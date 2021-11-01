Самые важные и интересные матчи недели – в подборке от Eurosport.ru.

Вторник, 2 ноября

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Лига чемпионов

ЧМ. Квалификация. Европа «Виновные наказаны». Карпин – о Дзюбе, составе и видео из раздевалки 4 ЧАСА НАЗАД

«Мальмё» – «Челси», «Матч ТВ», 20:45 (мск)

Встречаются соседи «Зенита» по группе – почему не глянуть, как чемпионы ЛЧ разбомбят шведскую оборону? Заодно разобраться, по каким протоптанным дорожкам будет в конце ноября бегать Дзюба.

«Ювентус» – «Зенит», «Матч ТВ», 23:00 (мск)

Сине-бело-голубые обидно уступили «Ювентусу» в Петербурге. У «Зенита» есть все шансы отыграться: туринцы в последнее время совсем никакие – после матча на Крестовском острове они c трудом спаслись в дерби Италии, а потом влетели «Сассуоло» и «Вероне». Аллегри назвал «Юве» середняком и запер на базе – «Зениту» надо просто добить деморализованного соперника.

Клаудиньо, «Зенит» – «Ювентус» Фото: Getty Images

«Аталанта» – «МЮ», «Матч Футбол 1», 23:00 (мск)

Если болеете за «Спартак» или «Локо», ровно в 23:00 вторника можно сесть и поиграть в Miranchuk Shot Game: выпивать что-то каждый раз, когда комментатор упомянет имя Алексея. Или когда Джанпьеро Гасперини выпустит на поле нового футболиста (не Миранчука). А если итальянский коуч внезапно доверит российскому футболисту место в старте, то пропускать такую встречу просто противопоказано!

«Динамо» Киев – «Барселона», «Матч Футбол 2», 23:00 (мск)

Киевское «Динамо» пока не забило ни одного мяча в ЛЧ, но и «Барса» не блещет – всего один гол и победа над киевлянами в прошлой встрече. Куман наконец уволен, и посмотреть, как изменится игра каталонцев в Европе, очень любопытно.

«Бенфика» – «Бавария», «Матч Футбол 3», 23:00 (мск)

Матчи «Баварии» – почти всегда зрелище. Либо нас ждет тьма голов от Левандовского, Гнабри и Мюллера, либо невероятное зрелище того, как у мюнхенцев что-то идет не так. Недавно команда Нагельсманна уже жестко провалилась в Кубке Германии – может, что-то похожее случится в ЛЧ?

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Среда, 3 ноября

Лига чемпионов

«Реал» – «Шахтер», «Матч ТВ», 20:45 (мск)

Мадридцы уничтожили «горняков» в предыдущем матче со счетом 5:0 – после такого нужно как-то реагировать. Получится ли у команды из Донецка достойно выступить в Мадриде?

«Милан» – «Порту», «Матч Футбол 1», 20:45 (мск)

Все идет к тому, что «россонери» докатывают первый за семь лет сезон в Лиге чемпионов. У «Милана» мало что получается в Европе, но не исключено, что с полноценным возвращением Златана команда Пиоли прибьет «Порту» дома и наберет первые очки в группе.

«Ливерпуль» – «Атлетико», «Матч ТВ», 23:00 (мск)

После мощного триллера в Мадриде мы все ждем продолжения. «Атлетико» не поможет Гризманн, которого удалили за опасную игру, но Суарес на месте, а Луис всегда особо настраивается на бывшие команды.

Луис Суарес, «Атлетико» Мадрид Фото: Getty Images

«Лейпциг» – «ПСЖ», «Матч Футбол 1», 23:00 (мск)

В третьем туре парижане проигрывали, но выдрали победу благодаря дублю Месси. «Лейпциг» показал, что способен играть со звездами на равных – как раз есть еще одна попытка подпортить жизнь «Парижу».

«Шериф» – «Интер», «Матч Футбол 2», 23:00 (мск)

Тираспольцы достойно держались с «Интером» и даже забили, но не выдержали напора. Наверняка никому в Молдавии не хочется, чтобы шесть очков в первых двух матчах оказались последними, поэтому в домашнем матче «нерадзурри» придется тяжело.

