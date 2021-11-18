Клубный футбол возвращается! Международная пауза на матчи национальных сборных наконец закончилась, и в ближайшую неделю нас ждет целая россыпь увлекательных матчей в чемпионатах и еврокубках. Рассказываем, на какие вывески стоит обратить особенное внимание.

19 ноября

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«Зенит» – «Нижний Новгород», 15-й тур РПЛ

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Где смотреть: «Матч! Премьер»

Александр Кержаков во главе команды «Нижний Новгород» Фото: Getty Images

Легенда «Зенита» Александр Кержаков возвращается в Санкт-Петербург с «Нижним Новгородом». В дебютном сезоне в РПЛ команда Кержакова дерзко обходится с фаворитами на выезде: уже обыграли «Спартак» и «Динамо» в Москве, а также «Рубин» в Казани.

Последние 7 матчей «Зенита» во всех турнирах – 2 победы, ничья и 4 поражения. Поэтому нет уверенности, что победитель в этом противостоянии известен заранее.

20 ноября

«Краснодар» – «Спартак», 15-й тур РПЛ

Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч! Премьер»

Вандерсон, «Спартак» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Последняя очная встреча команд в марте 2021-го закончилась разгромом «быков» в Москве – 6:1. Безвыигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах составляет уже 3 матча. Но «Спартак» не может победить еще дольше – 6 игр подряд.

Три последних матча красно-белых закончились с одинаковым результатом 1:1 – остается только догадываться, какой счет будет зафиксирован на арене «Краснодар».

«Лестер» – «Челси», 12-й тур АПЛ

Где смотреть: Okko Спорт

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

В минувшем туре лидеры АПЛ потеряли очки впервые с 28 августа. Допустить осечку в игре с «Лестером» никак нельзя – в таком случае «Сити» приблизится к «Челси» на расстоянии одного очка или вовсе сравняется.

«Лисы» не могут победить в чемпионате Англии на протяжении двух туров подряд и упали уже на 12-е место в таблице. Победа может подбросить «Лестер» сразу в топ-8.

«Ливерпуль» – «Арсенал», 12-й тур АПЛ

Где смотреть: Okko Спорт

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Матч четвертой и пятой команд АПЛ-2021/22. В последнем туре «красные» сенсационно сгорели «Вест Хэму» в гостях и потерпели первое поражение в сезоне. «Арсенал» же нащупал победную поступь и начал доминировать не только на словах, но и на деле – лондонцы не проигрывают уже 8 матчей подряд. Победа может открыть одной из команд путь в топ-3.

«Барселона» – «Эспаньол», 14-й тур Ла Лиги

Где смотреть: Okko Спорт

Хави Фото: Getty Images

Первый матч Хави на посту главного тренера «Барсы» – и сразу каталонское дерби! Жаль, в этом матче невозможен камбэк другой легенды – бразильский защитник Дани Алвес сможет выйти на поле только в январе. Но и без него у «Барсы» вряд ли возникнут проблемы: в последний раз «Эспаньол» побеждал в дерби в рамках Ла Лиги в феврале 2009-го. Кажется, это идеальный матч для дебюта Хави на «Камп Ноу».

«Лацио» – «Ювентус», 13-й тур Серии А

Где смотреть: «Матч ТВ»

Адриен Рабьо, «Ювентус» Фото: Getty Images

Удивительная ситуация, но накануне очного матча римляне находятся в таблице выше «Юве». В случае победы в гостях туринский клуб сравняется с «Лацио» по очкам и вплотную приблизится к топ-5, но у Маурицио Сарри наверняка серьезный настрой на встречу с бывшей командой. Победить на Олимпийском стадионе «Ювентусу» будет непросто.

«Фиорентина» – «Милан», 13-й тур Серии А

Где смотреть: «Матч! Футбол 1»

Златан Ибрагимович, «Милан» Фото: Getty Images

Этот матч мог подарить нам дуэль великих форвардов Кокорин – Ибрагимович, но россиянин по-прежнему не готов. Это означает, что на «Артемио Франки» у миланцев будет шанс. Команда Стефано Пиоли имеет одинаковое количество очков с «Наполи», поэтому в случае победы и осечки неаполитанцев может возглавить таблицу.

