Новости об альбоме Оксимирона (или его отсутствии) способны пробуждать мертвецов. Вместо номерного релиза рэпер выпустил микстейп, чем разозлил своих фанатов и в частности футбольный клуб «Тосно».

Клуб из Ленинградской области расформировали в 2018 году. Каждый день с того момента в твиттере «Тосно» появляется запись с текстом «Сегодня ничего не произошло». Но 12 ноября, после выхода микстейпа Оксимирона «Смутное время», от имени клуба сообщили: «Ну, считай, сегодня ничего не произошло».

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Так владелец твиттер-аккаунта «Тосно» посмеялся над всеми, кто ждал первого за шесть лет полноценного альбома исполнителя. Оксимирон разогревал фанатов почти две недели: он совершил невероятный камбэк, рассказав в 10-минутном клипе историю конфликта с Ромой Жиганом, а затем выпустил еще два новых музыкальных видео. Поклонники ждали, что новый релиз появится на цифровых площадках в полночь с четверга на пятницу, но в 0:00 ничего не произошло, а утром артист опубликовал микстейп, где собраны все его старые куплеты с 2014-го по 2021 год – некоторые вышли даже раньше, чем предыдущий альбом «Горгород».

Оксимирон прислушался к пресс-службе сборной России по футболу, которая в комментариях к клипу «Цунами» на ютьюбе написала «Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» Окси не выпустил альбом не только в эти даты, а даже на следующий день после мощной игры с Кипром (6:0).

В национальной команде поблагодарили Мирона за такую щедрость: «Магия чисел. Россия забивает шесть мячей, Oxxxymiron впервые за шесть лет выпускает релиз. P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры».

Конфликт Оксимирона, Ромы Жигана и Schokk стартовал с лещей на коленях, а закончился боем в октагоне и длинным клипом. Полная история главного рэп-бифа – в нашем разборе.

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