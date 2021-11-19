2015 год. Жаркая Греция – средняя температура 35 градусов, играть в футбол в таких условиях мучительно. Но надо – особенно грекам, ведь они хозяева турнира и выиграть домашний Евро – это дело чести. До трофея всего один шаг, нужно лишь обыграть Россию и проявить себя в финале, но русские против. Один за одним за полчаса в ворота Константиноса Коцариса влетают четыре мяча. Дублем отметился защитник Никита Чернов, еще по голу на счету Рамиля Шейдаева и Алексея Гасилина. Русские вышли в финал, но там проиграли испанцам – отличились Борха Майораль и Науэль Лейва.

Что общего у всех этих команд и футболистов? Во-первых, возраст – Евро-2015 был юношеским, для футболистов до 19 лет, так что большинству участников было не больше 20. Во-вторых, судьба – например, все перечисленные выше игроки так и остались на задворках футбольной истории. Никита Чернов не пробился в заявку ЦСКА (колесил по ФНЛ), Рамиль Шейдаев спустя шесть лет после финала играет в Азербайджане, Гасилин выступает за «Ленинградец». Антон Митрюшкин, которому забили Майораль и Науэль, сейчас во втором немецком дивизионе иногда выходит за «Динамо» из Дрездена.

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Алексей Гасилин (фото: оф. сайт «Зенита») Фото: From Official Website

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Испанцы, добывшие славу для страны на том турнире, тоже в футболе не устроились – Майораль не зацепился в «Реале» и уже два года полирует лавку в аренде у «Ромы», а Науэль не заиграл даже в «Олимпиакосе».

Это удивительная драма, череда совпадений или просто естественный ход вещей? Как бы ни хотелось романтикам, но именно третье – и по этой причине на все настоящие и будущие молодежные сборные можно смотреть сквозь пальцы. Или не смотреть вовсе – ведь это квазикоманды для квазитурниров.

Правило Хамеса Родригеса неофициальное, но работает. И не просто так

В 2014 году в Бразилии родился новый герой – Хамес Родригес. Дриблинг, отличный удар, «лучший бомбардир ЧМ-2014» в биографии и статус иконы в Колумбии. Готовый клиент для «Реала» и Фло Переса. «Монако» получил 80 миллионов евро, а Мадрид – «десятку» и несколько миллионов болельщиков.

Вот только всего через два года Хамес затух. Нет, он прилично забил и много ассистировал – но просто не подходил. Почти никому. Да еще и оказался на редкость капризным, воюя с тренерами через прессу и Twitch. Как печальный итог – некогда настоящий топ уже в 30 лет оказался в чемпионате Катара, за семь лет с чемпионата мира не проведя и 200 матчей в Европе.

Хамес Родригес («Реал Мадрид») Фото: Getty Images

Родригес стал отличным уроком Пересу и всему коммьюнити – после крупных международных турниров покупать игроков нельзя. По простой причине: любое национальное соревнование – это другая вселенная. Там – патриотизм, футболисты зачастую играют бесплатно за герб на груди, за страну; там у любого видного игрока больше шанс стать примой внутри команды; в конце концов, тренеры ведут себя иначе – краткосрочные задачи вносят изменения в подготовку. Короче говоря, на крупных турнирах совершенно другая среда, температура, условия – все это формирует (или деформирует) новых игроков.

Покладистый, но одновременно сильный и готовый умереть за сборную Хамес (сборная отвечала ему тем же) перешел в «Реал», где ему и не светило быть первым в эпоху ВВС. А для Родригеса быть не первым и не быть иконой – обидно, да и терпеть все это нет никакого резона. Национальные турниры – это другой мир, а есть ведь и молодежные соревнования, более искаженная часть этого мира. Можно даже сказать, что U-турниры – своеобразные дворовые чемпионаты; там ведь тоже в ограниченных и даже закрытых условиях есть свои лионели месси, топовые бомбардиры, непроходимые защитники и настоящие капитаны. Вот только все это исключительно в рамках данных соревнований.

Из молодежки нет пути в топ-клубы. Почти нет

Тезисы легко подтверждаются статистикой. Разумеется, точно не все игроки молодежных сборных (в особенности U-19 и старше) безнадежны. Это не так. Будущие звезды тоже зажигали на Евро и чемпионатах мира, пускай и в качестве исключения. Давайте кратко пробежимся по прошедшим 10 годам.

Чемпионат Европы до 19 лет:

2010: лучший бомбардир – Даниэль Пачеко, лучший игрок – Гаэль Какута.

2011: Альваро Мората, Алекс Фернандес.

2012: Хесе, Жерар Деулофеу.

2013: Гратас Сиргедас, Александар Митрович.

2014: Дэви Зельке.

2015: Борха Майораль, Марко Асенсио.

2016: Жан-Кевин Огюстен.

2017: Бен Бреретон, Мэйсон Маунт.

2018: Франсишку Тринкан.

2019: Гонсалу Рамуш.

Чемпионат мира до 19 лет:

2011: Альваро Васкес, Энрике.

2013: Абенезер Асифуа, Поль Погба.

2015: Бенце Нерво, Адама Траоре.

2017: Риккардо Орсолини, Доминик Соланке.

2019: Эрлинг Холанн, Ли Кан Ин.

