Маурицио Сарри

«Челси» выплатил «Наполи» 5,5 миллиона евро

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Маурицио Сарри Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА 44 млн для Моуринью, 16 для Нуну. Крупнейшие неустойки тренерам 04/11/2021 В 08:00

За 3 сезона в Неаполе Сарри ни разу не финишировал нише третьего места в Серии А и не стеснялся попутно переписывать рекорды: например, в декабре 2015-го итальянец сделал «Наполи» зимним чемпионом впервые с сезона-1989/90. А в чемпионате-2017/18 неаполитанцы стали первой командой в истории Серии А, набравшей более 90 очков за сезон не выигравшей скудетто.

«Челси» по итогам сезона-2017/18 финишировал за пределами топ-4 АПЛ и нуждался в перестройке. Лондонцы видели во главе нового проекта исключительно Сарри и проявили большую настойчивость в его подписании. Сначала «синие» потратили 5,5 миллиона евро на выкуп контракта итальянца, а после выложили еще 57 миллионов евро, чтобы удовлетворить главный трансферный запрос коуча – из «Наполи» вместе с Сарри уехал Джорджиньо.

Несмотря на все это, Сарри продержался в «Челси» ровно год. Игроки так и не смогли адаптироваться к системе игры и суровым требованиям сварливого итальянца. В какой-то момент Маурицио полностью потерял уважение в глазах футболистов: все помнят, как Кепа отказался выходить на замену в финале Кубка Лиги. Сарри не спасла даже победа в Лиге Европы и третье место в АПЛ-2018/19. В середине июня Сарри покинул Лондон и стал главным тренером «Ювентуса».

Роналд Куман

«Эвертон» выплатил «Саутгемптону» 6 миллионов евро

Роналд Куман («Эвертон») Фото: Getty Images

Сегодня в это почти невозможно поверить, но в тренерской карьере Роналда Кумана были и успехи. Например, голландец дважды подряд выводил «Саутгемптон» в Лигу Европы, а также подготовил к продаже в «Ливерпуль» Вирджила ван Дейка и Садио Мане. Успехи Кумана не могли не заметить в «Эвертоне»: ливерпульцы не стали дожидаться конца контракта коуча с «Саутгемптоном» и выплатили за его досрочное расторжение солидные отступные.

Первый сезон Кумана на «Гудисон Парк» принес тот же результат, что и в «Саутгемптоне»: 7-е место и выход в Лигу Европы. Правда, под выходом на новый уровень руководство «Эвертона» подразумевало явно не это, и после поражения от «Арсенала» в 9-м туре АПЛ-2017/18 голландец был уволен.

Брендан Роджерс и Марк Хьюз

«Ливерпуль» выплатил «Суонси» 6,2 миллиона евро, «Манчестер Сити» выплатил «Блекберну» 6,2 миллиона евро

Брендан Роджерс вывел «Суонси» в Премьер-лигу в мае 2011 года и сделал его одной из сенсаций сезона-2011/12: команда играла в яркий атакующий футбол, а коуча из Северной Ирландии даже признали лучшим тренером месяца АПЛ в январе. «Ливерпуль» не пожалел шести миллионов евро на выкуп контракта Роджерса, но старт коуча на «Энфилде» получился катастрофическим: 3 поражения и 2 ничьих за 5 стартовых матчей – худшее начало сезона в истории «Ливерпуля» за последние 100 лет.

Правда, следующий сезон едва не принес мерсисайдцам титул, но надежды разрушило злополучное падение Стивена Джеррарда в игре с «Челси». Серебро АПЛ-2013/14 так и осталось главным успехом Роджерса в «Ливерпуле» – 4 октября 2015-го после ничьей в дерби с «Эвертоном» коуч был отправлен в отставку. Спустя 4 дня на «Энфилде» высадился Юрген Клопп.

Брендан Роджерс дает указания Рахиму Стерлингу Фото: Eurosport

В июне 2008 года «Блэкберн» получил рекордную на тот момент компенсацию за досрочное расторжение контракта тренера – новые владельцы «Манчестер Сити» из ОАЭ раскошелились ради Марка Хьюза. Коуч, чьим лучшим результатом с «Роверс» стало 6-е место в сезоне-2005/2006, получил в распоряжение отличный состав: на «Этихад» прибыли Робиньо, Пабло Сабалета, Венсан Компани, Шон Райт-Филлипс, Найджел Де Йонг и Крейг Беллами. Несмотря на все это, «Сити» закончил сезон хуже, чем до прихода шейхов – на 10-м месте. Сезон-2009/10 манчестерский клуб начал под руководством Хьюза, но в декабре 2009 года валлиец был уволен со своего поста.

