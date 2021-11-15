Убийство, маскировка и блокада в иностранном посольстве – скорее составляющие шпионского боевика, чем реальной истории. Тем более, если речь идет о самом известном футболисте поколения, бразильце Пеле. Но в 1976 году с трехкратным чемпионом мира случилось ровно это – спортсмен прилетел в Нигерию в рамках рекламной компании и застрял в стране из-за военного переворота.

В эпицентре истории один из величайших игроков всех времен заперся в гостиничном номере вместе с легендарным теннисистом и на тот момент действующим чемпионом Уимблдона Артуром Эшем – звездные атлеты планировали побег из Лагоса, напряжение в котором нарастало несколько недель.

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Пеле и Эш оказались в африканской стране одновременно случайно. Бразилец приехал пиарить Pepsi и открывать детские футбольные школы, а Артур участвовал в первом теннисном турнире в истории государства. Отягчающим фактором стало перенасыщение американскими участниками соревнования: правительства США и Нигерии конфликтовали из-за ситуации в Анголе. Нигерийский истеблишмент поддерживал спонсируемое СССР Народное освободительное движение, и Штаты были не в восторге.

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Пеле в «Нью-Йорк Космос» Фото: Getty Images

Антиамериканский хейт касался и бразильца Пеле. Он тоже не был в безопасности: к тому моменту страйкер уже год гонял за «Нью-Йорк Космос», поэтому местные видели в нем союзника Соединенных Штатов и носителя западных ценностей. В последние месяцы перед переворотом у посольства США регулярно проходили агрессивные демонстрации, организаторы теннисного ивента и пресс-тура Пеле волновались за здоровье клиентов, но правительство гарантировало звездам безопасность.

Попытка государственного переворота была неизбежна и случилась 13 февраля. На четвертый игровой день теннисного турнира глава правительства Муртала Моххамед ехал в штаб армии, но попал в засаду группы солдат-повстанцев. Бунтовщиками руководил начальник корпуса физподготовки нигерийских военных подполковник Букар Димка, сразу после убийства лидера Нигерии он рванул в офис главной радиовещательной корпорации государства и объявил на всю страну о свержении правительства – Пеле и американские теннисисты слушали эфир в отеле Federal Palace.

Около трех часов дня вещание прекратилось: в столице развернулась борьба за власть. Правительственные войска подавили бунт, но Димка скрылся. В Нигерии начался семидневный траур по убитому Мурталу Мухаммеду. После трех дней тревожного ожидания теннисистам пришлось возобновить турнир: границы закрыли из-за облавы на Букара, в стране ввели комендантский час.

Игроков грозились не выпустить из Нигерии вообще, так что альтернатив не оставалось. Состав участников дополнительно накалял обстановку – в полуфиналах играли только американцы. Отель спортсменов считался вероятной целью потенциального нападения, поэтому селебам пришлось переехать. Пеле забаррикадировался в бразильском посольстве, где днями напролет проигрывался в карты.

Турнир возобновился ненадолго: во время полуфинала между Эшем и Джеффом Боровяком на корт выбежали военные и направили оружие на теннисистов. Игроков вывели с площадки и потребовали объяснений: солдатам не понравилось, что кто-то устраивает шоу посреди траура по погибшему лидеру. Правительство официально разрешило продолжить ивент, но парней с автоматами это не интересовало. Эш стоял с прижатым к спине дулом пистолета, а зрители бегом покидали трибуны – местные прекрасно знали уровень жестокости военных.

Хаос на матче стал последней каплей для игроков. По соглашению с правительством они могли покинуть страну по окончании турнира, финал которого должен был пройти в тот же день. Спортсмены пробились по охваченным хаосом улицам Лагоса, с боем вернули американские паспорта и сели на самолет до Рима – единственный рейс на вылет из страны за несколько дней.

Величайшего футболиста планеты на борту не было. Местный менеджер Pepsi обратился к послу США Дональду Исму с просьбой о билете на самолет в Италию для Пеле, но получил разрешение на вылет для клиента слишком поздно. Страйкеру пришлось задержаться в Нигерии еще на три дня, после чего границы страны открылись окончательно.

Но даже тогда покинуть африканское государство оказалось не так просто. Посла Бразилии не радовала перспектива того, что крупнейшая спортивная суперзвезда его страны на контракте с американским клубом будет разгуливать по Лагосу, пока в столице продолжатся жесть и хаос. Пеле организовали прикрытие.

Пеле в аэропорту Фото: Getty Images

Спортсмен замаскировался под пилота, чтобы незаметно и без инцидентов пробраться через город и запрыгнуть в самолет. В юности бразилец планировал зарабатывать на жизнь полетами, что придало сюжету дополнительную кинематографичность. Будущая легенда футбола отказался от мечты еще в детстве – по соседству с его домом случилась авиакатастрофа, и парень столкнулся лицом к лицу с трупом пилота.

К сожалению, о развязке истории ничего не известно, но ее можно без проблем дорисовать в воображении. Например, как Пеле пафосно надевает на голову фуражку, скупая слеза тянется по его щеке под очками-авиаторами, он с ноги открывает дверь посольства и со словами «сделаем это» выходит на улицу. Наверняка можно сказать одно – для футболиста все закончилось благополучно, и он в целости и сохранности добрался до США.

Пеле был ярким персонажем за пределами поля по многим причинам: кроме историй вроде африканского приключения бразильца в его биографии было бесконечное число любовных интриг.

Легенда не молодеет, и в последние годы его мучают разные болячки – что известно о здоровье трехкратного чемпиона мира.

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