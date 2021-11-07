Александр Головин, «Монако»

61 минута и желтая карточка против «Реймса»

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Александр Головин («Монако»), Слободан Райкович («Реймс») Фото: Getty Images

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Агент Головина Александр Клюев за три дня до матча уверял журналистов, что полузащитник полностью восстановился от травмы паха и готов к игре в стартовом составе. Тренер «Монако» Нико Ковач тут же выпустил русского игрока в старте на «Реймс» после замен в двух предыдущих турах.

Саша получил желтую карточку в середине первого тайма и за час на газоне сделал больше всех острых передач – три ключевых паса, столько не отдал ни один футболист в составах обеих команд. При этом Головин парадоксально плохо расставался с мячом (всего 60,7% точности передач). Но, похоже, когда он все же находил партнеров, то создавал для них голевые моменты. После часа игры Александр уступил место на поле Крепену Диатта и смотрел за 0:0 со скамейки.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

90 минут против «Алтай Измир»

Федор Кудряшов («Антальяспор», в центре), «Антальяспор» – «Алтай Измир» Фото: Getty Images

После матчей сборной любимчик Станислава Черчесова вернулся в основу турецкого клуба. В 12-м туре местной Суперлиги Кудряшов вышел в старте против такого же середняка «Алтай Измир», и для Феди эта игра стала пятой подряд в основном составе. Причина – в переходе «Антальяспора» на схему с тремя защитниками, и эта структура идеально подошла сильным качествам русского ветерана.

Против «Алтай Измир» Кудряшов занимался исключительно передачами низом. Весь верх снимали два других центрбека (у Сары и Озтюрка по 1,85 м), а 183-сантиметрового Федю бросили на коротышек. У защитника сборной России ноль из двух выигранных единоборств в воздухе, только три точных заброса вперед из восьми, один отбор, один перехват и один вынос подальше от ворот.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

80 минут против «Сивасспора»

У бывшей звезды «Краснодара» всего второй матч в стартовом составе подряд. В игре двух аутсайдеров чемпионата Турции Сулейманов прямо разрывал. У Шапи два удара в створ (половина командных), три обостряющие передачи (больше всех у обеих команд), но две успешные обводки на четыре потери мяча.

Экс-надежду академии Галицкого заменили на 80-й минуте – тогда-то у соперников пошли обоюдные удаления, но счет так и остался на уровне 0:0. Сулейманов провел девятый матч в Турции и снова пробегал вхолостую. «Гиресунспор» не выиграл третью встречу подряд и остается на 17-й строчке в турнирной таблице. Да, это еще зона вылета, но до спасительного 16-го места всего два очка.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

90 минут против «Хаугесунна»

Свежий вратарь сборной России пропустил два мяча, но точно не виноват в ничьей чемпиона Норвегии. Хайкин сделал пять сэйвов еще до перерыва, увидел, как его команда сравняла и вышла вперед, но на 90-й минуте не выручил после удара Мадса Санде. 2:2 – Никита уезжает в национальную команду и оставляет «Будё-Глимт» с пятиочковым отрывом от преследователей в чемпионате.

Леон Классен, «Тироль»

80 минут против ЛАСК

Молодой русский немец вышел на фланге обороны против топ-клуба австрийской лиги и представителя страны в Лиге Конференций. Конечно, у ЛАСК ужасные времена, и бывший гранд плетется на предпредпоследнем месте, но Классен не справился даже с ним.

«Тироль» пропустил три безответных мяча, а один из них пришел от защитника, на фланге которого играл Леон. 21-летнего латераля сборной России U-21 спрятали на банке на 80-й минуте, и уже его сменщик привез пенальти и получил желтую

Александр Васютин, «Юргорден»

90 минут против «Хальмстада»

Воспитанник «Зенита» провел в раме стокгольмского клуба целый матч и надежно засушил результат. Работы у Васютина было откровенно немного – шесть ударов «Хальмстада», всего два в створ и ноль пропущенных мячей. «Юргорден» победил со счетом 1:0, единственный гол – на 73-й минуте от лучшего бомбардира Чилуфьи. Клуб русского вратаря идет на втором месте в таблице чемпионата Швеции и третьим по пропущенным мячам.

Владислав Левин, «Богемианс»

90 минут и желтая карточка против «Слована»

У воспитанника «Динамо» снова практически полный матч в чемпионате Чехии. На 52-й минуте Левину показали желтую карточку, а на 90-й минуте он покинул поле из-за замены. «Богемианс» обидно пропустили перед уходом Влада с газона и уступили «Словану» со счетом 1:2. Теперь клуб русского полузащитника идет 11-м в таблице, их соперники поднялись на седьмую позицию.

Юрий Лодыгин, «Янина»

90 минут против «Панетоликоса»

Экс-голкипер «Зенита» и сборной сделал четыре сэйва в матче греческой лиги и принес клубу три очка – 3:0 с аутсайдером. Лодыгин за девять туров пропустил шесть мячей и держится на втором месте по этому показателю (у «Олимпиакоса» пять). Из девяти матчей у 31-летнего Юрия сразу четыре сухаря – приличная статистика для середняка Суперлиги.

Как дела у других футболистов из России?

Алексей Миранчук, Словения – Россия Фото: Getty Images

Алексей Миранчук снова просидел весь матч в запасе «Аталанты» – 2:1 с «Кальяри». Это третья игра, которую Миранчук-старший смотрит с банки «Бергамо» от начала и до конца. Аренда в другую фирму Серии А неминуема.

Денис Черышев не попал даже в заявку «Валенсии», хотя вроде бы восстановился от травмы связки левого колена. Он занимался в общей группе перед игрой с «Атлетико», но этого было недостаточно для протокола важного матча.

Александр Кокорин не порадовал очередными касаниями за «Фиорентину». Форвард занимался по индивидуальной программе и, по информации Viola News, рассчитывает на возвращение в матче с «Миланом». «Ювентусу» «фиалки» проиграли и без Кокорина.

Сердер Сердеров вышел за хорватскую «Истру 1961» только на семь минут и ничем не помог при разгроме от «Осиека» – 0:3.

Илья Жигулев вышел на заморозку победного счета «Заглембе» на 64-й минуте, но на финише матча гданьская «Легия» перевернула игру – забила на 84-й и 94-й (2:1). Его одноклубника Евгения Башкирова не было даже в заявке.

Николай Обольский поучаствовал в разгроме «Расинга» из Сантандера. Воспитанник «Динамо» рубится за «Культураль Леонесу» в третьем испанском дивизионе, вышел на замену на 65-й минуте, и с его появлением на газоне «Леонеса» закинула еще два мяча за следующие семь минут.

Лига конференций УЕФА «Хайкин – не уровень топ-5». Что говорят о русском вратаре в Норвегии 04/11/2021 В 07:00