Марк Хьюз Фото: Getty Images

Жозе Моуринью

«Реал» выплатил «Интеру» 8 миллионов евро

Айтор Каранка и Жозе Моуринью, «Реал» Фото: Getty Images

Рекорд «Манчестер Сити» за рекрутирование Хьюза был переписан спустя 2 сезона. В мае 2010 года Жозе Моуринью находился на пике тренерской карьеры: только что он привел «Интер» к победе в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. «Реал» же в том сезоне пережил позор от «Алькоркона» в 1/32 Кубка Испании и вылет на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов от «Лиона». У Флорентино Переса не было выбора – разрушить гегемонию «Барсы» в чемпионате Испании мог только Особенный.

В дебютный сезон Моур принес в «Реалу» первый за 18 лет Кубок Испании и первый с 2003 года полуфинал Лиги чемпионов. А год спустя «Мадрид» стал чемпионом Испании – впервые с сезона-2007/08. На третий сезон Жозе на «Сантьго Бернабеу» все сломалось: ссора с Икером Касильясом расколола раздевалку на группировки. После поражения в финале Кубка Испании от «Атлетико» Моуринью назвал сезон-2012/13 худшим в карьере и 3 дня спустя оставил свой пост.

Рубен Аморим

«Спортинг» выплатил «Браге» 10 миллионов евро

Рубен Аморим Фото: Getty Images

Рубен Аморим провел всего 13 матчей в качестве тренера Высшего дивизиона Португалии, но это не помешало ему стать время вторым по дороговизне тренером в истории на тот момент. Он выиграл Кубок португальской Лиги в сезоне-2019/20, последовательно обыграл «Порту», ​​«Спортинг» и «Бенфику», после чего лиссабонцы пришли за перспективным тренером.

Успехи Аморима в «Спортинге» продолжились: он выиграл с клубом чемпионство с преимуществом над «Порту» в 5 очков, а сейчас бьется за выход в плей-офф Лиги чемпионов с «Аяксом» и «Боруссией». Сообщается, что в его контракте прописаны отступные в размере 30,5 миллионов евро.

Брендан Роджерс

«Лестер» выплатил «Селтику» 10,5 миллиона евро

Коуч из Северной Ирландии попал в этот список дважды: это стало возможным благодаря мегауспешному периоду в Шотландии. За 2,5 года в «Селтике» Роджерс дважды оформил «внутренний требл» (победы в чемпионате, Кубке и Кубке лиги). а также установил британский рекорд по длительности беспроигрышной серии – 69 игр без поражений. Это привело к тому, что в феврале 2019 года «Лестер» активировал опцию выкупа в контракте Роджерса. И в прошлом сезоне тренер вывел клуб в первый за 52 года финал Кубка Англии.

Андре Виллаш-Боаш

«Челси» выплатил «Порту» 15,5 миллиона евро

Андре Виллаш-Боаш Фото: Getty Images

Андре Виллаш-Боаш должен был стать для «Челси» следующим Жозе Моуринью: 33-летний коуч выиграл с «Порту» Лигу Европы и прошел чемпионат без поражений, поэтому лондонцы спокойно выложили за португальца солидную сумму отступных. Однако на «Стэмфорд Бридж» Виллаш-Боаш рассорился с игроками и успел проработать всего 9 месяцев. После увольнения «нового Моуринью» «Челси» выиграл первую в клубной истории Лигу чемпионов.

Юлиан Нагельсманн

«Бавария» выплатил «Лейпцигу» 25 миллионов евро

Йозуа Киммих и Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

На вершине самых дорогих тренеров мира находится Юлиан Нагельсманн. 34-летний немец считается одним из самых многообещающих тренеров мира, на что указывают его успехи с «Лейпцигом»: в первый же сезон он вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов-2019/20 и завоевал бронзу Бундеслиги. В следующем году «Лейпциг» финишировал вторым после «Баварии», и мюнхенцы не пожалели 25 миллионов евро на то, чтобы схантить Нагельсманна.

Пока ставка оправдывается: «Бавария» лидирует в Бундеслиге с отрывом в 4 очка от «Боруссии Дортмунд» и идет катком по соперникам в Лиге чемпионов: 4 победы с общим счетом 17:2.

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