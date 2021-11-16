16 ноября молодежная сборная России (U21) принимала команду Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2023. В сентябре эти команды сошлись на Пиренеях, и тогда «фурия роха» добилась легкой победы 4:1, а потому и в матче на «Арене Химки» считалась явным фаворитом. Но ноябрьская игра завершилась сенсацией.

Единственный мяч на 60-й минуте встречи забил нападающий «Динамо» и сборной России U21 Константин Тюкавин. Результативную передачу он получил от полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева. Российская сборная значительно превзошла соперника по ударам (19-6) и ударам в створ: на 7 попаданий хозяев в рамку испанцы ответили одним-единственным.

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Триумф в Химках принес России историческую первую победу над испанской молодежкой. Прежде русские юноши 7 раз пытали удачу, но лишь раз добились хотя бы ничьей – в товарищеской игре в апреле 2011 года.

Теперь команда Михаила Галактионова с 15 очками делит первое-второе места в отборочной группе С чемпионата Европы 2023 года. Испания опережает Россию по личке. В следующем матче отбора сборная России сыграет с Мальтой, а Испания встретится с Литвой. Обе игры пройдут 25 марта 2022 года.

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте в неудаче винит поле.

– Удалось ли вашим игрокам адаптироваться к погодным условиям, повлияло ли это как-то на игру?

– Было тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым. Мы играли с лучшим соперником в нашей группе.

– На сколько процентов от максимума игроки сборной Испании показали себя в сегодняшнем матче?

– Мы не смогли показать свой максимум. Точный процент я не назову. Мы оставили все силы на поле, сделали все, что смогли. Погода действительно сказалась на нас. Российская команда смогла гораздо лучше нас адаптироваться к условиям.

– Если бы вам удалось переиграть сегодняшний матч, что бы вы исправили, как бы справлялись с прессингом? Как показалось, у вас сегодня возникли большие проблемы с выходом из обороны.

– Российская сборная играла сильно. Они смотрелись отлично в обороне. Возможно, при других климатических условиях мы бы смогли сыграть по-другому. Я оцениваю игру и результат, не хочу думать о каких-то вымышленных переигровках.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой тоже прокомментировал победу молодежной команды:

– Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные – ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть, – сказал Мостовой по информации «Чемпионата».

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