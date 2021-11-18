Сами Хююпя, сборная Финляндии

Лучший защитник в истории своей страны 10 лет отыграл за «Ливерпуль» (318 матчей) и помог команде выиграть несколько значимых трофеев – Лигу чемпионов-2004/05 в легендарном финале с «Миланом», два Кубка Англии, Кубок УЕФА и дважды – Суперкубок Европы. Сами был важной частью «красных» и одним из лидеров обороны. То же самое и в сборной, но, к несчастью для финнов, усилий звездного защитника ни разу не хватило для попадания на чемпионат мира.

Ad

Сами Хююпя, сборная Финляндии Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Мойес творит магию в «Вест Хэме». Почему он провалился в «МЮ» 2 ЧАСА НАЗАД

Бернд Шустер, сборная ФРГ

Именитый полузащитник был одним из немногих, кто за клубную карьеру успел поиграть и за «Барселону», и за «Реал», и за «Атлетико». Однако причиной, по которой Бернд ни разу так и не съездил на ЧМ в составе сборной ФРГ, стал отнюдь не переезд из Каталонии в Мадрид. Шустер завершил международную карьеру уже в 24 года, а позднее объяснил это обстоятельство одним странным отказом.

«Однажды я без разрешения покинул «Барселону», потому что хотел сыграть в товарищеском матче против Бразилии. Клуб не разрешил мне поехать, потому что на следующий день у нас был матч с «Райо Вальекано», но я просто не мог пропустить ту игру [с Бразилией]. В итоге они согласились. Моя идея была сыграть всего 45 минут. После матча случилась вечеринка, но я не пошел, потому что мне нужно было рано вставать. И тогда все стало запутанным. В ту ночь мне сказали, что меня никогда не вызовут, потому что я этого не сделал. Я не пошел на вечеринку», – поведал Шустер.

Эрик Кантона, сборная Франции

Эрик Кантона, сборная Франции Фото: Getty Images

Один из ярчайших, но в то же время вспыльчивых нападающих в истории, осложнил себе карьеру в сборной в том числе из-за характера. Главный эпизод, из-за которого Эрика на год отстранили от команды, случился, когда Францией руководил Анри Мишель. «Я не буду играть за Францию, пока ее тренирует Анри Мишель. Больше о нем не говорите. Это выбор между мной и им. Пусть все знают, что я считаю его одним из наименее компетентных людей в мировом футболе. И я недалек от того, чтобы считать его мешком с дерьмом», – рассказал Кантона в автобиографии.

Эрик объяснил, что высказал тренеру все, что он о нем думает, когда Франция не попала на ЧМ-1990 и в квалификации не могла обыграть даже Кипр: «Меньше чем за два года Анри Мишель попробовал в своей команде 50 игроков. Мне казалось, что при комплектовании сборной он слишком часто позволял себе поддаваться влиянию комментирующей его действия спортивной прессы». Футболист и тренер поругались, и федерация сделала выбор в пользу Мишеля – Кантона на год был отлучен от сборной.

Но были же еще ЧМ-1994 и -1998, справедливо заметите вы. Да, но у Кантона в те годы тоже были причины не выступить на турнире. В 1994-м сборная Франции вновь не отобралась на мундиаль, а в 1998-м Эрику не нашлось места в заявке. На домашнем турнире вместо него зажег ставший лучшим игроком финала Зинедин Зидан.

Райан Гиггз, сборная Уэльса

Райан Гиггз, сборная Уэльса Фото: Getty Images

К несчастью для действующего главного тренера сборной Уэльса и человека, выигравшего 34 трофея с «Манчестер Юнайтед» (в том числе 13 титулов АПЛ), в годы его выступлений за национальную команду она была слишком слаба, чтобы пробиться на главный турнир четырехлетия.

Райан провел за сборную 64 матча и забил 12 мячей, но его стараний каждый раз оказывалось мало, чтобы Уэльс преодолел квалификацию. Ситуация не изменилась и после его ухода, хотя в 2021-м у «драконов» еще есть шансы отобраться на турнир в Катаре: как и Россия, весной Уэльс примет участие в стыковых матчах.

