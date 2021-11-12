Пламенное выступление сборной Франции на домашнем чемпионате мира 1998 года – одно из самых ярких спортивных событий конца прошлого века. Техничный Зидан, взрывной Анри, неугомонный краек Лизаразю, непроходимый Блан и импозантный вратарь Бартез влюбили в себя фанатов из самых отдаленных уголков планеты. Финал против Бразилии (3:0) стал украшением турнира.
Перед игрой вратарь Клаудио Таффарел в течение трех дней ходил в церковь – не помогло. Переживший в день матча сердечный приступ, но все же появившийся на поле Роналдо не был похож на себя, тогда как французы показали феноменальную командную игру. Главным героем матча стал Зидан – он ярко выступал и до финала, но забить никак не удавалось. А тут Зизу оформил дубль, дважды мастерски сыграв головой. В конце матча бразильцев добил Пети, после чего на Елисейские поля высыпало более миллиона фанатов, а L’Équipe написал: «Столь много счастливых людей на улицах можно было увидеть лишь во время освобождения Парижа в 1944 году».
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Франция – чемпион мира-1998
Фото: Getty Images
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Если бы знаменитый афганский мальчик с фамилией Месси на форме из полиэтиленового пакета родился на 20 лет раньше, то он бы непременно щеголял в майке Зидана. Точно такую носил в конце 1990-х фанат сборной Франции Фидель Марухи из Таити – парень мечтал стать футболистом, но не имел денег на развитие карьеры и с 13 лет тяжело вкалывал вместе с отцом на рыбацком баркасе.
Фидель, которого отец назвал в честь кубинского вождя, наслаждался финалом Франция – Бразилия вместе с другими жителями деревни на крохотном экране телевизора. На следующий день он планировал с приятелями погонять в футбол, но суровый отец велел помогать ему с ремонтом лодки, а позже выйти на ней в море. По пути домой Марухи наступил на морского ежа, после чего две недели не мог пинать мяч и проклинал судьбу.
«Мне было горько и обидно. Зидан родом из Алжира, приехал во Францию и стал чемпионом мира. Таитяне тоже имеют французское гражданство, но прозябают в нищете и редко выбираются за пределы острова. После смерти матери отец стал сильно пить, поэтому у меня родилась мечта переехать в Париж и любым способом там закрепиться. Это самый красивый город в мире – я видел, как в 1998-м люди праздновали на Елисейских полях, и чувствовал себя их частью. А еще я мечтал встретиться с Зиданом и пожать ему руку», – грезил Фидель.
24-летний Марухи два года решался на побег, копил деньги, но его жалких заработков все равно не хватало, чтобы купить билет на самолет во Францию. И тогда парень решил сэкономить, отправившись в манящий Париж «автостопом». Чтобы придать своему путешествию особый символизм, он выдвинулся в путь 12 июля 2000-го, спустя ровно два года после триумфа Франции на ЧМ. Фарух собрал самые необходимые вещи в небольшой рюкзак и поехал в столицу Французской Полинезии Папеэте.
Таитянин дождался ночи, проник в здание аэропорта, а после пробрался на взлетно-посадочную полосу. Фарух украл куртку бортпроводника из Новой Зеландии и влез в отсек для шасси борта Air France Jet. Необразованный рыбак знал лишь одно – самолет летит в Париж, но не представлял, насколько долгим получится путешествие. Еще один нюанс, о котором никто не предупредил фаната Зидана – это был не прямой рейс во Францию, а с дозаправкой в Лос-Анджелесе. Путь из Таити в США занимал 7,5 часов.
Air France Jet
Фото: Getty Images
«После взлета шасси встали рядом с моими ногами и придавили – стало очень тесно и трудно дышать. Я находился рядом с какой-то адски шумной штуковиной, из-за которой сначала заложило уши, а потом потемнело в глазах. Сумасшедшая вибрация вынудила меня схватиться за шасси, а потом прокричать: «Мне холодно! Я хочу домой!» Через пару минут я потерял сознание», – признался путешественник.
Согласно статистике Федерального управления гражданской авиации США, ежегодно в мире регистрируется около 100 безбилетников. Из них, в зависимости от продолжительности полета, выживает не более 10%. «По мере того, как самолет набирает высоту, воздух становится более разреженным, температура резко падает, а гипоксия и переохлаждение делают выживание маловероятным. Даже если безбилетники переносят перелет, то погибают при приземлении – давление выталкивает их из отсека вместе с выпуском шасси», – утверждает авиационный аналитик Марк-Антуан Плур.
Большинство таких пассажиров умирает еще в полете, но Марухи каким-то чудесным образом выжил. Его температура тела упала до критической отметки в 26℃ – еще бы на полградуса ниже, и у футбольного фаната свернулась кровь. Его организм перешел в режим выживания и словно впал в спячку. Сердце билось несколько раз в минуту.
Сотрудники службы безопасности Международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили Фиделя благодаря яркой куртке. Бесчувственного путешественника с обмороженной левой ступней доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. «Когда я пришел в себя на вторые сутки, врач сказал, что бог меня любит. Сегодня я осознаю, насколько глупо поступил, пробравшись на лайнер. Ничего не помню после взлета – возможно, это к лучшему», – признался таитянин.
Марухи депортировали на родину, где он предстал перед судом. Его обвинили в незаконном пересечении границы и краже куртки, но не стали выносить суровый приговор. Парень пообещал больше не совершать подобные глупости, но от мечты однажды встретиться с Зиданом не отказался. Через СМИ он обратился к легенде французского футбола приехать с показательным матчем на Таити, но Зизу не отреагировал на просьбу.
Зидан и другие победители ЧМ-1998
Фото: Getty Images
Можно подумать, что афганскому мальчику с полиэтиленовым пакетом повезло больше после встречи с Месси, но Фарухи считает иначе. Последние 20 лет он отмечает выигрыш сборной Франции домашнего ЧМ как второй день рождения.
- Сейчас Зидан отдыхает после второго тренерского захода в «Реал». Роналду очень хочет видеть Зизу в «МЮ».
- Совсем скоро мы узнаем обладателя «Золотого» мяча. Зидан считает, что его должен получить Карим Бензема.
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