. Энди Делор вонзил победный дубль, второй мяч нападающий отправил уже в компенсированное время.

В Европе играет не только Александр Головин, куча игроков из России выступают в более слабых лигах. Они проявили себя на этой неделе.

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