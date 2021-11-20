Англия: «Уотфорд» приблизил увольнение Сульшера
Голы: Д. Кинг 28', И. Сарр 44', Д. Ван де Бек 50', E. Деннис 90', Ж. Педро 90'
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Уле-Гуннар Сульшер неудачно съездил в гости на «Викаридж Роуд». Игроки Клаудио Раньери получили возможность открыть счет уже на 7-й минуте встречи. Мактоминей свалился на Кинга в штрафной и привез пенальти в ворота Де Хеа. Испанец справился с ударом Сарра, но на добивании сыграл Кико и воткнул мяч в сетку. Судья посмотрел ВАР, определил, что защитник «Уотфорда» забежал в штрафную до удара и заставил перебить пенальти. Но Де Хеа потащил и со второй попытки.
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Но «Уотфорд» все равно забил четыре. На 69-й арбитр удалил с поля Магуайра, который жестко подкатился под противника и заработал вторую желтую. Харри провел за манкунианцев 121 матч – это его первое удаление за всю карьеру в «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» проиграл пять из семи последних матчей в АПЛ и победил лишь раз. Причем это поражение стало для «дьяволов» самым разгромным с 1989 года от команды, повышенной из Чемпионшипа. Во всех соревнованиях «Юнайтед» пропустил 29 мячей. Даже Криштиану Роналду не спас катастрофическую ситуацию. У португальца лишь один забитый мяч в семи играх чемпионата Англии. Теперь будущее Сульшера в «МЮ» под большим вопросом.
Давид Де Хеа
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- Стивен Джеррард вернулся в английскую Премьер-лигу. У руля «Астон Виллы» Стиви Джи стартовал с уверенной победы. Бирмингемцы прервали серию поражений, обыграв дома «Брайтон» со счетом 2:0.
- «Челси» в гостях разгромил «Лестер» – 3:0. Даже без Ромелу Лукаку команда Томаса Тухеля продолжает уверенно побеждать. «Синие» забили семь мячей, однако арбитр засчитал только три. На 13-й минуте Рюдигер после подачи с углового вколотил мяч в ворота. Антонио любит забивать «Лестеру»: ровно половину от общего количества всех голов в чемпионате Англии (8) немец забросил именно «лисам». А «Лестер» больше всех в этом сезоне АПЛ пропустил со стандартов – этот мяч стал уже восьмым для игроков Роджерса.
- «Ливерпуль» продолжил разгромную серию против «Арсенала» – укатал гостей со счетом 4:0. Уже шесть домашних матчей подряд «красные» побеждают «канониров», забивая не менее трех голов в каждой встрече. Более продолжительная серия состояла из семи матчей и длилась с сентября 1981 по январь 1988 года. Жота снова отличился в игре против «Арсенала» и забил свой пятый мяч в ворота лондонской команды. Ни одной команде английской Премьер-лиги Диогу не забивал больше, чем «канонирам».
Главные тренеры тоже добавили огня противостоянию: Клопп и Артета чуть не подрались: коучей растащили помощники, но те успели наговорить друг другу неприятных вещей.
Испания: Хави стартовал в «Барсе» уверенной победой
Голы: М. Депай 48' (П)
Хави продолжил славную традицию каталонских тренеров – позволил 17-летнему воспитаннику «Барселоны» Илиасу Ахомачу дебютировать за первую команду. На поле появилось сразу восемь кантерано «сине-гранатовых», что особенно понравилось болельщикам «Барсы». Уже в первой половине матча каталонцы нанесли 11 ударов по воротам «Эспаньола» (четыре из них в створ). Это лучший результат в текущем сезоне во всех соревнованиях.
Хави
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Мадридский «Атлетико» в домашнем матче с трудом одолел «Осасуну». Только против «Алавеса» в июне прошлого года «индейцы» завершили первый тайм с большим количеством ударов без гола (восемь). А сегодня мадридцы ушли на перерыв, безрезультатно ударив по воротам шесть раз. Более того единственный мяч во всем противостоянии забил Фелипе на 87-й минуте матча.
Италия: «Аталанта» без Миранчука разделалась со «Специей»
«Аталанта» поиздевалась над «Специей», несмотря на то, что дважды пропустила. Матч стал очередным перфомансом Марио Пашалича, который продолжает улучшать статистику среди полузащитников топ-5 лиг. Марио отличался полезными действиями 6 раз (3 гола и 3 передачи), больше, чем любой полузащитник Европы с октября 2021 года. «Аталанта» впервые после сезона-2016/17 набрала 25 очков после 13 матчей. Алексей Миранчук просидел в запасе весь матч и со стороны наблюдал, как бергамаски разнесли «Специю» – 5:2.
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А еще в Италии:
- Туринский «Ювентус» погостил у «Лацио» и увез уверенную победу с «Олимпийского стадиона» – 2:о. «Бьянконери» в этом матче забивали исключительно с пенальти. Оба мяча вонзил защитник «Юве» Бонуччи. Леонардо оформил первый дубль в карьере и стал лучшим бомбардиром десятилетия среди защитников серии А.
- «Милан» сенсационно влетел «Фиорентине». Совершенно не ладилось у гостей в атаке, а вот «фиалки» успешно реализовали моменты и уверенно довели счет до разгромного. Риккардо Сапонара забил четвертый мяч против «Милана» в Серии А: в два раза больше, чем любой другой команде чемпионата Италии. А Душан Влахович сравнялся с Куртом Хамрином как игрок, забивший больше всего в серии А за «Фиорентину» за один календарный год – 27. Златан в конце бросился спасать «россонери» и стал самым возрастным игроком, который забивал дубль в Серии А (40 лет и 48 дней). Однако даже два мяча шведа и автогол «фиалок» не спасли ситуацию – 4:3, победа «Фиорентины».
Германия: Ройс вырвал победу для «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1, а решающий мяч забил Марко Ройс на 85-й минуте. Впервые в истории клуба «желто-черные» выиграли семь домашних игр в одном сезоне Бундеслиги. Гонка за лидерство в Бундеслиге обостряется. «Боруссия» занимает вторую строчку в таблице, набрав 27 очков. На первой – «Бавария», у нее 28 баллов.
Марко Ройс
Фото: Getty Images
Франция: удаление Наваса, дебютный гол Месси
«Пари Сен-Жермен» в меньшинстве обыграл «Нант» – 3:1. Самый быстрый гол в карьере забил Килиан Мбаппе спустя одну минуту и 41 секунду. На 65-й минуте арбитр удалил Кейлора Наваса: голкипер вышел из ворот и снес Людовика Бласа. После удаления «Нант» забил дважды, второй раз – в свои. А на 87-й минуте Лионель Месси увеличил отрыв в счете и забил дебютный мяч в Лиге 1. Месси стал 17-м игроком из Аргентины, забивавшим за «ПСЖ». Для этого Лео понадобилось 19 ударов по воротам соперника.
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