Четверг, 4 ноября

Лига Европы

«Галатасарай» – «Локомотив», «Матч ТВ», 20:45 (мск)

В конце октября «Локо» уступил «Галатасараю» примерно так же обидно, как «Зенит» – «Ювентусу». Чтобы продолжать борьбу за плей-офф, красно-зеленым нужно забирать три очка в Турции, а Марку Гисдолю – таким образом доказывать профпригодность.

Маркус Гисдоль в «Кёльне» Фото: Getty Images

«Монако» – ПСВ, «Матч Футбол 1», 20:45 (мск)

Если игровое время Алексея Миранчука под большим вопросом, то Александр Головин наверняка сыграет с ПСВ. Взглянуть на состояние лидера сборной перед матчами с Кипром и Хорватией не помешает.

«Легия» – «Наполи», «Матч Футбол 2», 20:45 (мск)

Соперники «Спартака» по группе устроят жесткое рубилово в Польше. В первой встрече итальянцы спокойно победили 3:0, но на домашнем стадионе «Легия» не будет такой гостеприимной, даже несмотря на ужасную форму в целом.

«Лестер» – «Спартак», «Матч ТВ», 23:00 (мск)

Интриг в этом матче много. Сколько мячей забьет Патсон Дака? Выйдет ли на поле Рассказов? Кто сыграет в воротах – Максименко или Селихов? Рую Витории предстоит очень сложная игра в Англии.

Николай Рассказов и Патсон Дака Фото: Getty Images

«Марсель» – «Лацио», «Матч Футбол 1», 23:00 (мск)

Две команды небесных цветов уже помучали «Локомотив», а теперь устроят второй раунд очного противостояния. Первое закончилось унылыми нулями, но Аркадиуш Милик и Чиро Иммобиле наверняка постараются, чтобы «железнодорожники» и «Галатасарай» нервничали перед матчами следующих туров.

Лига конференций

«Рома» – «Будё/Глимт», «Матч Футбол 2», 23:00 (мск)

Помните, как закончилась первая встреча? Норвежцы победили 6:1 – Моуринью нельзя так просто это оставлять, иначе можно быстро попрощаться с постом тренера и Элдором Шомуродовым. Ему всячески будет мешать новый вратарь сборной России Никита Хайкин. Карпин уже включил Никиту в окончательный состав на ноябрьские матчи, и Хайкину надо оправдать доверие.

«Тоттенхэм» – «Витесс», «Матч Футбол 3», 23:00 (мск)

Лондонский клуб расстался с Нуну Санту и почти подписал Антонио Конте. Не исключено, что матч против «Витесса» станет для итальянского коуча первым в новом клубе – такое пропускать нельзя.

Суббота, 6 ноября

Чемпионат Англии

«МЮ» – «Манчестер Сити», Okko Sport, 15:30 (мск)

Манкунианское дерби – всегда must see, а в эту субботу – особенно. Карьера Уле-Гуннара Сульшера в тумане, если «МЮ» провалится в матче с главными соперниками, его наверняка попросят. А если случится неожиданный триумф, «Юнайтед» догонит «Сити» по очкам, и претензии к норвежцу уже потеряют актуальность.

Чемпионат Германии

«Бавария» – «Фрайбург», «Матч Футбол 3», 17:30 (мск)

Казалось бы, какая может быть интрига в матче великих мюнхенцев и какого-то «Фрайбурга»? После 0:5 от «Гладбаха» «Бавария» уже не выглядит такой уж непобедимой, а соперник идет на третьей строчке и в случае победы догонит по очкам команду Нагельсманна.

Чемпионат Испании

«Сельта» – «Барселона», Okko Sport, 18:15 (мск)

Возможно, «Барсу» на поле уже выведет Хави – тогда смотреть эту встречу будет в разы интереснее. Но и без легенды взглянуть на барахтания каталонцев любопытно. Подарят ли очки очередному аутсайдеру или в этот раз сохранят достоинство?

