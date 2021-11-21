Шевченко продолжает дебюты выходного дня.

Анлия: Стерлинг опозорился, но потом исправился

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Голы: Стерлинг 44', Родри 55', Бернарду Силва 86'

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«Ман Сити» принимал у себя «Эвертон». Пеп Гвардиола пребывал в хорошем настроении – две недели назад он пнул напоследок Сульшера, и явно был настроен так поступить и с Бенитесом. В принципе, получилось – в первом тайме «горожане» не давали гостям потрогать мяч (владение 80 на 20), но «Эвертон» хорошо оборонялся – а в нужный момент спасал Джордан Пикфорд.

Так бы и продолжалось, «Сити» вместе с игроками шел бы на рекорд по всем возможным ТТД, но развлечь публику решил Рахим Стерлинг. Ближе к концу первого тайма нападающий (к слову, матч против «ирисок» стал для него трехсотым в АПЛ) настолько откровенно нырнул в штрафной, что тут же в топ английского твиттера вырвался хэштег «Sterling Dive». Судья тоже разглядел симуляцию, пенальти не дал – Рахим еще некоторое время пытался спорить, но контакта с защитником у него действительно не было никакого.

Рахим Стерлинг Фото: Getty Images

Долго Стерлинг не грустил – забил в первом же тайме с гениальной передачи Жоау Канселу (уже шестой его ассист в сезоне). А во второй половине игры дело доделали Родри и Бернарду Силва – итоговый счет 3:0, а «Сити» в стартовых 12 турах пропустил всего шесть мячей – второй лучший результат в эпоху Гвардиолы. В прошлый раз такая защита закончилась чемпионством.

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» не забивает часами. И ладно не забивает – не бьет в створ. Шесть таймов подряд, а это 4,5 часа, «шпоры» не били в створ ворот. И даже приход Антонио Конте не смог это сразу же исправить. Но в матче против «Лидса», наконец, удалось не только ударить, но и дважды забить – этого хватило для победы над Бьелсой, одновременно – первой победы при Конте и первой с 17 октября в АПЛ. Теперь «шпоры» на седьмом месте – совсем чуть-чуть до еврокубков.

Испания: «Реал» на первом месте

Голы: Суарес 34' — Асенсио 19', Начо 25', Жуниор 56', Менди 76'

«Реал Мадрид» под руководством Карло Анчелотти приехал в гости к «Гранаде». В принципе, тут изначально было многое ясно – хозяева претендовали на вылет и пропускали почти больше всех в лиге, но красноречивее была серия «Реала» и «Гранады». Клуб из Мадрида побеждал андалусийцев 12 матчей подряд (почти самая длинная серия в истории королевского клуба), забил 40 мячей – в общем, ожидалась крупная победа.

Винисиус Фото: Getty Images

Она и случилась. Два гола сделал Тони Кроос своими ассистами в первом тайме, во втором забил Винисиус – став, кстати, первым игроком 2000 года рождения, забившим 10 мячей в Ла Лиге. Добил «Гранаду» Ферлан Менди с передачи Каземиро – так Анчелотти оформил 13 победу «Реала» над «Гранадой» и вывел клуб на первое место.

Еще в Испании:

Хорошо быть «Реал Сосьедадом». Можно практически ничего не делать, но преследовать «реал Мадрид» и занимать вторую строчку. Домашний матч с «Валенсией» получился так себе, голов забито не было, «Сосьедад» набрал всего одно очко – и теперь у него 29 баллов, второе место и на один сыгранный матч больше, чем у первого «Реала». Кажется, чемпионская гонка с участием бело-голубых откладывается еще на 20 лет.

Италия: «Наполи» проигрывает первый раз в сезоне

Голы: Чалханоглу 25' (п), Перишич 44', Мартинес 61' — Зелиньский 17', Мертенс 78'

Чем выше забрался, тем громче падаешь. Цитата не от Лучано Спаллетти, но точно ему подходит. «Наполи» шел как машина в чемпионате, ни разу не проиграв в этом сезоне и не пропуская больше двух мячей почти год. Но все хорошее когда-то заканчивается, и прошлогодний чемпион, «Интер», остановил неаполитанцев в развеселой игре с пятью забитыми мячами.

