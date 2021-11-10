9 ноября в продажу поступил Football Manager 2022 на ПК в Steam и Epic Games Store, а также по подписке Xbox Game Pass.
Стали известны рейтинги футболистов в игре. Лучшим российским игроком стал полузащитник французского «Монако» Александр Головин с внутриигровым рейтингом в 147 баллов, обогнавший полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» (140) и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу (139). Для сравнения – лучшим игроком в FM22 стал Лионель Месси (194).

Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022

ЧМ. Квалификация. Европа
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1. Александр Головин – 147

Александр Головин

Фото: Getty Images

2. Алексей Миранчук – 140

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Фото: Getty Images

3. Артем Дзюба – 139

Артем Дзюба, «Зенит»

Фото: Getty Images

4. Марио Фернандес – 139

Марио Фернандес

Фото: Getty Images

5. Игорь Акинфеев – 136

Игорь Акинфеев

Фото: Getty Images

6. Денис Черышев – 136

Денис Черышев

Фото: Getty Images

7. Магомед Оздоев – 135

Магомед Оздоев

Фото: Getty Images

8. Антон Миранчук – 134

Антон Миранчук

Фото: Getty Images

9. Далер Кузяев – 133

Далер Кузяев, Россия – Хорватия, ЧМ-2018

Фото: Getty Images

10. Гильерме – 133

Гильерме

Фото: Getty Images

Что интересно – в другом футбольном симуляторе – FIFA 22 – лучшим российским игроком стал Марио Фернандес с рейтингом 82, а сразу за ним расположился Игорь Акинфеев. Головин в футсиме EA Sports замкнул тройку.
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