Мемфис Депай, «Барселона» Фото: Getty Images

«Реал» Мадрид – «Райо Вальекано», Okko Sport, 23:00 (мск)

«Райо» – не самый простой соперник для «Реала»: команда идет на шестом месте в Ла Лиге, а в последнем матче между двумя мадридскими командами более именитый клуб проиграл. Это случилось в 2019-м, когда все решил один гол – почему бы маленькому клубу не повторить тот подвиг? Это же тоже дерби!

Чемпионат Италии

«Ювентус» – «Фиорентина», «Матч Футбол 1», 20:00 (мск)

После встречи с российской командой «Зенит» «Ювентусу» предстоит более жесткий соперник – русский футболист Кокорин. Включаем и надеемся, что тренер флорентийцев даст Саше пару минут на головокружительный гол в ворота Шченсного.

«Кальяри» – «Аталанта», «Матч Футбол 1», 22:45 (мск)

Алексей Миранчук давно не радовал настоящими результативными действиями (скидка Иличичу – не в счет). «Кальяри» – удобный соперник, чтобы вернуть доверие Гасперини.

Чемпионат России

«Динамо» – «Краснодар», «Матч ТВ», 16:30 (мск)

Обе команды болезненно проиграли в предыдущем туре, но продолжают претендовать даже на медали. Сандро Шварц против Виктора Гончаренко, Тюкавин против Кордобы – мощный матч ждет российских фанатов.

«Сочи» – ЦСКА, «Матч ТВ», 19:00 (мск)

Первая встреча Антона Заболотного с бывшим клубом – форвард вырос как футболист в Сочи, а теперь готов вонзить пару мячей ставшей родной команде.

Заболотный Фото: Eurosport

Чемпионат Франции

«Бордо» – «ПСЖ», «Матч ТВ», 23:00 (мск)

Главная интрига матча: сделает ли Лео Месси первое результативное действие в Лиге 1? Хотя бы ассист...

Воскресенье, 7 ноября

Чемпионат Англии

«Вест Хэм» – «Ливерпуль», Okko Sport, 19:30 (мск)

Встреча команд из топ-4 – «Ливерпуль» вовсю гонится за «Челси», а «Вест Хэм» просто надеется остаться где-нибудь на верхушке. Мерсисайдцы в последних 12 матчах меньше двух не забивают, так что ожидается результативная игра.

Чемпионат Испании

«Бетис» – «Севилья», Okko Sport, 23:00 (мск)

Не просто андалусийское дерби, а борьба за топовые места в таблице. «Севилья» идет третьей, «Бетис» – пятый, но уже после этой игры все может перевернуться.

Чемпионат Италии

«Милан» – «Интер», «Матч Футбол 1», 22:45 (мск)

«Милан» пытается не отставать от «Наполи», «Интер» – догнать «россонери» и партенопейцев, но главное здесь – принципиальность, с которой будут играть команды. Особенно в таких встречах интересно смотреть на Златана, а теперь еще и на Чалханоглу.

Златан Ибрагимович забивает Самиру Хандановичу в дерби «Милан» – «Интер» Фото: Getty Images

Чемпионат России

«Спартак» – «Локомотив», «Матч ТВ», 19:00 (мск)

Поиграли в Лиге Европы, пришла пора встретиться друг с другом. Говорят, что нынешний «Локо» похож на «Спартак», но какая команда хуже, узнаем в воскресенье.

Чемпионат Франции

«Реймс» – «Монако», «Матч Футбол 2», 17:00 (мск)

Внимательно следим, чтобы Головин не получил травму перед поездкой в сборную. В игре с Хорватией Саша нужен целеньким.

Кстати о сборной – Валерий Карпин уже назвал состав национальной команды – ищи его здесь.

Коуч объяснил выбор футболистов и рассказал, почему не вызвал Дзюбу – разложил все по полочкам.

СКОЛЬКО МАТЧЕЙ ПОСМОТРИШЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ? 0 1-2 3-5 6-7 до 10 Все!

КАКОЕ ДЕРБИ КРУЧЕ? «МЮ» – «Сити» «Реал» – «Райо Вальекано» «Бетис» – «Севилья» «Милан» – «Интер» «Спартак» – «Локо»

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