21 ноября

«Манчестер Сити» – «Эвертон», 12-й тур АПЛ

Где смотреть: Okko Спорт

«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

У Рафы Бенитеса большие проблемы в «Эвертоне»: ливерпульцы не выигрывают уже 5 матчей подряд и опустились на 11-е место в таблице. Дела «Сити» напротив налаживаются после осечек в Кубке Лиги и чемпионате обыграли «Брюгге» в ЛЧ и «МЮ» в дерби. Победа поможет закрепиться на втором месте АПЛ, а в случае потери очков «Челси» – приблизиться к лидеру.

«Интер» – «Наполи», 13-й тур Серии А

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«Интер» Фото: Getty Images

Действующий чемпион Серии А принимает лидера таблицы и команду, которая еще не потерпела ни одного поражения. Банда Симоне Индзаги не поднимется выше третьего места даже в случае победы. Зато может сильно помочь другому миланскому клубу и вывести его в лидеры чемпионата Италии.

23 ноября

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» – «Вильярреал» Фото: Imago

Очный матч лидеров группы F: у обоих клубов по 7 очков, но манкуниацы лидируют по дополнительным показателям. Игра на «Олд Траффорд» для команды Унаи Эмери закончилась обидным поражением из-за гола Криштиану Роналду на пятой компенсированной минуте – теперь у «Вильярреала» будет отличный шанс отомстить. Тем более в нынешнем сезоне «МЮ» еще не побеждал на выезде: поражение от «Янг Бойз» и ничья с «Аталантой».

«Челси» – «Ювентус», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

«Ювентус» – «Челси» Фото: Getty Images

Матч, который может окончательно отцепить «Зенит» от борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. Правда, «Челси» и «Ювентус» вряд ли будут мыслить такими категориями: домашняя победа вернет лондонцам шансы на выход в 1/8 финала с первого места. Туринцы же наверняка мечтают обезопасить себя от любых притязаний «Челси» на лидерство в группе Н.

«Барселона» – «Бенфика», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

«Бенфика» – «Барселона» Фото: Getty Images

Вслед за дебютом в Ла Лиге Хави предстоит впервые вывести «Барсу» на матч Лиги чемпионов в качестве тренера. Ужасный старт с двумя поражениями со счетом 0:6 поставил под сомнение шансы каталонцев на плей-офф. Но победа на «Камп Ноу» откроет блаугране дорогу в 1/8 финала за тур до конца группового этапа. И заодно можно поквитаться за 0:3 в Лиссабоне.

«Мальмё» – «Зенит», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Важнейший матч команды Сергея Семака за еврокубковую весну. Формально «Зенит» сохраняет шансы даже на плей-офф Лиги чемпионов, но они выглядят слишком теоретическими: букмекеры даже не принимают ставки на то, что питерцы выйдут из группы. А вот успех в Швеции фактически откроет «Зениту» дорогу в Лигу Европы.

24 ноября

«Манчестер Сити» – «ПСЖ», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

Лионель Месси ложится под стенку перед штрафным ударом в матче «ПСЖ» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Команда Пепа Гвардиолы проиграла в Париже, но успех в двухматчевой дуэли с «Брюгге» открыл дорогу к первому месту группы А. Для «ПСЖ» игра на «Этихаде» станет не только реваншем за поражение в полуфинале ЛЧ-2020/21, но и ответит на вопрос: была ли победа во втором туре случайностью.

«Шериф» – «Реал», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

«Реал» – «Шериф» Фото: Getty Images

Клуб из Тирасполя подарил главную сенсацию нынешнего турнира, грохнув «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» во втором туре. Мадридцы явно едут в Молдову с намерением отомстить дерзкому дебютанту. Но «Шерифу» тоже есть, что терять: победа не только гарантирует путевку в Лигу Европы, но даже вернет шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» – «Наполи», 5-й тур группового этапа Лиги Европы

Куинси Промес забивает в матче Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

Неаполитанцы еще ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне Серии А, зато в Лиге Европы им однажды напомнили о том, что такое поражение – и сделал это «Спартак». Правда, на этом успехи красно-белых закончились: 2 поражения от «Лестера» отбросили «Спартак» на последнее место в таблице. Победа на «Открытие Арене» вернет москвичам шансы на плей-офф.

25 ноября

«Локомотив» – «Лацио», 5-й тур группового этапа Лиги Европыа

Даниил Куликов, Станислав Магкеев и Александр Сильянов, «Локомотив» Фото: Getty Images

Железнодорожники плотно осели на 4-м месте группы Е, но победа над «Лацио» позволит оттолкнуться от дна и сравняться с римлянами по очкам. А в последнем туре с «Марселем» и за плей-офф побороться можно.

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