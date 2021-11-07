6 ноября в Кировском районе Красноярска в спорткомплексе «Изумруд» проходил школьный турнир по футболу, во время которого произошло чрезвычайное происшествие: 43-летний мужчина выстрелил в 17-летнего подростка из травматического пистолета.

С чего все началось?

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Все случилось после того, как отец футболиста, находившегося на поле, начал выкрикивать с трибуны замечания в адрес команды-соперника. Одного из игроков, видимо, задела критика. Он подошел к нетрезвому 43-летнему мужчине и между ними возник конфликт: пьяный плюнул в футболиста, из-за чего завязалась потасовка. В итоге дебошир достал травмат и выстрелил в плечо несовершеннолетнему Александру. Школьнику потребовалась госпитализация, его отправили в красноярскую больницу №20.

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«Кто стрелял, я точно не знаю. Знаю, что в парня, в плечо. Там вроде как травматический. Кто-то в кого-то плюнул, я слышал. Я услышал выстрел и услышал, что все сказали, что кто-то стрелял. Я был переодет, собрался и убежал, чтобы в меня не стреляли», – заявил свидетель инцидента Василий.

Что было дальше?

В полиции подтвердили факт произошедшего и рассказали, что подростка из больницы отпустили домой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и продолжается расследование.

«Предварительно установлено, что 6 ноября около 17 часов в Кировском районе города между 43-летним красноярцем и молодым человеком 2004 года рождения произошел конфликт, в результате которого последнему были причинены телесные повреждения», – сообщила «КП» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В «Изумруде» рассказали, что такое на их памяти происходит впервые.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», – поделились в спорткомплексе по информации NGS24.RU.

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