9 ноября в продажу поступил Football Manager 2022 на ПК в Steam и Epic Games Store, а также по подписке Xbox Game Pass.
Стали известны рейтинги футболистов в игре. Лучшим российским игроком стал полузащитник французского «Монако» Александр Головин с внутриигровым рейтингом в 147 баллов, обогнавший полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» (140) и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу (139). Для сравнения – лучшим игроком в FM22 стал Лионель Месси (194).
Ad
Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022
ЧМ. Квалификация. Европа
«Абсолютно все тревожит». Главное с прессухи Карпина перед Кипром
1. Александр Головин – 147
Александр Головин
Фото: Getty Images
2. Алексей Миранчук – 140
Алексей Миранчук, «Аталанта»
Фото: Getty Images
3. Артем Дзюба – 139
Артем Дзюба, «Зенит»
Фото: Getty Images
4. Марио Фернандес – 139
Марио Фернандес
Фото: Getty Images
5. Игорь Акинфеев – 136
Игорь Акинфеев
Фото: Getty Images
6. Денис Черышев – 136
Денис Черышев
Фото: Getty Images
7. Магомед Оздоев – 135
Магомед Оздоев
Фото: Getty Images
8. Антон Миранчук – 134
Антон Миранчук
Фото: Getty Images
9. Далер Кузяев – 133
Далер Кузяев, Россия – Хорватия, ЧМ-2018
Фото: Getty Images
10. Гильерме – 133
Гильерме
Фото: Getty Images
Что интересно – в другом футбольном симуляторе – FIFA 22 – лучшим российским игроком стал Марио Фернандес с рейтингом 82, а сразу за ним расположился Игорь Акинфеев. Головин в футсиме EA Sports замкнул тройку.
- Почему Радамель Фалькао и Жоау Моутинью не перешли в «Зенит» при Андре Виллаш-Боаше? Оказывается, все дело в решении Виталия Мутко.
- «Абсолютно все тревожит». Главное с пресс-конференции Валерия Карпина перед Кипром читайте здесь.
- Новый скандал Александра Кокорина. Выложил фото роскоши и намекнул на уход из «Фиорентины».
Футбол
Перфоманс Шапи, стабильность Кудряшова, осечка Классена
Чемпионат России
«Урал» не победил «Зенит» в 20-м матче подряд. Фанаты видят заговор
Реклама
Ad
Реклама
Ad