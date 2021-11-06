Огненный день европейского футбола порадовал болельщиков по всем у миру. Роналду оказался бессилен против слаженной игры «Манчестер Сити», Месси не вышел на матч с «Бордо» из-за травмы колена, Левандовский продолжил тащить «Баварию», а Яго Аспас устроил гениальный камбэк против «Барселоны». Собрали только все самое интересное за 6 ноября.

Англия

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Манчестер сегодня – синий

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«Сити» Пепа Гвардиолы удачно съездил в гости на «Олд Траффорд». Уже на 7-й минуте «горожане» повели в счете – шикарный подарок для «Ман Сити» преподнес Эрик Байи. В своем первом матче английской Премьер-лиги защитник «дьяволов» отличился сразу несколькими неудачными действиями, включая забитый мяч в ворота Де Хеа.

В концовке первого тайма зажег Бернарду Силва. Португалец технично подставил стопу под сложный мяч – Де Хеа только нелепо вытянул руки и пропустил в ближний. Для Силвы этот гол стал третьим в ворота манкунианцев. Интересно, что все мячи Бернарду забросил на «Олд Траффорд».

Под конец встречи травму получил Люк Шоу. Левый защитник серьезно получил по голове в борьбе с Родри. Футболист «МЮ» долго не мог подняться с газона, но все-таки решил продолжить встречу. Однако через несколько минут Шоу снова потребовалась помощь медиков, и доиграть матч до последней минуты у Люка не получилось – Алекс Теллес заменил игрока.

Команда Уле-Гуннара Сульшера пропускает в 14 подряд домашних играх во всех турнирах. Это одна из худших серий в истории клуба. Мрачнее дела шли лишь в период с апреля 1958 года по март 1959-го, когда «Ман Юнайтед» не мог сыграть на ноль дома 21 матч подряд.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Челси» неожиданно упустил победу над «Бёрнли». «Синие» пробили по воротам 25 раз – их лучших результат с августа 2015 года. Кай Хаверц принял навес от Джеймса и завершил точным ударом из штрафной. Кстати, только Мохамед Салах (16), Михаил Антонио (9) и Джейми Варди (8) сделали больше результативных действий в АПЛ-2021/22, чем Рис Джеймс (4 гола, 3 передачи).

Испания:

«Барселона» снова не выиграла в гостях

Голы: А. Фати 5', С. Бускетс 18', М. Депай 34', Я. Аспас 52', 90' Нолито 74'

«Барса» съездила погостить в Виго – неудачно. В первом тайме у каталонцев получалось практически все, и на перерыв они ушли с разгромным преимуществом. Однако у «Сельты» на вторую половину был запланирован великий камбэк. Игроки хозяев забили 2 быстрых мяча, но их вы не найдете в итоговом протоколе. Первый отменили из-за офсайда, второй – из-за игры рукой. Но даже судья и ВАР не смогли помешать планам «Сельты». Хозяева устроили настоящее шоу: с дриблингом, пятками и коротким перепасом в штрафной.

А «Барсе» продолжают мешать травмы. На этот раз вылетел Ансу Фати. Похоже, все серьезно, ведь 19-летний форвард снова повредил колено. В борьбе с нападающими «Сельты» сломался и Эрик Гарсия – у него травма берцовой кости.

Ансу Фати Фото: Getty Images

А еще в Испании:

А вот мадридский «Реал» не стал повторять судьбу принципиального соперника и с первых минут завладел игрой. «Райо Вальекано» очень редко выходил в атаку, но Радамель Фалькао все-таки сказал свое слово и распечатал Куртуа. Правда, сразу после забитого мяча Фалькао получил повреждение, и ему потребовалась обратная замена. После «бланкос» довольно уверенно защищались и остро атаковали – в итоге 2:1, победа «Реала». Карим Бензема забил 10 голов в 11 из 13 сезонов в Ла Лиге. Только Лионель Месси (15) забил 10+ голов в большем количестве сезонов в 21 веке, чем француз.

Италия

«Ювентус» мариновал «Фиорентину» до 90-й минуты

В Турине сохранялась интрига до последних минут. Единственный мяч забил Хуан Куадрадо, для него это 40-й, юбилейный гол за «Ювентус». Александр Кокорин на поле не появился, поэтому спасать ситуацию было некому. Еще одно достижение – у главного тренера «бьянконери». Массимилиано Аллегри выиграл свой 200-й матч за «Ювентус» во всех соревнованиях, став лишь третьим тренером, достигшим этого рубежа с сезоне-1929/30, после Джованни Трапаттони (319) и Марчелло Липпи (227).

С 73-й минуты «фиалки» играли в меньшинстве. Никола Миленкович получил 2 желтых карточки и удалился под гул трибун. Только «Лион» получил больше красных карточек, чем «Фиорентина» в 2021 году в пятерке лучших европейских лиг. У «Лиона» 10 удалений, у «фиалок» – 8.

А еще в Италии:

«Аталанта» без Миранчука выиграла в гостях у «Кальяри» – 1:2. Персональную статистику улучшил полузащитник бергамасков Пашалич. С октября прошлого года ни один полузащитник в Серии А не был так результативен, как Марио: у него 2 гола и 3 передачи. «Аталанта» забила 84 мяча в 2021 году и вышла по этому показателю на второе место среди клубов топ-5 европейских лиг. Первое занимает «Бавария» (100 голов), на третьем расположился «Манчестер Сити» (тоже 84 гола).

Германия

Левандовский правит в Бундеслиге

«Бавария» одержала очередную рядовую победу в Бундеслиге, справившись с расположившимся на третьем месте в таблице «Фрайбургом» (2:1). Один из мячей забил нападающий Роберт Левандовский, записавший на свой счет уже 60-й мяч за 2021 год.

В последний раз подобным достижением удивлял Криштиану Роналду еще в мадридском «Реале». В 2014 году португалец выбил 61 гол, а годом ранее отметился 69 взятиями ворот.

Левандовский еще может улучшить свой результат, ведь у него осталось 10 матчей до 31 декабря. Рекорд же принадлежит Лионелю Месси, который в 2012 году 91 раз огорчал голкиперов соперников в течение 365 дней.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» неожиданно влетела «Лейпцигу». С самого начала встречи хозяева захватили преимущество и к 29-й минуте созрел первый гол, автором которого стал Кристофер Нкунку. Во втором тайме Марко Ройс сравнял с передачи Менье, но этого не хватило даже для ничьей. Спустя несколько минут Юссуф Поульсен замкнул прострел Нкунку и добыл для «Лейпцига» важную победу. «Боруссия» теряет очки и снова отдаляется от первой строчки таблицы. До «Баварии» – 4 балла.

Марко Ройс Фото: Getty Images

Франция

«ПСЖ» разобрался с «Бордо» без Лео Месси – 3:1

Голы: Неймар 26', 43', К. Мбаппе 63', Элис 78'

После этого матча точно никто не осмелится сказать, что у Мбаппе и Неймара недпонимание на поле и за его пределами. Ней сделал дубль, а ассистировал ему оба раза Килиан. Бразилец получил 11 передач в Лиге 1 от Мбаппе с момента приезда в Париж в августе 2017 года, что как минимум на семь передач больше, чем от любого другого игрока «ПСЖ». Мбаппе не только раздавал передачи, но и забил сам. Что удивительно – без Месси в составе парижане играют намного увереннее, чем с ним. Статистика говорит сама за себя.

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