Итого у нас 15 турниров за 10 лет, но много ли там звезд зажглось? Марко Асенсио, Мэйсон Маунт, Поль Погба и Эрлинг Холанн. И даже напротив них можно ставить звездочку, ведь тот же Погба до того, как стать лучшим на ЮЧМ-2013, уже дебютировал за основную сборную Франции, а Холанна похитили прямо из молодежки сразу после турнира – правда, он уже успел перерасти норвежский чемпионат, взять золотой дубль с «Зальцбургом» и стать игроком года в Австрии…

Эрлинг Холанн, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Но список выше – это те, кто играл на турнирах. А вот другие имена: Хакан Чалханоглу, Мемфис Депай, Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Кингсли Коман, Тимо Вернер. Эти ребята тоже могли бы сверкнуть на молодежных Евро и ЧМ, но не свезло – их уже вызвали в основу. Арсен Захарян, кстати, из той же компании – на молодежный Евро футболист «Динамо» поехал в качестве исключения, очень быстро став важным игроком для Валерия Карпина и основной сборной.

В этом и кроется суть – реально крутые игроки не прячутся в молодежных сборных и не расцветут вот-вот. Настоящие топчики, как правило, в U-командах оказываются случайно или временно, потому что их сразу вводят в главную команду страны. Поэтому смотреть на молодежные команды как на клад будущих легенд немного наивно – тренеры не слепы (чаще всего), и такие игроки времени со сверстниками не теряют. Получается такая ситуация – юниорские турниры играют футболисты, которые недостаточно хороши для основы.

У России уже были победы важнее, чем над Испанией. Все закончилось печально

16 ноября русская U-21 победила сверстников из Испании. Победила красиво, пусть и со счетом 1:0, и сразу же привела всех в восторг. Сопровождалось это брутальной репликой Наиля Умярова: «Мы сразу после первого матча (1:4) договорились, дали слово, что в Москве у них не будет шансов, чтобы все силы отдать, чтобы на каждом сантиметре поля выгрызать».

На контрасте с безвольным поражением основной сборной и психологическими самокопаниями Карпина выглядело круто, и болельщики ожидаемо восхитились. Иногда в комментариях и медиа даже встречались призывы отправить молодых вместо основы в стыки – характера больше, с психологией нет проблем.

Наиль Умяров, молодежная сборная России Фото: Getty Images

И ведь это всего лишь победа над Испанией. Над Испанией без Гави, Педри, Ансу Фати – без лучших представителей поколения, давно заигранных в основе. А ведь когда-то русская молодежная сборная до 17 лет дважды побеждала на Евро своего возраста – должно быть, их впереди ожидало великое будущее, раз уж за победу над Испанией надо отправлять на ЧМ?

На самом деле нет. Команда Игоря Колыванова, бравшая Евро-2006, в полном составе провалилась в большом футболе. Александр Прудников, лучший русский бомбардир того турнира, еле-еле сыграл 100 матчей на профессиональном уровне. Следом за ним в списке бомбардиров шли Игорь Горбатенко и Александр Коротаев. Первый обрел покой лишь в тульском «Арсенале», а второй и вовсе на высоком уровне не заиграл. Ну и в качестве штриха – все трое ни разу за основную сборную не сыграли.

Была еще громкая победа – на Евро-2013. Там состав уже более внушительный, но даже с ним у большинства игроков главный хайлайт в карьере – именно этот евротрофей. Больше повезло только Александру Головину, Дмитрию Баринову, Рифату Жемалетдинову, Александру Зуеву и Антону Митрюшкину. И то, реально высококлассным футболистом стал один Головин; Баринов и Жемалетдинов – игроки пока скорее внутреннего пользования, а Зуев и Митрюшкин вряд ли могут назвать карьеру успешной.

Итак, если за две победы на крупных международных турнирах в топ-футболиста переродился только один Головин, то стоит ли с такой надеждой смотреть на тех, кто сейчас играет во всяких U-командах? Ответ очевиден.

Клубы собирают янгстеров лучше и быстрее сборных

Именно так – все игроки для сборных так или иначе выросли не из молодежек, эта вертикаль не работает нигде. Лучшие игроки растут в клубах, и этому есть десятки или даже сотни примеров, уже описанные выше.

Взять того же Холанна – он молод и так быстро прогрессирует, что к тому моменту, когда, казалось бы, он должен был «подавать надежды» в молодежке, Эрлинг уже порвал норвежский и австрийский чемпионаты и логично переехал в основную сборную, а следом и в «Боруссию». Нужно ли ему было зажечь на андер-уровне, чтобы стать топом?

Или Джейдон Санчо – парень выжигал в «Боруссии» и логично поехал на Евро с основной сборной. Мог бы по возрасту еще побегать против сверстников, наверняка стал бы одним из лучших, но ему уже ни к чему.

Джейдон Санчо, Англия – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

И таких игроков – большинство. Джанлуиджи Доннарумма, Альфонсо Дэвис, Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Ферран Торрес, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Мэйсон Гринвуд – они могли разрывать юношеские соревнования, но вместо этого выигрывают Евро, АПЛ, Лигу чемпионов, получают похвалу топ-тренеров и стоят десятки и сотни миллионов евро. U-команды для них лишние.

Можно гордиться, что с Испанией команда сыграла на ноль и ничего не дала создать сопернику – но сыграла бы Россия так же, будь у испанцев Фати и Педри? Здесь и кроется суть – один усеченный состав из «тех, кто остался» побеждает другой такой же – а тем временем, лучшие уже в основе.

Сборные U будут показательны только тогда, когда в основных сборных введут обязательный возрастной ценз. Если игроки до 21 года будут играть только против сверстников, невзирая на уровень игры – тогда можно будет увидеть истинный уровень, кто и что из себя представляет в полных составах против настоящих топов. Но этого пока нет, да и вряд ли будет – а значит, искать спрятанные таланты и надежду в молодежке бесполезно. Эти вещи в футболе вообще трудно спрятать.

Чуть подробнее о победе российской молодежки можно прочитать тут.

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