Дрис Мертенс Фото: Getty Images

Дрис Мертенс забил свой 103-й мяч за клуб в Серии А, а всего голов на счету бельгийца теперь 122, больше, чем у Марека Гамшика и Диего Марадоны, но это не помогло – на момент гола «Интер» уже отличился трижды, почти не давая продохнуть неаполитанской обороне. В итоге «Наполи» сохранил первую строчку, но удержать ее будет проблемно – совсем близко «Милан» и нерадзурри

Шевченко проиграл Жозе – все решила одна замена

У «Дженоа» дела шли не очень (и так и идут, кстати), но смена владельцев и взгляд в светлое будущее требовали серьезной фигуры на посту тренера. Андрей Шевченко – легенда в Италии, успешный экс-тренер сборной Украины, предложение из Генуи принял. Дебютировать ему пришлось в матче против Жозе Моуринью – и дебют хуже, конечно, можно представить, но у Шевы получилось совсем не очень. Один удар в створ за всю игру, зато 19 ударов по воротам от «Ромы». Наверное, при такой интенсивности атак от Жозе стоит похвалить оборону генуэзцев, но в конце концов они провалились, и вышедший на замену Феликс Афена-Гьян, 18-летний нападающий «волков», за 20 минут забил дважды.

Феликс Афена-Гьян Фото: Imago

Мало того, что Моуринью, кажется, отрыл новый талант Серии А (парень 2003 года рождения – и в первом же матче делает дубль), так он еще и испортил дебют Андрею Шевченко.

А еще в Германии:

Один из главных феноменов этого сезона, в одном ряду с «Шерифом», точно «Фрайбург» Кристиана Штрайха. Рискнувший пообороняться в открытом чемпионате коуч моментально взлетел вверх по таблице на третье место – и пускай в графе забитых стыдненькие 18 голов (меньше всех в топ-5), в графе пропущенных солидные 11 – тоже меньше всех в Бундеслиге. «Фрайбург» не проигрывал со старта сезона, подпирал «Боруссию», обгонял «Байер», но поражение от «Баварии», кажется, что-то сломало. Теперь Штрайх со своими ребятами проиграл аутсайдеру чемпионата, «Айнтрахту». Поражений теперь два подряд, и так можно очень скоро выскочить из топ-5.

А еще во Франции:

Одно слово: фанаты. В этом сезоне в Лиге 1 парни на трибунах прямо разошлись – уже несколько топ-матчей сорвали или почти сорвали, и дерби «Олимпиков» не исключение. Уже на четвертой минуте встречи «Лиона» и «Марселя» Димитри Пайет, готовящийся подать угловой, получил бутылкой прямо в ухо – и свалился на газон. Ему потребовалась медицинская помощь.

Судья терпеть поведение трибун не стал и увел команды с поля. Поползли разные слухи – что встречу отменят, что власти давят на то, что нужно доиграть. В общем, на стадионе было нервно – зато фанаты неплохо развлекались, нашли виновника и немного его физически наказали. А следом его же нашла полиция и задержала – после этого команды нехотя вышли на поле, и матч возобновился.

А еще в Нидерландах:

Кресло Сульшера в «Манчестер Юнайтед» освободилось, что конечно же вызвало усиленные поиски тренера на замену. И пока одни предлагают Зинедина Зидана, другие – Маурисио Почетинно, всего лишь через пролив, скромно, в Амстердаме работает Эрик тен Хаг. Его «Аякс» разгромил «Валвейк» в гостях со счетом 5:0, но примечательно не только это, сколько то, что теперь «Аякс» при тен Хаге оформил 500 голов. На это потребовалось 185 матчей.

А еще в Турции:

«Галатасарай», «Фенербахче», Месут Озил – достаточно дорогая вывеска. Но вообще-то обе команды на данный момент – середняки турецкой лиги. Но имена у них все равно громкие, да к тому же некогда самая звездная «десятка» мира, Озил, отметился голом. «Фенербахче» победил 2:1 – но пока это только пятое место против восьмого. Зато Месут забивает уже во втором матче подряд – в Турции с ним пока такого не было.

Месут Озил Фото: Getty Images

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