Нападающий сборной Украины Артем Беседин жестко раскритиковал ЛГБТ-движение – форвард киевского «Динамо» не стеснялся в выражениях.

Что он сказал?

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Артем Беседин Фото: Getty Images

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«Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. Там реально люди гонят. У нас еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на ********* [лоботрясов]. Я понимаю, что они гонят. Если мальчик с мальчиком идут и держатся за ручку, то разве они не гонят? Папа и сын? И десна тоже вылизывают папа и сын? Да не гони. Я что, не могу отличить ******** [лоботряса] от нормального?», – заявил Беседин.

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Футболиста накажут?

Артем Беседин («Динамо» Киев) Фото: Getty Images

На оскорбительные высказывания нападающего киевского «Динамо» отреагировала организация «Футбол против расизма в Европе». В FARE назвали слова Беседина недопустимыми и отметили, что такие речи должны должны иметь дисциплинарные последствия.

«Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения – неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре. Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии – узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», – сообщили в организации.

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У игрока есть единомышленники?

Как минимум один – бывший футболист сборной Украины Богдан Бутко. После новости о каминг-ауте футболиста из Австралии Бутко почти так же жестко отреагировал в инстаграме. «Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично», – заявил Бутко.

Какая еще реакция последовала?

Сторону футболиста занял главный гееборец России Виталий Милонов. «Я его безусловно поддерживаю! Он абсолютной молодец! Правильно высказался. Современное руководство Украины, взявшее курс на угождение европейским ценностям любой ценой, может осудить за такие высказывания. Любого человека, который на Украине высказывает здравые идеи, могут объявить «рукой Москвы». Это высказывание нормального человека, который живет на Украине. И таких людей там большинство. И сейчас они не хотят наблюдать эту европейскую деградацию. Беседина нужно только поддержать! Это естественное желание любого отца – оградить своего ребенка от толп извращенцев, которые пытаются к нам лезть», – сказал Милонов.

Виталий Милонов Фото: Getty Images

А вот Дмитрий Губерниев не согласен. Комментатор оскорбил футболиста и привел примеры, иллюстрирующие, почему он не прав. «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он ***** [чудак]. Правильно ли понимаю, что согласно его логике не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, что Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовывать концлагеря или что?», – заявил Губерниев.

Промежуточную позицию заняла Светлана Журова. Олимпийская чемпионка не поняла, зачем Беседин говорит такие громкие слова во всеуслышание. «Они же в Европе вообще не должны так говорить. Вернее, претендуют на это. У них же должно быть все толерантно. Там намного толерантнее даже, чем у нас. Но у нас не позволяют люди таких публичных высказываний, стараются быть более сдержанными. Понятно, что бывают такие нюансы. Мы понимаем, что публичным людям надо быть аккуратнее. Уверена, что будет осуждение его слов. Если бы он это сказал в России, была бы другая реакция. А на Украине разовьется полемика насчет этого», – считает Журова.

Чем еще известен Беседин?

На чемпионате Европы футболист получил тяжелую травму во время матча 1/8 финала между Украиной и Швецией. Нападающий вышел на поле на 90-й минуте, но его заменили обратно уже на 101-й после жесточайшего столкновения с шведским защитником Маркусом Даниэльссоном. При том лишь в начале года Беседин вернулся в футбол после годичной дисквалификации из-за употребления допинга. Форвард оправдывался, что клубный врач «Динамо» перепутал лекарства – из-за этого украинский футболист не играл с декабря 2019-го по декабрь 2020-го.

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