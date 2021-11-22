Клубный футбол наконец вернулся – за 2 недели матчей национальных сборных мы успели по нему соскучиться. Самое время проверить, насколько успешно первый уикенд после международного перерыва провели русские футболисты за рубежом.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

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90 минут против «Хатайспора»

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Главный антигерой сборной России в заключительной игре квалификации ЧМ-2022 против Хорватии выдал второй неудачный матч подряд. Кудряшов провел на поле 90 минут, но стал худшим игроком матча по версии WhoScored – он получил оценку 5,23 балла.

Защитник сделал по одному отбору и перехвату и не отметился выносами и заблокированными ударами. У Кудряшова всего одно выигранное верховое единоборство и один удар, который не дошел до створа. Федор коснулся мяча 51 раз и сделал 47 пасов с точностью 87,2%.

Такой перфоманс не помог «Антальяспору»: клуб Кудряшова проиграл «Хатайспору» на выезде со счетом 1:3.

Федор Кудряшов в матче«Хатайспор» – «Антальяспор» Фото: Twitter

Александр Жиров, «Зандхаузен»

90 минут против «Нюрнберга»

Отличный матч провел вице-капитан «Зандхаузена»: вместе с партнером по обороне Иммануэлем Хеном он получил лучшие оценки от WhoScored (7,10 и 7,11 соответственно). У Жирова было много работы: он 10 раз вынес мяч из штрафной, четырежды выиграл борьбу в воздухе и совершил 3 отбора и 2 перехвата.

Правда, «Зандхаузену» этого не хватило, чтобы избежать домашнего поражения – «Нюрнберг» выиграл со счетом 2:1.

Никита Хайкин, «Будё/Глимт»

90 минут против «Лиллестрёма»

После дебютного вызова в сборную России Хайкин вернулся в Норвегию и снова затащил «Будё». Русский вратарь совершил 3 сэйва и помог клубу одержать сухую домашнюю победу – 2:0. На 90-й минуте Хайкин получил желтую карточку, но это вряд ли убавит радости от итогового успеха команды.

Никита Хайкин, «Будё/Глимт» Фото: Getty Images

Леон Классен, «Тироль»

89 минут против «Вольфсберга», 2 ассиста

Левый защитник молодежной сборной России зажег в матче 15-го тура чемпионата Австрии против «Вольфсберга»: Классен оформил дубль из ассистов, а «Тироль» добился разгромной победы со счетом 5:1. Игрок отметился результативными действиями впервые с 17 октября, всего в Высшей лиге Австрии на счету Классена 5 голевых передач.

Юрий Лодыгин, «ПАС Яннина»

90 минут против «Ариса»

Отличный уикенд удался еще одному вратарю из России: 5 сэйвов Лодыгина помогли «Яннине» добиться красивого разгрома на выезде со счетом 5:0. «Арис» нанес больше ударов по воротам, но экс-кипер «Зенита» был неудержим. Это уже второй подряд сухарь Лодыгина в чемпионате Греции.

Магомедхабиб Абдусаламов, «Пафос»

75 минут против «Этникоса», 2 гола

Один из самых неожиданных героев уикенда среди российских игроков в Европе обнаружился в чемпионате Кипра. 18-летний форвард Абдусаламов забил дебютные мячи в составе «Пафоса» – на счету форварда первый и третий голы в матче. Причем дебютный гол получился особенно красивым – он был забит красивым ударом ножницами в падении.

Игра с «Этникосом» стала для Абдусаламова лишь четвертой в нынешнем сезоне – он стал игроком «Пафоса» летом 2021 года. Возможно, дубль поможет юному нападающему закрепиться в старте.

Как дела у других футболистов из России?

Александр Головин в составе сборной России сыграл по 57 минут в заключительных матчах отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, но пропустил матч 14-го тура Лиги 1 «Монако» – «Лилль». Монегаски ушли со счета 0:2, но, возможно, именно российского полузащитника не хватило Нико Ковачу, чтобы вырвать победу.

В последний раз Денис Черышев выходил на поле 17 октября, когда «Валенсия» на «Камп Ноу» билась с «Барселоной». В минувший уикенд российский полузащитник впервые за месяц попал в заявку «летучих мышей», но так и не вышел на поле. Без Черышева «Валенсия» сыграла нулевую ничью с «Сосьедадом» в 14-м туре Ла Лиги.

Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» в 12-й раз подряд – игру 13-го тура Серии А со «Специей» он провел в запасе с первой до последней минуты. Но бергамаски отлично справились и без Леши – оформили домашний разгром со счетом 5:2. К слову, в последний раз Миранчук появлялся в стартовом составе «Аталанты» с 18 сентября, выходил на замену – 27 октября.

Александр Кокорин не играет и не попадает в заявку «Фиорентины» с 3 октября – матч 13-го тура Серии А с «Миланом» российский форвард также пропустил и лишил нас возможности насладиться дуэлью Кокорин – Ибрагимовича. В отсутствии Саши тащить «фиалок» пришлось Душану Влаховичу: дубль и ассист серба помогли хозяевам победить «Милан» дома со счетом 4:3.

Сердер Сердеров вышел в стартовом составе «Истры» в игре чемпионата Хорватии против «Шибеника», но за 63 минуты на поле не отметился результативными действиями. Матч закончился домашним поражением команды российского форварда – 3:4.

Роман Тугаринов сыграл второй матч за «Телстар» во втором дивизионе Нидерландов – защитник провел на поле все 90 минут. Но его команда сгорела дома «Ден Хаагу» со счетом 0:2.

На скамейках остались российские вратари, выступающие в Германии – Андрей Лунев («Байер») и Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден).

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