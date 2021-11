Кажется, футбол остановился на пороге нового Уотергейтского скандала. В роли расследователей Washington Post выступил Ромен Молина – 30-летний журналист, который раздал в твиттере серию немыслимых инсайдов о скандалах на сексуальной почве и вредных привычках игроков.

Раньше Молина копал под футбольные федерации Франции и Гаити

Молина – спортивный журналист-расследователь, чьи тексты выходили на The Guardian, BBC и The New York Times. Еще Ромен помогал с биографиями Унаи Эмери и Эдинсону Кавани.

Главные работы в карьере Молины – расследования о сексуальных скандалах. В апреле 2020-го журналист рассказал о преступлениях Ива Жан-Барта, президента футбольной ассоциации Гаити, который склонял молодых спортсменок к половым актам. Инструментом давления оказывалось место в тренировочном центре ФИФА. Представительница чиновника расхаживала по девушкам и внушала, что их могут выдворить из заведения, а единственный путь к спасению лежит через функционера.

По информации Молины, в 2018-м Жан-Барт лишил девственности 17-летнюю спортсменку – позднее футболистке пришлось сделать аборт. Положением Ива пользовались друзья, которые также посягали на девушек из тренировочного центра. ФИФА то ли не знала, то ли закрывала глаза на преступления.

В октябре 2020-го Молина напал на французскую федерацию футбола. Журналист утверждал: победа мужской сборной на ЧМ-2018 прикрыла бардак в организации.

Согласно инсайдам Молины, финансовый директор федерации Марк Варен домогался женщины-коллеги на вечеринке по итогам ЧМ-2018. Внутреннее расследование вскрыло проблемы работника с алкоголем. Несмотря на скандал, экономист остался в организации. Спустя полгода Варен разошелся на рождественском ивенте, где нецензурно обругал коллег. За несколько лет до инцидента с финансистом ФФФ устроила вечеринку в «Клерфонтене». Поздней ночью двое работников федерации вломились в женские апартаменты с бутылкой шампанского.

В 2020-м глава французского футбола Ноэль Ле Гре заказал исследование, чтобы понять причины внутреннего хаоса. Ранее чиновник игнорировал рабочий беспорядок, а на планерках призывал «лучше работать в коллективе».

Свежие инсайды Молины: защитник «Реала» избил девушку, игроки «ПСЖ» обожали кальяны

В 2021-м Молина раздал гигантский инсайд. Общие черты сохранились – обновились герои. Главное:

Однажды защитник «Реала» Ферлан Менди ударил, пнул и силой уложил на пол женщину, после чего продемонстрировал ей половой орган. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. «Лион» скрыл поступок игрока, чтобы в 2019-м продать его в «Мадрид».

Футболисты «Арсенала» часто пользуются веселящим газом. Пример – вечеринка по поводу дня рождения одного из игроков, которая прошла в Париже.

Раньше игроки «ПСЖ» возили на выезды личные кальяны. Главным курильщиком в составе был Блез Матюиди.

Свыше 400 футболистов АПЛ, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 подверглись изнасилованиям в детстве. Часть игроков получила физические травмы.

Один из клубов Лиги 1 скрыл скандал на почве педофилии. Пострадавший игрок оказался иностранцем – футболиста попросту вернули на родину.

Меган Рапино, звезда женской сборной США по футболу и социальная активистка, закрыла глаза на преступления в Гаити, которые Молина раскопал в 2020-м. Ромен заверяет: чемпионку мира интересуют деньги, а не состояние юных спортсменок.

Можно ли доверять инсайдам Молины?

Проверить информацию от Ромена не получится: журналист выступил первоисточником, коллеги вряд ли опровергнут или подтвердят свежие данные. Репутация Молины неоднозначна. С одной стороны, после гаитянского расследования Ромена за Жан-Барта взялась ФИФА, которая на всю жизнь отстранила чиновника от футбольной работы и вышла на других преступников из окружения менеджера. С другой, давняя аудитория журналиста помнит и о лживых инсайдах.

Один из пользователей Reddit представился человеком, который следит за Молиной со времен регулярных стримов на ютьюбе – журналист покорял платформу в 2020-м. «Ромен может подать шутку в форме настоящего инсайда или заикнуться о находке, а после – отправить за продолжением в будущую книгу. Молина чередует качественную информацию с откровенным дерьмом», – поделился подписчик.

Возможно, зрителем Ромена представился человек из пострадавшего клуба. Правдивы ли инсайды француза, непонятно. Продолжение Молина отложил до весны.

А Молина забыл о другом скандале. Главный герой – Квинси Промес, которого официально обвинили в покушении на убийство