Джордж Веа, сборная Либерии

Веа – не только лицо спорта Либерии, но и лицо всей нации. В 2018-м бывший футболист выиграл президентские выборы и уже три года руководит страной. В бытность футболистом Джордж выступал за «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Монако», «Сити» и изо всех сил тащил сборную на международных турнирах, но, как и в случаях Гиггза с Хююпя, наличие одной звезды не спасало серую команду. За долгие годы выступлений Веа за команду она так ни разу не прошла отбор. Как и за всю свою историю.

Гарет Бэйл, сборная Уэльса

Гарет Бэйл, сборная Уэльса Фото: Getty Images

Звезда валлийского и европейского футбола и большой любитель гольфа тоже не почтил своим присутствием ни один чемпионат мира. Бэйл впервые вышел в составе сборной Уэльса на товарняк в мае 2006-го, но на ЧМ команда Джона Тошака не отобралась. Уэльс провалил и следующую попытку отбора, играя в группе со сборной России, а Бэйл отметился лишь одним ассистом. Как раз в матче против России, который валлийцы все-таки проиграли. Гарет тогда не забил пенальти Игорю Акинфееву. Отбор к ЧМ-2014 Бэйл начинал топом и всерьез думал о переходе из «Тоттенхэма» в «Реал».

Он улучшил индивидуальные показатели в национальной команде и впервые оформил за сборную дубль, но Уэльс дополз только пятым в группе с Бельгией, Хорватией, Сербией, Шотландией и Северной Македонией. Валлийцы не попали и в Россию-2018, хотя праймовый Бэйл начал отбор очень хорошо. Но потом Гарета свалили травмы, и последний решающий матч он смотрел с трибун. На турнир поехали сербы, а в стыки отправились ирландцы. Звездный валлиец сохраняет шансы на ЧМ-2022 в Катаре – команда квалифицировалась в стыковые матчи и попала в число сеяных при жеребьевке. Бэйл пропустил последний матч против Бельгии из-за травмы – без него партнеры вырвали ничью 1:1. По слухам, он планирует скорый уход из клубного футбола по окончании контракта с «Реалом», но намерен выступить на чемпионате мира в случае квалификационного успеха.

Эдуард Стрельцов, сборная СССР

Легенда советского футбола всю карьеру провел в «Торпедо» и надевал футболку другой команды в исключительных случаях – когда выступал за сборную СССР. В главной команде Эдуард числился с 1955-го по 1968-й и теоретически мог поехать на мундиаль 1958-го, 1962-го и 1966-го, когда сборная добиралась минимум до 1/4. Но в судьбу игрока вмешалась история с изнасилованием и тюремный срок – Стрельцов получил 12 лет за решеткой и запрет на выступление за сборную.

Андрей Аршавин, сборная России

Андрей Аршавин, сборная России Фото: Getty Images

Многолетний капитан сборной России и бронзовый призер Евро-2008 так и не доехал до чемпионата мира. Аршавину было 20 лет, когда он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против белорусов – игра проводилась в рамках подготовки к ЧМ-2002. Андрей входил в расширенную заявку Олега Романцева, но не попал в итоговый список. Два следующих чемпионата мира Россия пропустила: Германию-2006 – после эпичного отлета в стыковых матчах от Португалии (кто не помнит легендарные 1:7?), ЮАР-2010 – после трагических стыков в Мариборе.

Аршавин был капитаном, лицом и бомбардиром той команды, а когда сборная Фабио Капелло все-таки вышла на чемпионат мира 2014 года, не поехал на турнир. Свой последний матч за национальную команду он сыграл в 2012-м и был враждебно встречен московскими зрителями – болельщики помнили о крылатой фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы», брошенной после неудачи на Евро-2012. «Я вызвал Аршавина на первый матч российской сборной под моим началом. Но болельщики его освистали, и я решил Андрея больше не приглашать», – объяснил Капелло. Форвард тогда играл за лондонский «Арсенал».

Перед домашним для России ЧМ-2018 появились слухи, что выступающий за казахстанский «Кайрат» Аршавин получит шанс сыграть на главном футбольном турнире, но Станислав Черчесов все опроверг. «Мы приняли решение, что у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Убежден, что Андрей пригодился бы команде, если бы ему было лет на 10 меньше», – коуч был в своем стиле жесток, но честен.

На ЧМ в Катаре не поедут Холанн, Пьянич и еще несколько звездных игроков. Рассказали о них главное

Чемпионат Испании Алвес вернулся искупить грехи. Почему он вообще уходил из «Барсы»? 5 ЧАСОВ НАЗАД