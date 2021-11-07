Воскресенье подарило много огненных матчей: закончилась внушительная беспроигрышная серия «Ливерпуля», состоялось миланское дерби, а «Атлетико» упустил победу на последних минутах. Собрали самое интересное за 7 ноября.

Англия

Ad

«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне

Чемпионат Англии Клопп нашел 2 причины поражения «Ливерпуля». Судьи ошиблись? 2 ЧАСА НАЗАД

«Ливерпуль» единственный в АПЛ прошел стартовые 10 туров без поражений. К тому же мерсисайдцы оставались непобежденными и в других соревнованиях: всего к 11 туру Премьер-лиги команда Юргена Клоппа проехала 16 игр без поражений во всех турнирах. Беспроигрышная серия стартовала еще в прошлом розыгрыше. Всего «красные» провели 26 матчей без поражений (18 побед, семь ничьих). Мощную серию прервал рвущийся в Лигу чемпионов «Вест Хэм».

«Молотобойцы» выковали победу 3:2 и сместили «Ливерпуль» в топ-4: клуб из Лондона с 23 очками сравнялся со вторым «Ман Сити», а «красные» с 22 баллами упали на четвертую строчку. «Вест Хэм» показал лучший старт в АПЛ с сезона-1980/91 – тогда команда после 11 туров набрала 24 очка. Кроме того розыгрыша лондонцы лишь раз начинали лучше: в сезоне-1975/76 тоже набрали 24 балла.

До этого матча «Вест Хэм» не побеждал «Ливерпуль» в АПЛ на протяжении 10 игр (две ничьи, восемь поражений). Последний успех произошел в январе 2016 года. Тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес вообще впервые обыграл «красных»: до этого шотландец мучился в 14 играх (10 поражений, четыре ничьих).

«Вест Хэм» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Антонио Конте дебютировал во главе «Тоттенхэма» в АПЛ нулевой ничьей с «Эвертоном», который заканчивал игру в меньшинстве. «Шпоры» ужасны в атаке: не били в створ в чемпионате Англии на протяжении 227 минут.

«Арсенал» обыграл «Уотфорд» (1:0) и довел серию без поражений во всех турнирах до 10 игр. А в АПЛ ни одна команда не обогнала «канониров» по победам, считая с сентября. Лондонцы поднялись уже на пятую строчку.

Испания

«Атлетико» пропустил два в компенсированное время и упустил победу над «Валенсией»

«Атлетико» снова потерял очки в Ла Лиге: за последние четыре матча в чемпионате «индейцы» победили лишь однажды и три раза закончили вничью. Как и в матче с «Леванте», против «Валенсии» команда Диего Симеоне упустила победу уже в добавленное время. Мадридцы вели 3:1 и пропустили два от Уго Дуро.

Первый мяч «Атлетико» вонзил Луис Суарес. Уругваец огорчил «Валенсию» уже в 14-й раз в карьере – так много он не забивал больше никому другому. Антуан Гризманн воткнул второй мяч в Ла Лиге после возвращения в «Атлетико». Француз набирает форму: записал результативное действие третью встречу подряд, хотя до этого молчал девять.

Луис Суарес, «Валенсия» – «Атлетико» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Реал Сосьедад» одолел «Осасуну» (2:0) и вернулся на первую строчку Ла Лиги. Оба мяча сан-себастьянцы забили во втором тайме: в этом сезоне в 11 из 13 играх они не забивали до перерыва.

«Севилья» дожала в дерби «Бетис», который весь второй тайм играл вдесятером. Маркос Акунья забил победный мяч после 13 непрерывных передач – самый долгий предголевой розыгрыш «Севильи» с сезоне-2005/06

Италия

Миланское дерби закончилось вничью

«Милан» и «Интер» начали встречу со странных ошибок: сначала Франк Кесси пошел в дриблинг у своей штрафной, потерял мяч и снес экс-партнера Хакана Чалханоглу. Турок сам реализовал 11-метровый и вывел «Интер» вперед. Хакан стал четвертым футболистом с сезона-1994/95, который забил в дерби после того, как поменял один миланский клуб на другой. «Интер» совершил ответную ошибку спустя шесть минут: Стефан Де Врей отправил мяч головой в свои ворота после стандарта соперника.

На 27-й минуте «Милан» привез еще один странный пенальти, который на этот раз взялся исполнять Лаутаро Мартинес. Чиприан Тэтэрушану потушил выстрел аргентинца, для 35-летнего вратаря этот сэйв оказался первым в карьере после удара с точки. Больше команды не забивали, хотя имели достаточно моментов: Алексис Салемакерс чуть не вырвал победу для «Милана», но на 89-й минуте попал в штангу выстрелом из-за штрафной. «Россонери» упустили возможность выскочить на чистое первое место и продолжили делить его с «Наполи».

Чиприан Тэтэрушану, «Милан» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» во второй раз в сезоне потерял очки – не дожал «Верону» (1:1), которая заканчивала матч вдевятером. «Желто-синие» уже второй тур подряд отбирают очки у топа – в прошлой игре обыграли «Ювентус» (2:1).

«Рома» проиграла во втором туре подряд: после слива «Милану» уступила «Венеции» (2:3). За римлян блистал Элдор Шомуродов: узбек вышел в старте в Серии А впервые с сентября и оформил 1+1.

Германия

«Байер» не справился с «Гертой» и упустил возможность взлететь в топ-4

«Байер» мощно стартовал в Бундеслиге и на протяжении трех туров летел на второй строчке. «Фармацевты» быстро сдулись и не побеждали в чемпионате четыре матча подряд (два поражения, две ничьи). В 11-м туре «Байер» не совладал с «Гертой»: Роберт Андрич спас «Леверкузен» от поражения голом на 90-й минуте.

Зато за «Байер» дебютировали два 16-летних футболиста: датчанин Зидан Сертдемир и испанец Икер Браво. В более молодом возрасте в Бундеслиге появлялся только Юссуфа Мукоко – воспитаннику дортмундской «Боруссии» было всего 16 лет и один день. Проспекты из «Байера» 2005 года рождения, почувствуйте себя старыми.

А еще в Германии:

Середняки Бундеслиги «Кёльн» и «Унион» устроили перестрелку, которая закончилась ничьей 2:2. Обе команды не побеждали в чемпионате с октября.

Франция

«Ренн» разобрал «Лион» в битве за топ-5

«Ренн» в этом сезоне отлично выступает дома: бретонцы уже обыграли «ПСЖ», а теперь добавили разгром «Лиона». Перед матчем команды имели одинаковое количество очков, и «Ренн» опережал «Олимпик» только благодаря дополнительным показателям. Бретонцы увеличили серию без поражений до семи матчей, а вот «Олимпик» уступил уже второй раз в трех последних турах.

Хамари Траоре, «Ренн» – «Лион» Фото: Eurosport

А еще во Франции:

«Ницца» проиграла «Монпелье» (0:1) и съехала со второй строчки. Теперь преследователь «ПСЖ» – «Ланс», который отстал от парижан на 10 очков.

Футбол Перфоманс Шапи, стабильность Кудряшова, осечка Классена 2 ЧАСА НАЗАД